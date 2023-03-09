Тарасова о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Они просто убивают своих коллег, хотят их уничтожить. Звери, подлые люди»

высказалась о том, что канадские спортсмены против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международные старты.

«Они, подписывая такие письма, желают смерти своим друзьям, с которыми они соревновались! Они все в политику полезли. Чем наши спортсмены провинились перед Тессой? Она им просто закрывает жизнь.

Они просто их убивают! Убивают своих коллег! Это настоящее убийство – и по‑другому я не могу на это смотреть.

Раньше во время Олимпийских игр останавливались войны, а они хотят воевать, хотят уничтожить своих товарищей, с которыми вместе выходили на лед. Звери, подлые люди!» – сказала Тарасова.

«Мало ли, кто не хочет нас видеть. Мне всегда казалось, что канадцы – дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли.

Но тут их можно понять – конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна.

По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса – злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем», – цитирует Тарасову ТАСС.

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты