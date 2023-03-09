Тарасова о том, что канадские спортсмены выступили против допуска россиян: «Они просто убивают своих коллег, хотят их уничтожить. Звери, подлые люди»

Теги Тесса Виртью Татьяна Тарасова сборная Канады Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что канадские спортсмены против допуска россиян.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады. Они выступили против возвращения россиян на международные старты.

«Они, подписывая такие письма, желают смерти своим друзьям, с которыми они соревновались! Они все в политику полезли. Чем наши спортсмены провинились перед Тессой? Она им просто закрывает жизнь.

Они просто их убивают! Убивают своих коллег! Это настоящее убийство – и по‑другому я не могу на это смотреть.

Раньше во время Олимпийских игр останавливались войны, а они хотят воевать, хотят уничтожить своих товарищей, с которыми вместе выходили на лед. Звери, подлые люди!» – сказала Тарасова.

«Мало ли, кто не хочет нас видеть. Мне всегда казалось, что канадцы – дружелюбная, незлобная нация, они никогда так себя не проявляли.

Но тут их можно понять – конечно, хотят выигрывать, в том числе и в фигурном катании, в танцах хотя бы что-то. Лишняя конкуренция им не нужна.

По-другому это заявление я не могу объяснить. Не хочется верить, что Тесса – злобный и несправедливый человек. И я думаю, что в Играх участвовать мы будем», – цитирует Тарасову ТАСС

Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

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15 комментариев

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justbored
Я взываю к работникам медиасферы: :"Do you have any decency left?" Ваши панегирики на Первом канале никого не обманут.

Реально затравили женщину преклонных лет вопросами.
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Gari Voter come back...
Ответ Пылесос
Живу в самом логове этого зверья уже почти 40 лет. Не озверел. Повсюду довольные, улыбчивые и приветливые лица. Никто из чиновников, тренеров, спортсменов, депутатов никогда никого из других стран не называл подонками, ублюдками, сволочами, тварями, зверьми, скотами. Но со стороны их российских коллег такая лексика в их сторону - норма. Так кто зверьё?
можно при хорошей лексике делать ужасные вещи,например спонсировать радикалов которые призывают к насильственным действиям против русско язычных людей
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Sanan1908
Ответ Пылесос
Живу в самом логове этого зверья уже почти 40 лет. Не озверел. Повсюду довольные, улыбчивые и приветливые лица. Никто из чиновников, тренеров, спортсменов, депутатов никогда никого из других стран не называл подонками, ублюдками, сволочами, тварями, зверьми, скотами. Но со стороны их российских коллег такая лексика в их сторону - норма. Так кто зверьё?
Потом такие же кричат про русофобию.
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Booligan
Когда одни мобилизованные убивают других мобилизованных, считается ли это убийством коллег?
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Пользователь Гугла
а что канадцы что то выигрывают, они и без нас всем проигрывают, когда у них были медали последний раз
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Елена Иванова
А те, кто мирные города обстреливают не звери, не подлые люди?
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Саша Кутузова
А кого испугалась Виртью, Худайбердыеву что ли? Имеет право на свою позицию, так же как и Тарасова на свою. А мы то сейчас жутко дружелюбные и незлобные.
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Пылесос
Живу в самом логове этого зверья уже почти 40 лет. Не озверел. Повсюду довольные, улыбчивые и приветливые лица. Никто из чиновников, тренеров, спортсменов, депутатов никогда никого из других стран не называл подонками, ублюдками, сволочами, тварями, зверьми, скотами. Но со стороны их российских коллег такая лексика в их сторону - норма.
Так кто зверьё?
+17
-2
+15
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private dancer
Ответ Toba Door
Тат не в курсе что канада войну не начинала, включает недалекого человечка, остановите
Да-да, очень миролюбивая страна )))))
+2
-6
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Маргарита Михайловна
Тарасова как будто про себя говорит.
+6
0
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Toba Door
Тат не в курсе что канада войну не начинала, включает недалекого человечка, остановите
+13
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+10
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private dancer
Зачем злобный ? Просто весёлая лицемерная коньюктурщица.
+3
-3
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Vasily Ivanov
Не зря Тарасову отстранили от комментаторства . Женщина явно уже не в себе.
+15
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АннаФ
В шоке. От Тессы такого не ждала. Их папа всегда была лучшей для меня, когда они выступали.
+3
-7
-4
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АннаФ
В шоке. От Тессы такого не ждала. Их папа всегда была лучшей для меня, когда они выступали.
+2
-4
-2
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