Мешков не назначен на 19-й тур РПЛ из-за двух ключевых ошибок в матче «Спартак» – «Урал»

не назначен на 19-й тур Мир РПЛ из-за ошибок в матче «Спартак» – « ».

Об этом рассказал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«Эта ситуация абсолютно стандартная. Мы всегда говорили, что хорошие и плохие оценки влияют на назначение, их количество.

У Виталия одна неисправленная ошибка (из‑за раннего свистка в моменте с голом Александра Соболева – Sports.ru), также ошибка с неназначением пенальти, которая была исправлена ВАР. Две ключевых ошибки, одна из которых неисправленная, это довольно низкая оценка.

На 19-й тур получили назначения судьи, у которых оценка была выше, кто выше в рейтинге. Эта ситуация аналогична той, что была у Владимира Москалева, который допустил ошибку в матче «Зенит» – «Спартак», и других арбитров ранее», – сказал Каманцев.

Любимов назначен на «Краснодар» – «Динамо». На игре «Сочи» – «Оренбург» в РПЛ дебютирует судья Чебан – сын директора лиги

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?