У защитника «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист пройдет химиотерапию

Теги Амкал Здоровье Winline Медиалига Финито Медиафутбол

У защитника «Амкала» Финито диагностировали острый миелоидный лейкоз.

«Как вы могли заметить, третий день нет ни стримов, ни видео. 7-го числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали сегодня после пункции – острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком – рак крови. Благо, удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моем возрасте (мне столько раз за последние дни сказали, что я молодой, что я уже забыл, как вы меня дедом называете). 

Главное – силы и время, чтобы со всем этим справиться. Другого варианта, как выздороветь, я не рассматриваю.

Впереди у меня месяц лечения. Неделя химиотерапии и три недели восстановления. Поэтому с видео, увы, пауза вынужденная. Но одно я выложу из больницы, где подробнее расскажу, что да как, и одно еще будет с финалом сезона ФМ. Надо же пакеты закрыть хоть немного. А стримить вместо меня в это время будет Инга. Но Фифы и ФМ от нее не ждите. В телеге я буду активен по мере возможности. 

Короче, хилимся, живем!» – написал защитник «Амкала».

Финито – легенда «Амкала». Он является игроком команды Германа с самого ее основания.

До прихода в медиафутбольный клуб Никита набрал популярность в ютубе, записывая ролики по FIFA и Football Manager. На данный момент на его канал подписано более 670 тысяч человек.

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9 комментариев

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Арман Мартиросян
Спортс, не существует понятия "рак крови". Это ошибочный термин, используемый широкой публикой. Лейкоз - это лейкоз.
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Владислав Севастьянов
Сегодняшнее интервью с Навошей про Спортс, нынешние владельцы вряд ли опубликуют:
https://www.youtube.com/watch?v=IajjuJC8p3o
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-1
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alexis2020
ох, жаль. один из немногих медиафутболистов кого знаю. помню смотрел его влоги с чемпионата мира-2018. здоровья ему
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justbored
That very well bloody sucks. Hang in there, dude.
0
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Рустик Исхаков
Здоровья чуваку!
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Dan Kennedy
Здоровья, больше сказать нечего.
+2
-3
-1
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Антон Антонов
Ответ Иван Лапин
кто?
финито ля комедия
+5
-2
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Nikita Skvortsov
Жесть. Никитос, здоровья тебе. Ждём продолжения карьеры за Мюнхен 1860👍
+11
-4
+7
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Иван Лапин
кто?
+1
-3
-2
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