Панарин сделал 3 передачи в матче с «Монреалем», став 3-й звездой. У него 72 очка в 64 играх

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 72-е (19+53) очко в текущем чемпионате , всего он провел 64 игры.

Сегодня за 21:12 (3:32 – в большинстве) у Панарина 2 броска в створ ворот, 2 потери шайбы, полезность – «0».