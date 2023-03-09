Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнив риторику правительства с Германией 30-х. BBC обсудил ситуацию с Гари

раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Великобритании.

Во вторник правительство Великобритании изложило план по сокращению числа нелегальных мигрантов, в частности, прибывающих в страну на плотах через пролив Ла-Манш. Предлагаемый законопроект включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Министр внутренних дел страны Суэлла Браверман заявила, что необходимо «остановить лодки».

Бывший нападающий сборной Англии раскритиковал предложенный законопроект в твиттере.

«Это невероятно жестокая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» – написал Линекер.

Телеканал BBC, на котором Линекер работает в качестве комментатора и телеведущего, сообщил, что провел с ним «откровенную беседу», сославшись на принципы беспристрастности, которых придерживается организация.

Браверман отметила, что разочарована комментариями бывшего футболиста.

«Конечно, я разочарована. Нет пользы в том, чтобы сравнивать наши меры – законные, соразмерные, сострадательные – с Германией 1930-х годов. Думаю, что в этом вопросе мы на стороне британцев», – высказалась министр.