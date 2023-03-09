У Месси и Мбаппе по 3 балла из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ от «Баварии». У Верратти – 2

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У Килиана Мбаппе и Лео Месси одни из худших оценок от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

Худшую оценку от L’Équipe получил полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол. У него 2 балла из 10.

Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3 балла из 10. Про Месси L’Équipe написала: «Слишком мало и очень разочаровывающе для матча такого значения». Игру Мбаппе оценили так: «Он не дал того огня, что от него ждали».

По 4 балла у защитника Ашрафа Хакими и полузащитника Витиньи. Игру хавбека Фабиана Руиса оценили в 5 баллов.

По 6 баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитники Серхио Рамос и Данилу Перейра. Лучшая оценка в «ПСЖ» – у Нуну Мендеша, игра которого была оценена в 7 баллов.

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49 комментариев

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Vatikan
Вератти перечеркнул все старания команды и лишил её шансов. Но бывает, конечно,с любым игроком. Просто в такой ситуации это особенно обидно
При этом Верратти был чуть ли не один из 2-3 игроков, кто хоть что-то старался сделать (наряду с Рамосом), поэтому в паре моментов заигрался
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Евгений Федяев
У ПСЖ состав как будто ребенок в фифе собирает. Большинство монет на известные имена в атаку тратит, а на остатком дырки на других позициях затыкает. И старт формируют по тому же принципу.
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moldfan
Ну конечно. Месси очевидно отыграл на голову лучше Мбаппе и если кому-то из ПСЖ и уступал, то это Рамосу... Это в принципе подтверждают все аналитические ресурсы, вроде Опты и whoscored.
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Alexshara
по мне и 2 не заслужили, особенно Мбаппе, ну а Лео ну скажем так после исполнения мечты ему на фиг ни чего не надо
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Yelzin Teheda
Ответ Оригинальный Ник
Фаны Месси уже успели обновить методички дабы прикрыть коричневый зад своего кумира. И полузащита не та у ПСЖ, и Мбаппе тоже провалился, и вообще Месси уже старый и у него нет мотивации, а ему приходилось спускаться в центр (то есть выполнять свои обязанности по игре). Очень удобно обо всём этом вспоминать только после провалов, а до того можно и поразгонять, какой гоат лучший в истории в одиночку решает матчи
Так опять у них Роналду виноват
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Yelzin Teheda
Ответ Игорь Климов
После 18.12.22 года, когда эпично победила сборная Аргентины на ЧМ поклонников Португальца7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
У свидетелей лучшего игрока вселенной одни и те же отмазки, вам там где то преподают что ли
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Карина Кулина
Ответ Блуждающий странник
Матч не смотрел, но зашел в статистику и сразу видно, что главный провал это Мбаппе. 0 выигранных единоборств, 0 отборов и перехватов, 0 ключевых передач, самый маленький пробег в команде. Судя по статистике он вышел на 20 минут и получил травму, но смотрю отыграл 90 минут. У человека реально ни одного полезного действия за матч, я не помню когда такое видел ещё. Тут КриРо и Месси прилетает постоянно за пассивность в обороне, а как парень в 24 года обороняется меньше чем футбольные ветераны?
Подскажите пожалуйста где модно посмотреть статистику по пробегу?
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ksn 1979
Ответ Владислав Козьминский
максимум лицемерия просто, тоже самое писали про 37 летнего Роналду что он должен в одно рыло всю команду обыгрывать
Ни кто не требовал от Роналду обыгрывать всю команду, не придумывай. Он одного то обыгрывал по праздникам.
Про Роналду его персофанки говорили, что он тащер, вот и потешались остальные над этими заявлениями.
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гилберт
Так вот кто виноват, Верратти! А вы Месси, Месси.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Дядя ТУРА
а трио сколько голов забило за 2 матча?
Не защищаю ПСЖ, но во втором матче не было никакого три (у Неймара травма), а в первом Мбаппе вышел на замену на 57 минуте.

