У защитника «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист пройдет химиотерапию

У защитника «Амкала» Финито диагностировали острый миелоидный лейкоз.

«Как вы могли заметить, третий день нет ни стримов, ни видео. 7-го числа меня госпитализировали. Окончательный диагноз дали сегодня после пункции – острый миелоидный лейкоз. Говоря простым языком – рак крови. Благо, удалось вовремя обнаружить, и в наши дни вся эта история лечится. Особенно в моем возрасте (мне столько раз за последние дни сказали, что я молодой, что я уже забыл, как вы меня дедом называете).

Главное – силы и время, чтобы со всем этим справиться. Другого варианта, как выздороветь, я не рассматриваю.

Впереди у меня месяц лечения. Неделя химиотерапии и три недели восстановления. Поэтому с видео, увы, пауза вынужденная. Но одно я выложу из больницы, где подробнее расскажу, что да как, и одно еще будет с финалом сезона ФМ. Надо же пакеты закрыть хоть немного. А стримить вместо меня в это время будет Инга. Но Фифы и ФМ от нее не ждите. В телеге я буду активен по мере возможности.

Короче, хилимся, живем!» – написал защитник «Амкала».

Финито – легенда «Амкала». Он является игроком команды Германа с самого ее основания.

До прихода в медиафутбольный клуб Никита набрал популярность в ютубе, записывая ролики по FIFA и Football Manager. На данный момент на его канал подписано более 670 тысяч человек.