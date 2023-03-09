Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнив риторику правительства с Германией 30-х. BBC обсудил ситуацию с Гари

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Гари Линекер раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Великобритании.

Во вторник правительство Великобритании изложило план по сокращению числа нелегальных мигрантов, в частности, прибывающих в страну на плотах через пролив Ла-Манш. Предлагаемый законопроект включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Министр внутренних дел страны Суэлла Браверман заявила, что необходимо «остановить лодки».

Бывший нападающий сборной Англии раскритиковал предложенный законопроект в твиттере.

«Это невероятно жестокая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» – написал Линекер.

Телеканал BBC, на котором Линекер работает в качестве комментатора и телеведущего, сообщил, что провел с ним «откровенную беседу», сославшись на принципы беспристрастности, которых придерживается организация.

Браверман отметила, что разочарована комментариями бывшего футболиста.

«Конечно, я разочарована. Нет пользы в том, чтобы сравнивать наши меры –  законные, соразмерные, сострадательные – с Германией 1930-х годов. Думаю, что в этом вопросе мы на стороне британцев», – высказалась министр.

52 комментария

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Серхио Огурцов
В Европе давно запущен механизм замены расового состава . Теперь уже поздно пить Боржоми
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Серхио Огурцов
Европейские толерасты сами себе яму роют
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AminO2
– В футбол играют 22 человека, а потом Клопп разносит МЮ 7-0. Казалось бы причем тут мигранты? – добавил Линекер.
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Pigmalion
Ответ Marcus-light
Давайте так. Чем отличаются мигранты в Англии и России? Ничем. Почему среди криминальных сводок много мигрантов? Потому что они агрессивны, или потому что большинство из них живёт на грани голода? А помимо того сталкивается с беспределом в части законодательства, когда местные управленцы и чиновники кидают их на деньги и разрешения, платят в конвертах гроши, итд. Да, есть мигранты, которые, к примеру, продают наркоту. Потому что у них доступные каналы поставки, и это приносит хороший доход. Но большинство - грузчики, строители, продавцы, уборщики, итд. Они работают тяжело, много, получают мало, при этом социально не защищены. Или вы думаете, что мужик, который таскал мешки с цементом вечером пойдёт бегать за школьницами и грабить? Дайте работу и права мигрантам, не будет никакого криминала. Или закрывайте глаза на нелегалов и серые потоки денег, и жалуйтесь на "плохие районы".
>Дайте работу и права мигрантам, не будет никакого криминала.
Дать нелегальным мигрантам такие же права, как у граждан?
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Gagarin Party
Ответ andrey black
а чего не их государство, должно им что то давать?? какие то условия??
забавный вопрос. Когда Каддафи был жив, мигрантов не было. В Сирию пока не залезли, в Ирак. Теперь и украинцев там полно. Товарищи несли демократию в эти страны, пусть за это теперь расплачиваются. Кстати забавно, Штаты что то не хотят их себе брать.
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Pigmalion
Ответ Maxim Vasnechov
А изнасилование совершенное местными жителями, чем лечится? Тут же проблема такая, что дети воспитанные в религиозных семьях, о таком как правило не говорят, да и родителей сложно заставить написать заявление. Лет 10 назад были в католической церкви такие скандалы, с многолетней педофилией.
Ну у местных прав все таки побольше, чем у нелегальных мигрантов)

