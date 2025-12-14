Сафонов после 3:2 с «Мецом»: «Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»
Сафонов: счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после матча Лиги 1 против «Меца» (3:2).
«Получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс 3 очка.
Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч [c «Фламенго»]. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.
Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше», – написал Сафонов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
