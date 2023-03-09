Ротен о Месси: «Истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков новичков не купить – ведомость зарплат огромна»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Жером Ротен считает, что «ПСЖ» не стоит продлевать контракт с Лионелем Месси.

«Как вы считаете, такая игра Месси – это нормально? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он получал мяч и мог делать передачи вперед, но вместо этого сделал лишь заброс на Мбаппе. Он не создал ни момента.

Я критиковал Месси, и за это меня разрывали в соцсетях – даже в Аргентине. Давайте же, объяснить мне, чем он так хорош. Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт, то ноги моей больше не будет на «Парк де Пренс».

Вот истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков клуб не может подписывать новичков, потому что ведомость зарплат огромна», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

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33 комментария

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Artuom Batishev
Ответ Джейме Ланнистер
А, ПСЖ проиграл условному Порту, Лиону или даже Атлетико? Они проиграли Реалу, который потом взял ЛЧ. Сейчас проиграли Баварии. А, Бавария один из фаворитов ЛЧ.
Условному Порту, Лиону или Атлетико Роналду забивал. У Месси же за 4 матча плей-офф ни одного результативного действия. Да, противники сильней конечно. Но 1 гол или ассист можно ведь было сделать??? У Мбаппе и Неймара получилось забивать/ассистировать в этих матчах. А результат Лео где? Ладно в 1-2 матчах не получилось - это нормально даже для топ игроков(невозможно в каждом матче быть в лучшей форме). Но когда за 4 матча ничего...
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Лютый альбинос
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кто-нибудь скажите ему ,что Месси не самый высокооплачиваемый игрок команды ,и даже не второй :) Тут скорее Месси не нужно продлевать контракт с ПСЖ ,столько бабла влили ,а в полузащите играют игроки уровня середняка АПЛ ,про банку вообще молчу В этом клубе ловить нечего ,надеюсь уйдёт в Барсу на 1 сезон так сказать «на последний танец»и завершит Еврокарьеру в родном клубе после достойного сезона
Ну фанаты Месси же требовали от Роналду побед в ЛЧ с партнёрами уровня Маккени и Макгуайра)))
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хамлохам
Грешно считать чужие деньги...
Как говаривал мой брат:"Моё варенье! Хочу - ем! Хочу - на асфальт мажу!"
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человек-муравей человек-физрук
Месси вообще-то лучший игрок матча по статистике. Мбаппе намного хуже сыграл
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Ко-ко-джамбо
Ну а Месси пешеходом ещё в Барсе был, помню как то даже вратарь больше находил, чем Месси, вообщем его пешеходность это не новость,
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Артём Р .
Кстати, с Баварией если кто-то и сыграл продуктивно, это Месси и Рамос. При всём том,что Нагельсман основной задачей ставил нейтрализацию Месси. Так вот,когда Месси умудряется при таком прессинге созидать, остальным и карты в руки, ведь на него бросаются 2-3 игрока, но к сожалению игроки ПСЖ в большинстве своём физически выносливые бездари.
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Ко-ко-джамбо
История псж не нова, реал тоже скупали звёзд, всех без разбору, и тож вылетала регулярно.
Казалось бы ПСЖ с сильнейшей атакой в своей истории по именам, но смотреть на этот автобус в ЛЧ тупо скучно. За все время при новых владельцах, они показали самый отстойный футбол в ЛЧ.
Поччетино все таки выжимал больше, ну а по игре команда с Иброй и Кавани смотрелась намного интереснее, чем нынешнее суперзвездное трио.
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Джейме Ланнистер
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кто-нибудь скажите ему ,что Месси не самый высокооплачиваемый игрок команды ,и даже не второй :) Тут скорее Месси не нужно продлевать контракт с ПСЖ ,столько бабла влили ,а в полузащите играют игроки уровня середняка АПЛ ,про банку вообще молчу В этом клубе ловить нечего ,надеюсь уйдёт в Барсу на 1 сезон так сказать «на последний танец»и завершит Еврокарьеру в родном клубе после достойного сезона
Там только Вератти уровень середняка. Данило, Ренату игроки уровня Суонси, хотя один из них даже там был баночником.
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Джейме Ланнистер
Ответ King_X
Ребята, которые обиделись и тут активно защищают Месси 1) Вы типа не видите разницы между тем, как Месси на ЧМ играл, и как за ПСЖ играет? За 2 года и близко так не старался, как в любом эпизоде на ЧМ. Причём не надо про остальную команду, возвращение в защиту и борьба Лео на каждом участке поле зависит не от команды 2) Не вы ржали с перевода стрелок на Магуайера, Бруну и прочих, когда речь была о слабой игре Криша? Так чего ж сейчас за счёт Мбаппе и Веррати хотите выехать?)) да и даже с Мбаппе, где тот невероятный "импакт" Лео, о котором вы всегда говорите 3) 6ое место МЮ после прихода Криша - это развал, чел нарушил прессинг, мешает партнерам, а вылеты ПСЖ в 1/8 (после финалов и полуфиналов ранее) - это не развал и Лео никому не мешает/командную игру не сбил?)
А, ПСЖ проиграл условному Порту, Лиону или даже Атлетико? Они проиграли Реалу, который потом взял ЛЧ.
Сейчас проиграли Баварии. А, Бавария один из фаворитов ЛЧ.
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хамлохам
Французы никогда не простят Месси победу над Францией.
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Джейме Ланнистер
Не будь Месси в Париже, почти никто бы и не узнал что есть такой хейтер Ротен.
Если Месси уйдет и Ротена тоже не будет.
Так что Ротен должен умолят чтобы он оставался в ПСЖ.
Ведь критиковав Витиню или даже Неймара, не получить такой популярности у спортса.
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Артём Р .
Не надо было новичков покупать, оставили бы Паредеса и Ди Марию, всё было бы нормально.
Месси,Мбаппе,Рамос с натяжкой Хакими, все остальные бездари с хорошей физикой. Донаруме перепасовывать мяч противопоказано. В каждой игре ляпы. При чём тут Месси. Все вопросы к холёной роже Кампуша!
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perfect10
Стоп, так, а на прошлой неделе был истинной проблемой Неймар. Новая неделя - новые проблемы?)) А Мбаппе он видимо не упоминает, так как боится, что ультрас Парижа сожгут его дом)) А если серьезно, французский стыд такие медийные ребята, как Жером, под видом футбольной аналитики делающие самопиар. Толку от этих разговоров мало, и так понятно, что нужна ротация в команде, истерика в сми делу никак не поможет, а-ля бей лежачего.
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Maverick407
Ответ VERBLYUD
Если не ошибаюсь, у Мбаппе зарплата в 2.5 раза больше, он лидер и капитан команды, весь проект строится вокруг него Почему Шротен не говорит такие вещи про Килиана?
ты ошибаешься))) впрочем как и всегда
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haykblaugrana
Без Месси проиграли Лиллью чемпионат
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cukken
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мбаппе вчера за весь матч сделал 0 полезных действий ,и пробежал за матч меньше 36-его Месси:)
Факт, который далек до умов 90% пользователей спортса. Месси виновен! Вынести приговор!
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King_X
Ребята, которые обиделись и тут активно защищают Месси

