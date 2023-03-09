Линекер выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнив риторику правительства с Германией 30-х. BBC обсудил ситуацию с Гари
Гари Линекер раскритиковал законопроект о нелегальных мигрантах в Великобритании.
Во вторник правительство Великобритании изложило план по сокращению числа нелегальных мигрантов, в частности, прибывающих в страну на плотах через пролив Ла-Манш. Предлагаемый законопроект включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Министр внутренних дел страны Суэлла Браверман заявила, что необходимо «остановить лодки».
Бывший нападающий сборной Англии раскритиковал предложенный законопроект в твиттере.
«Это невероятно жестокая политика, направленная против наиболее уязвимых людей, с риторикой, которая не отличается от той, что использовалась Германией в 30-е годы. Или со мной что-то не так?» – написал Линекер.
Телеканал BBC, на котором Линекер работает в качестве комментатора и телеведущего, сообщил, что провел с ним «откровенную беседу», сославшись на принципы беспристрастности, которых придерживается организация.
Браверман отметила, что разочарована комментариями бывшего футболиста.
«Конечно, я разочарована. Нет пользы в том, чтобы сравнивать наши меры – законные, соразмерные, сострадательные – с Германией 1930-х годов. Думаю, что в этом вопросе мы на стороне британцев», – высказалась министр.
Дать нелегальным мигрантам такие же права, как у граждан?
Ну не, в том же Ротереме в полицию жаловались регулярно, но полиция спускала все на тормоза, потому что в городском совете сидели соевые лейбористы, типа Линекера.
А что другие про англичан говорят - это всё наветы и поклёпы, заказуха от проклятых орков и прочих недочеловеков.
Тут же проблема такая, что дети воспитанные в религиозных семьях, о таком как правило не говорят, да и родителей сложно заставить написать заявление. Лет 10 назад были в католической церкви такие скандалы, с многолетней педофилией.
Хорошим такая политика не кончится.
То что многие русские живут лучше, чем сомалийцы - это не означает, что им сложнее куда-то попасть. Просто не так всё плохо на родине.
Где связь между миграцией, и сексуальным изнасилованием? Одно от другого - не спасает. Даже в самых бедных странах есть такие преступления. Это не лечится запретом миграции.
На самом деле, всегда было непонятно: почему профессионалу с образованием и квалификацией, условно, из России, чтобы переехать работать в ту же Британию или Германию с Швейцарией, нужно пройти через все круги ада, собирая кучу документов и подтверждений своих намерений и платёжеспособности, а, условному, Абу из Гвинеи-Бисау или Сирии, который никогда в жизни не учился, не работал и не собирается, достаточно просто каким-то образом добраться до страны, можно вообще без документов, и "заходи, дорогой".