Панарин сделал 3 передачи в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 72 очка в 64 играх
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.
Россиянин набрал 72-е (19+53) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры.
Сегодня за 21:12 (3:32 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 2 потери шайбы, полезность – «0».
641 : 527 = 1,216
1) Малкин - 1, 161 ( 1213 очков - 1045 матчей )
2) Капризов - 1, 159 ( 233 очка - 201 матч )
3) Кучеров - 1, 132 ( 710 очков - 627 матчей )
4) ПАНАРИН - 1, 121 ( 641 очко - 527 матчей )