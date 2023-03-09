Ирина Роднина: «То, что сказала Виртью, вообще никого не волнует. Она не самая титулованная фигуристка мира, у меня тоже три золота на Олимпиаде»
Ирина Роднина заявила, что позиция Тессы Виртью по поводу допуска россиян никого не волнует.
Ранее Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международные старты.
«Читала новость. Она не самая титулованная фигуристка мира. У меня тоже три золота на Олимпиаде, но при этом я взяла еще десять чемпионатов мира.
А то, что сказала Тесса Виртью, вообще никого не волнует», – сказала Роднина.
Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты
ик заело
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