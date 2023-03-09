У Месси и Мбаппе по 3 балла из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ от «Баварии». У Верратти – 2

У Килиана Мбаппе и Лео Месси одни из худших оценок от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

Худшую оценку от L’Équipe получил полузащитник «ПСЖ» , после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол. У него 2 балла из 10.

Нападающие Килиан Мбаппе и получили по 3 балла из 10. Про Месси L’Équipe написала: «Слишком мало и очень разочаровывающе для матча такого значения». Игру Мбаппе оценили так: «Он не дал того огня, что от него ждали».

По 4 балла у защитника и полузащитника Витиньи. Игру хавбека Фабиана Руиса оценили в 5 баллов.

По 6 баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитники и Данилу Перейра. Лучшая оценка в «ПСЖ» – у Нуну Мендеша, игра которого была оценена в 7 баллов.

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