То есть это самое трио вместе сыграло за два матча меньше одного тайма)
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Игорь Климов
После 18.12.22 года, когда эпично победила сборная Аргентины на ЧМ поклонников Португальца7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
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Блуждающий странник
Матч не смотрел, но зашел в статистику и сразу видно, что главный провал это Мбаппе. 0 выигранных единоборств, 0 отборов и перехватов, 0 ключевых передач, самый маленький пробег в команде. Судя по статистике он вышел на 20 минут и получил травму, но смотрю отыграл 90 минут. У человека реально ни одного полезного действия за матч, я не помню когда такое видел ещё. Тут КриРо и Месси прилетает постоянно за пассивность в обороне, а как парень в 24 года обороняется меньше чем футбольные ветераны?
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Vitto
Ответ T622222
Шейхам срочно надо добычу нефти увеличивать иначе будет кассовый разрыв из-за этих шарлатанов )))))
Они газом банчат.
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Homelender_666
Ответ Экспертное мнение
На самом деле, единственный реальный конкурент Лео за ЗМ, это Хулиан Альварес, если затащит в нескольких матчах ЛЧ отметившись голами с победой на турнире, было бы здорово ему отдать ЗМ в таком случае, но увы, Пеп видимо будет мариновать его на лавке дальше, очень жаль.
Гениальная экспертиза. Какой он претендент? Если я не ошибаюсь, то приз лучшему молодому игроку получил Энцо. Альварес - перспективный игрок, но и близко не наиграл на ЗМ. Даже если забьёт несколько голов в ЛЧ.
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Дядя ТУРА
Ответ mv29km6ngq
У псж абсолютно не сбалансированный состав. Как с такой полузащитой всерьез можно на что-то рассчитывать?
а трио сколько голов забило за 2 матча?
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rej1sta
Ответ Экспертное мнение
Потому что Месси в 35 лет обязан разрывать всех, таков с него спрос, сам задрал планку. А от праймового Мбаппе с "ноль побед в ЛЧ" никто ничего не ждет в общем-то, его основная фан-база и то перебежчики арабской клубники.
Очень удобно быть звездой, когда с тобой в команде Месси. Как бы плохо ты не сыграл, виноват все равно будешь не ты)
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Лютый альбинос
Просто напомню, что в его возрасте, но без партнёров уровня Мбаппе, Неймара и Ди Марии, Роналду отгружал трёшки Атлетико.
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Оригинальный Ник
Фаны Месси уже успели обновить методички дабы прикрыть коричневый зад своего кумира. И полузащита не та у ПСЖ, и Мбаппе тоже провалился, и вообще Месси уже старый и у него нет мотивации, а ему приходилось спускаться в центр (то есть выполнять свои обязанности по игре). Очень удобно обо всём этом вспоминать только после провалов, а до того можно и поразгонять, какой гоат лучший в истории в одиночку решает матчи
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Мирзоанис Якубов
Конченая недокоманда. Футболистам на неё плевать, фанатов нет, а владельцы руководствуются не грамотными решениями, а сиюминутной истерикой
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Zidane 21
Верратти уже пора сменить команду
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mr kovalsky
Ответ serhio_ramos_
А где Климов с Ригобером?
в луже
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Уэмбли Стедиум
Ну что так критично относитесь к ПСЖ..
Гроза Анжеров, Осеров , и Аяччо покажет ещё себя в Лига 1
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mr kovalsky
что то многовато дали, конечно, заслужил максимум 2 балла за пешеходство в предопорной зоне
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Мирзоанис Якубов
Ответ T622222
Шейхам срочно надо добычу нефти увеличивать иначе будет кассовый разрыв из-за этих шарлатанов )))))
Там, боюсь, уже всю нефть выкачали, пора в солнечные батареи вкладываться)))
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Что за бред? А кто заслуживает ЗМ больше Месси? Мбаппе, который вылетел в 1/8 ЛЧ и в лиге 1 имеет меньше очков, чем Месси или Холанд, который пропустил ЧМ и сливает АПЛ Арсеналу?
На самом деле, единственный реальный конкурент Лео за ЗМ, это Хулиан Альварес, если затащит в нескольких матчах ЛЧ отметившись голами с победой на турнире, было бы здорово ему отдать ЗМ в таком случае, но увы, Пеп видимо будет мариновать его на лавке дальше, очень жаль.
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