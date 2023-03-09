Ротен о Месси: «Истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков новичков не купить – ведомость зарплат огромна»

считает, что «ПСЖ» не стоит продлевать контракт с .

«Как вы считаете, такая игра Месси – это нормально? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он получал мяч и мог делать передачи вперед, но вместо этого сделал лишь заброс на Мбаппе. Он не создал ни момента.

Я критиковал Месси, и за это меня разрывали в соцсетях – даже в Аргентине. Давайте же, объяснить мне, чем он так хорош. Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт, то ноги моей больше не будет на «Парк де Пренс».

Вот истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков клуб не может подписывать новичков, потому что ведомость зарплат огромна», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси