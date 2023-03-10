Панарин сделал 3 передачи в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 72 очка в 64 играх

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 72-е (19+53) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 64 игры.

Сегодня за 21:12 (3:32 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 2 потери шайбы, полезность – «0».

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7 комментариев

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Bulat89
В защите проходной двор,если бы не Шестеркин...
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Stewart - 25
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) : 1) Малкин - 1, 161 ( 1213 очков - 1045 матчей ) 2) Капризов - 1, 159 ( 233 очка - 201 матч ) 3) Кучеров - 1, 132 ( 710 очков - 627 матчей ) 4) ПАНАРИН - 1, 121 ( 641 очко - 527 матчей )
*4) РАНАРИН - 1, 221 ( 641 очко - 572 матча ).
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Хлебушк обошёл Ковальчука по ассистам! 435 в карьере и 15-й среди россиян!
+1
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Дима Миронов
Ответ Константин Константинов
Панарин 641 : 527 = 1,216
у него 572 матча а не 527 ошибся чуток
+2
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Константин Константинов
Ответ Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) : 1) Малкин - 1, 161 ( 1213 очков - 1045 матчей ) 2) Капризов - 1, 159 ( 233 очка - 201 матч ) 3) Кучеров - 1, 132 ( 710 очков - 627 матчей ) 4) ПАНАРИН - 1, 121 ( 641 очко - 527 матчей )
Панарин
641 : 527 = 1,216
+11
0
+11
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Stewart - 25
Очки в среднем за игру в НХЛ ( россияне ) :
1) Малкин - 1, 161 ( 1213 очков - 1045 матчей )
2) Капризов - 1, 159 ( 233 очка - 201 матч )
3) Кучеров - 1, 132 ( 710 очков - 627 матчей )
4) ПАНАРИН - 1, 121 ( 641 очко - 527 матчей )
+14
0
+14
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DinKz
Начал прокачивать Кейна
+2
-2
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