Ну не, в том же Ротереме в полицию жаловались регулярно, но полиция спускала все на тормоза, потому что в городском совете сидели соевые лейбористы, типа Линекера.
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Hank Nooby
Ответ Ruscello
Кто о чем, а Линекер все о немцах.
Ну почему, когда немецкий тренер говорил что не знает почему правительство отжимает клуб у еврея, но уверен что делает все правильно, Гари молчал)
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Fatty Toni
Ответ ivanzhu90
Странно что он сравнил с Германией 30х, а не Великобританией 30х которая как раз и не принимала еврейских беженцев как на острове, так и противоборствовала их Алии в Подмандатной Палестине.
Неудобные темы поднимаете, уважаемый. Не могут господа в пробковых шлемах, это достопочтенные сэры, пэры и мэры быть плохими - Великобритания 30х (и не только 30х) была за мир во всем мире, всех принимала и никого не геноцидила (индусы не дадут соврать... а также ирландцы, австралийцы, канадцы в разные годы).
А что другие про англичан говорят - это всё наветы и поклёпы, заказуха от проклятых орков и прочих недочеловеков.
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Иван Алейников
Ответ Marcus-light
Точно благодаря мигрантам? Я правильно понимаю, что мигранты плывут на плотах в Британию, чтобы убивать и грабить? Может дело всё же в социальной политике?
Да, соглашусь. Дело в мигрантах
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Висита Эльмурзаев
в первую очередь всех россиян выселить
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Maxim Vasnechov
Ответ Paul Spolnikov
Это с какой стати? Если стране необходим приток мигрантов, то у нее проблемы с демографией. Хорошим такая политика не кончится.
И? Проблемы с демографией характерны для любой развитой страны. Это в сельском обществе, где ребёнка с 3х лет на поле запахать можно - никаких проблем.
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Maxim Vasnechov
Ответ Pigmalion
Изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами, лечатся запретительными мерами в отношении нелегальных мигрантов. Ваш Кэп.
А изнасилование совершенное местными жителями, чем лечится?
Тут же проблема такая, что дети воспитанные в религиозных семьях, о таком как правило не говорят, да и родителей сложно заставить написать заявление. Лет 10 назад были в католической церкви такие скандалы, с многолетней педофилией.
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Paul Spolnikov
Ответ Maxim Vasnechov
Меры глубоко неправильные. Просто перестаньте оплачивать жильё, после 6 месяцев, и вуаля. Или устроится на работу, или уедет. Но вообще, пособие для мигрантов в Великобритании смешное, буквально на еду. Привлечение мигрантов - безусловно необходимость для любой развитой страны.
Это с какой стати? Если стране необходим приток мигрантов, то у нее проблемы с демографией.
Хорошим такая политика не кончится.
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Marcus-light
Ответ TeRex
Все эти соевые всегда почему-то при разговоре о мигрантах упускают слово "НЕЛЕГАЛЬНЫЕ". Ведь речь не идёт о том, чтобы выгнать всех мигрантов, а о том, чтобы выгнать нелегалов, которые в 99% случаев сидят на пособиях, ничего не умеют, не работают, но сбиваются в группы и повышают криминогенную обстановку. На самом деле, всегда было непонятно: почему профессионалу с образованием и квалификацией, условно, из России, чтобы переехать работать в ту же Британию или Германию с Швейцарией, нужно пройти через все круги ада, собирая кучу документов и подтверждений своих намерений и платёжеспособности, а, условному, Абу из Гвинеи-Бисау или Сирии, который никогда в жизни не учился, не работал и не собирается, достаточно просто каким-то образом добраться до страны, можно вообще без документов, и "заходи, дорогой".
Какие круги ада? К примеру из России до 2022 года куча русских без языка и навыков имело право въезжать в Норвегию и Германию на "сезонные" работы, которые формально могут быть бесконечными. И даже сейчас многие русские едут в европейские страны и сидят точно так же под предлогом беженства (рассмотрение дела до 6 месяцев), и попутно ищут работу на месте.
То что многие русские живут лучше, чем сомалийцы - это не означает, что им сложнее куда-то попасть. Просто не так всё плохо на родине.
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Paul Spolnikov
Ответ Мадрид наказывает!
Кормить этих дармоедов он сам будет?
Ага, ему удобно. Чем выше доходы, тем проще сотню-другую в месяц потерять на содержание дармоедов. А вот тем, кто не жирует - сложнее придется.
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Pigmalion
Ответ Maxim Vasnechov
Разумеется, это дело рук отморозков. В РФ тоже уверенно процветает сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, и далеко не все идут в полицию. Особенно из мусульманских семей, так как это считается позором. Где связь между миграцией, и сексуальным изнасилованием? Одно от другого - не спасает. Даже в самых бедных странах есть такие преступления. Это не лечится запретом миграции.
Изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами, лечатся запретительными мерами в отношении нелегальных мигрантов. Ваш Кэп.
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Paul Spolnikov
Ответ Pertinax Gandi
Он вроде по геям был главный правозащитник. Геев уже всех спас?
Не всех, только нелегальных
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Ruscello
Кто о чем, а Линекер все о немцах.
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Marcus-light
Ответ TeRex
Все эти соевые всегда почему-то при разговоре о мигрантах упускают слово "НЕЛЕГАЛЬНЫЕ". Ведь речь не идёт о том, чтобы выгнать всех мигрантов, а о том, чтобы выгнать нелегалов, которые в 99% случаев сидят на пособиях, ничего не умеют, не работают, но сбиваются в группы и повышают криминогенную обстановку. На самом деле, всегда было непонятно: почему профессионалу с образованием и квалификацией, условно, из России, чтобы переехать работать в ту же Британию или Германию с Швейцарией, нужно пройти через все круги ада, собирая кучу документов и подтверждений своих намерений и платёжеспособности, а, условному, Абу из Гвинеи-Бисау или Сирии, который никогда в жизни не учился, не работал и не собирается, достаточно просто каким-то образом добраться до страны, можно вообще без документов, и "заходи, дорогой".
Как нелегальный мигрант может сидеть на пособии?
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Maxim Vasnechov
Ответ Sgt.Pepper393
Что я только что прочитал? Полторы тысячи изнасилованных девочек с 1980-х по 2010-е - это дело рук психов? Нет, это было систематически. А полиция ничего не делала, т.к. подобные Линекеру развели бред про расизм. Задолго до мигрантов? Серьезно? Мигранты начали массово приезжать уже в 70-е, если не раньше.
Разумеется, это дело рук отморозков. В РФ тоже уверенно процветает сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, и далеко не все идут в полицию. Особенно из мусульманских семей, так как это считается позором.
Где связь между миграцией, и сексуальным изнасилованием? Одно от другого - не спасает. Даже в самых бедных странах есть такие преступления. Это не лечится запретом миграции.
0
-6
-6
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Marcus-light
Ответ andrey black
а чего не их государство, должно им что то давать?? какие то условия??
Никто ничему не должен ровно до тех, пора вы не хотите порядка.
+1
-3
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TeRex
Все эти соевые всегда почему-то при разговоре о мигрантах упускают слово "НЕЛЕГАЛЬНЫЕ". Ведь речь не идёт о том, чтобы выгнать всех мигрантов, а о том, чтобы выгнать нелегалов, которые в 99% случаев сидят на пособиях, ничего не умеют, не работают, но сбиваются в группы и повышают криминогенную обстановку.

