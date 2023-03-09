Ирина Роднина: «То, что сказала Виртью, вообще никого не волнует. Она не самая титулованная фигуристка мира, у меня тоже три золота на Олимпиаде»

заявила, что позиция по поводу допуска россиян никого не волнует.

Ранее Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международные старты.

«Читала новость. Она не самая титулованная фигуристка мира. У меня тоже три золота на Олимпиаде, но при этом я взяла еще десять чемпионатов мира.

А то, что сказала Тесса Виртью, вообще никого не волнует», – сказала Роднина.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты