Мешков не назначен на 19-й тур РПЛ из-за двух ключевых ошибок в матче «Спартак» – «Урал»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Урал Виталий Мешков Матч ТВ Павел Каманцев Футбол

Виталий Мешков не назначен на 19-й тур Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – «Урал».

Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка в моменте с голом Александра Соболева – Sports.ru), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

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У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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81 комментарий

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Гуго
Не назначен на 19, назначат на 20 и дальше. Делов то, с него, как с гуся вода.
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Сироткин Александр
Ответ An Kr
С хрена вам должны возвращать? Вы в 10 должны были играть с 26 минуты.
Пшëл.
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Valentin Kompaneytsev
Судейство всегда вызывает недовольство у кого то по разным причинам. Поэтому надо это учитывать, прежде чем оспаривать сомнительные эпизоды.
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Andrey911
Судья конечно виноват, но у меня вопрос:А зачем тогда нужен ВАР. По-моему это лишьняя кормушка.
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Стэн Смит
Не знаю даже что написать...
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укротитель троллей
Ответ Алексей Иванов
Иванов убил Спартак в Питере в 2016 году. Обзор посмотри
И в 2020
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Ильдар Фарукшин
Ответ Сергей Молодых
Надеюсь, Иванова за то что тащил спартак в матче с паровозами тоже отстранят, желательно навсегда
Если по закону пусть отстраняют. Какие вопросы
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укротитель троллей
Ответ серж
Промеса из-за двух промахов при пенальти тоже отстранят?
Это повлияло на результат 🧐
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Сергей Молодых
Надеюсь, Иванова за то что тащил спартак в матче с паровозами тоже отстранят, желательно навсегда
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An Kr
Ответ Евгений Кошелек
Пофиг вообще. Нам от этого 2 очка не вернут. Хоть пожизненно отстраняйте.
С хрена вам должны возвращать? Вы в 10 должны были играть с 26 минуты.
+2
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dimitrii36
Ответ Слово о полку Михалыча
Пищевик обиделся и админресурс врубил за вполне правильные решения
Каманцеву проплатил
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dimitrii36
Ответ серж
Промеса из-за двух промахов при пенальти тоже отстранят?
а что оного посадить нужно
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серж
Промеса из-за двух промахов при пенальти тоже отстранят?
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Геннадий Тёкин
Спартаковцам от этого стало конечно значительно легче(.
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Слово о полку Михалыча
Пищевик обиделся и админресурс врубил за вполне правильные решения
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-1
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Алексей Иванов
Ответ LAOWAI
А что с судьей (?) ивановым ?! Или это другое ? В пользу спартака "ошибаться " нужно !?
Иванов убил Спартак в Питере в 2016 году. Обзор посмотри
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Алексей Иванов
А год Игнатова не ошибка?
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камикадзе
Заслужил
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dimitrii36
Ответ Евгений Кошелек
Пофиг вообще. Нам от этого 2 очка не вернут. Хоть пожизненно отстраняйте.
а смысл, весь движняк в нашем футболе построен на том, что где-то убыло, где-то прибыло
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AMORR 987
Ответ ivica_sprut
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у меня стаж боления за Спортак 50000 лет и ты мне это говоришь, да за какой ты Спортак, ты предатель!!! ПОЗОР!!!
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ivica_sprut
Ответ AMORR 987
В том то и дело, еще и пенальти поставили, какого фига, сто за подставы, там не было никакого пенальти и желтой карточки не было, надо было отдать Спортаку 50 очков за то что старались, позор позор, Вперед Спортак!!!!!!
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lezeboka
Да его совсем убирать надо из премьеры. Ему судить пфл)))
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Жорег Борщофф
Ответ Рязанец_80
Всем привет! Введите уже, наконец, в правила пункт об ошибках судейства и их влияние на результат! Сколько можно? Ёлки-палки, смотрите ВАР после окончания матча, и, в случае ошибки судьи засчитывайте голы, фолы, Победы. Опять началось, у Спартака чистую Победу и три очка отняли. С уважением, Спартаковец навсегда!
В игре с Локо вы кричали, что ошибки это часть игры. =)
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AMORR 987
Ответ ivica_sprut
ну и? кто 2 очка вернёт? а потом, когда уже отрыв зенита будет недосягаем, они проиграют Сочи и скажут: вот видите, никакой это не фарм и вообще, у нас интрига. позор всему судейскому корпусу!
В том то и дело, еще и пенальти поставили, какого фига, сто за подставы, там не было никакого пенальти и желтой карточки не было, надо было отдать Спортаку 50 очков за то что старались, позор позор, Вперед Спортак!!!!!!
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Владислав Романов
Сын сегодня принёс две двойки, в школу завтра не пущу😁
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