На самом деле, всегда было непонятно: почему профессионалу с образованием и квалификацией, условно, из России, чтобы переехать работать в ту же Британию или Германию с Швейцарией, нужно пройти через все круги ада, собирая кучу документов и подтверждений своих намерений и платёжеспособности, а, условному, Абу из Гвинеи-Бисау или Сирии, который никогда в жизни не учился, не работал и не собирается, достаточно просто каким-то образом добраться до страны, можно вообще без документов, и "заходи, дорогой".
+24
-1
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Marcus-light
Ответ Sgt.Pepper393
Социальная политика? Это заваливать мигрантов социальными пособиями? Великолепно. А десятилетиями насиловать детей в Ротереме тоже социальная политика заставляла?
Давайте так. Чем отличаются мигранты в Англии и России? Ничем. Почему среди криминальных сводок много мигрантов? Потому что они агрессивны, или потому что большинство из них живёт на грани голода? А помимо того сталкивается с беспределом в части законодательства, когда местные управленцы и чиновники кидают их на деньги и разрешения, платят в конвертах гроши, итд. Да, есть мигранты, которые, к примеру, продают наркоту. Потому что у них доступные каналы поставки, и это приносит хороший доход. Но большинство - грузчики, строители, продавцы, уборщики, итд. Они работают тяжело, много, получают мало, при этом социально не защищены. Или вы думаете, что мужик, который таскал мешки с цементом вечером пойдёт бегать за школьницами и грабить? Дайте работу и права мигрантам, не будет никакого криминала. Или закрывайте глаза на нелегалов и серые потоки денег, и жалуйтесь на "плохие районы".
0
-4
-4
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Pertinax Gandi
Он вроде по геям был главный правозащитник. Геев уже всех спас?
+3
-1
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Хызыр
Надо понимать где это написано. В твиттере любой человек становится ультра либшизой. Потому что так больше лайков и просмотров. Аудитория такая сложилась. Здесь же на спортсе много плюсодрочеров, которые пишут то, что нужно для плюсиков. Вот та же история с твиттером.
+2
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