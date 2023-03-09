Ирина Роднина: «То, что сказала Виртью, вообще никого не волнует. Она не самая титулованная фигуристка мира, у меня тоже три золота на Олимпиаде»

Теги Тесса Виртью Ирина Роднина танцы на льду сборная Канады Политика Фигурное катание

Ирина Роднина заявила, что позиция Тессы Виртью по поводу допуска россиян никого не волнует.

Ранее Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международные старты.

«Читала новость. Она не самая титулованная фигуристка мира. У меня тоже три золота на Олимпиаде, но при этом я взяла еще десять чемпионатов мира.

А то, что сказала Тесса Виртью, вообще никого не волнует», – сказала Роднина. 

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

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26 комментариев

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La Gushka
Кто в мире сейчас слушает Роднину? А к Виртью прислушиваются ВСЕ.
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Асенька Юсупова
Детский сад
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DDDimka
Железный аргумент
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Максим Медов
Больше всего меня забавляют российские либералы, которые радуются этому и поддерживают ВСЁ, что против нас. Что они забыли в России?!
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Лакс
Ответ И это все о нем
А при чём здесь медали ,мнение Родниной тоже мало кого волнует ,несмотря на все её достижения в спорте, сейчас она депутат ГД и должна всё же следить за своей манерой выражать своё мнение,а то как в песочнице - у меня курточка лучше ,потому что больше карманов и пуговиц.
к вашему сведению, она еще глава федерации ФК Московской области. Но в первую очередь и в этой теме она 3кратная ОЧ потому речь о письме ОЧ в НОК Канады.
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mtoo
Ответ Olga.t
Высказать свою гражданскую позицию может только тот, у кого медалей больше? Всё, что нужно знать о депутате ГД Родниной И.
Ну тут речь про "самую титулованную"
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Девушка Безимени
аааа
ик заело
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Belima
Ответ selso99
Но ты уже давно обесценила все свои медали
А теперь и Тесса свои обесценила
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Gemma157
заявила, дескать, у меня длиннее 😆
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Дима Рогач
У Путина, кстати, ни одной медали по фигурному катанию.
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Belima
Ответ Саша Кутузова
При чём тут ваши титулы, депутат Роднина? Сейчас важна человеческая и гражданская позиция. А вот здесь у вас всё спорно.
Ну так и Тесса туда же, за Родниной, за спорной гражданской и человеческой позицией!
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Пользователь Гугла
Ответ Olga.t
Высказать свою гражданскую позицию может только тот, у кого медалей больше? Всё, что нужно знать о депутате ГД Родниной И.
а при чем тут это, я сказал о другом, мне вообще пофиг на все их позиции
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Olga.t
Ответ Пользователь Гугла
роднина титулованее у нее три личных золота, а у тессы третье командник
Высказать свою гражданскую позицию может только тот, у кого медалей больше?
Всё, что нужно знать о депутате ГД Родниной И.
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Viks
Роднина: «То, что сказала Виртью, вообще никого не волнует. --- Волнует. НОК Канады волнует - это их внутренние разборки.
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JL JL
Ответ selso99
Но ты уже давно обесценила все свои медали
Точно сказано.
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И это все о нем
А при чём здесь медали ,мнение Родниной тоже мало кого волнует ,несмотря на все её достижения в спорте, сейчас она депутат ГД и должна всё же следить за своей манерой выражать своё мнение,а то как в песочнице - у меня курточка лучше ,потому что больше карманов и пуговиц.
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Фадейка
Ахахазах, 5 баллов!
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JL JL
Как это не волнует? Вот ты выскочила, вот бывший тренер Моисеевой и Миненкова, тоже тут как тут. Сейчас еще с десяток известных спикеров вылезут с заранее известным текстом. А, я помню, что после каждого стандартного прыжка или подпрыжки, ты одинаково разводила руки в стороны. Прыг-скок-подпрыжка. Мне твои 3 олим. медали взять да выкинуть.
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Vasily Ivanov
Ответ Пользователь Гугла
роднина титулованее у нее три личных золота, а у тессы третье командник
В парном катании вообще все золото командное ( команда -это ее партнер ) Так -же впрочем как и в танцах ....так что Роднина уела только себя....
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Vasily Ivanov
Еще одна подъехала . Эта уже " пиписьками " меряться начала ...ну так-то у Тессы еще и олимпийское серебро есть ..
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Пользователь Гугла
Ответ блОК
То, что сказала Ирина Роднина, вообще никого не волнует. Она не самая титулована фигуристка мира, у Тессы Виртью тоже три золота на Олимпиаде
роднина титулованее у нее три личных золота, а у тессы третье командник
+19
-10
+9
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блОК
То, что сказала Ирина Роднина, вообще никого не волнует. Она не самая титулована фигуристка мира, у Тессы Виртью тоже три золота на Олимпиаде
+30
-8
+22
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comewhatmay
Так и мнение Родниной мало кого волнует, однако это не мешает ей высказываться по каждому поводу.
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Саша Кутузова
При чём тут ваши титулы, депутат Роднина? Сейчас важна человеческая и гражданская позиция. А вот здесь у вас всё спорно.
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Denkaaaa
и уж поверьте,им тоже глубоко плевать,что Ирина Роднина сказала ,что всем прсото плевать на них.вот это ирония.
+12
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