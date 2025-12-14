Сафонов после 3:2 с «Мецом»: «Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»

Сафонов: счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов высказался после матча Лиги 1 против «Меца » (3:2).

«Получился жаркий и напряженный матч. Хочется, конечно, спокойнее разбираться с соперником, особенно когда у нас достаточно моментов, чтобы добиться разгромного результата. Но победа есть победа, плюс 3 очка.

Сейчас полетим домой, а уже завтра днем вылет на следующий матч [c «Фламенго»]. Главное, что в хорошем настроении после сегодня.

Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать. Идем дальше», – написал Сафонов.