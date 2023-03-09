У Месси и Мбаппе по 3 балла из 10 от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ от «Баварии». У Верратти – 2
У Килиана Мбаппе и Лео Месси одни из худших оценок от L’Équipe после вылета «ПСЖ» из ЛЧ.
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
Худшую оценку от L’Équipe получил полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол. У него 2 балла из 10.
Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3 балла из 10. Про Месси L’Équipe написала: «Слишком мало и очень разочаровывающе для матча такого значения». Игру Мбаппе оценили так: «Он не дал того огня, что от него ждали».
По 4 балла у защитника Ашрафа Хакими и полузащитника Витиньи. Игру хавбека Фабиана Руиса оценили в 5 баллов.
По 6 баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитники Серхио Рамос и Данилу Перейра. Лучшая оценка в «ПСЖ» – у Нуну Мендеша, игра которого была оценена в 7 баллов.
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То есть это самое трио вместе сыграло за два матча меньше одного тайма)
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