1) Вы типа не видите разницы между тем, как Месси на ЧМ играл, и как за ПСЖ играет?

За 2 года и близко так не старался, как в любом эпизоде на ЧМ. Причём не надо про остальную команду, возвращение в защиту и борьба Лео на каждом участке поле зависит не от команды

2) Не вы ржали с перевода стрелок на Магуайера, Бруну и прочих, когда речь была о слабой игре Криша?
Так чего ж сейчас за счёт Мбаппе и Веррати хотите выехать?)) да и даже с Мбаппе, где тот невероятный "импакт" Лео, о котором вы всегда говорите

3) 6ое место МЮ после прихода Криша - это развал, чел нарушил прессинг, мешает партнерам,
а вылеты ПСЖ в 1/8 (после финалов и полуфиналов ранее) - это не развал и Лео никому не мешает/командную игру не сбил?)
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Игорь Климов
Ответ Фарид Харисов
Кто-нибудь передайте агенту Месси что он гений, если смог такие финансовые условия клиенту выбить, что "уничтожил" финансово не только Барселону, но и бесконечный катарский мешок денег!) Если Месси перейдёт в МЛС, то наверное печатный станок перегреется и доллар загнётся)
Чего ты несёшь?
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Александр Белов
Похоже время футболистов типажа Месси подошло к концу, таких футболистов уже нет и только Лео ещё доигрывает за счёт своего класса. Сейчас абсолютно все в команде должны уметь прессинговать и быть дисциплинированы. Футбол стал роботизированным. Структура бьёт талант. Такие игроки как Месси останутся в прошлом, как чистые девятки и Либеро...
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Marcus-light
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мбаппе вчера за весь матч сделал 0 полезных действий ,и пробежал за матч меньше 36-его Месси:)
Я бы удивился другому мнению от вас. По правде говоря, они оба сделали 0 полезных действий за оба матча)
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TiNO
Этот Ротен - французский Мостовой) Та еще истеричка
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Marcus-light
Ответ Фанат Лионеля Месси
Кто-нибудь скажите ему ,что Месси не самый высокооплачиваемый игрок команды ,и даже не второй :) Тут скорее Месси не нужно продлевать контракт с ПСЖ ,столько бабла влили ,а в полузащите играют игроки уровня середняка АПЛ ,про банку вообще молчу В этом клубе ловить нечего ,надеюсь уйдёт в Барсу на 1 сезон так сказать «на последний танец»и завершит Еврокарьеру в родном клубе после достойного сезона
Как он достойно завершит в Барселоне, если она вылетает из двух ЕК за сезон, а в Париж он ехал к финалисту ЛЧ?
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Роман
Всё просто, ПСЖ доходил до финала и полуфинала. Значит, состав был оптимальный.

С приходом Месси стали выпускать 17 летних игроков) Всё как в развалившейся Барселоне.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Саламбек Алаев
Так в псж мбаппе на порядок лучше , по крайней мере по самоотдаче заметно . Месси откровенный пешеход и самое ужасное что Месси не сдал или он не в форме, а просто тупо не хочет )
Мбаппе вчера за весь матч сделал 0 полезных действий ,и пробежал за матч меньше 36-его Месси:)
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Фарид Харисов
Кто-нибудь передайте агенту Месси что он гений, если смог такие финансовые условия клиенту выбить, что "уничтожил" финансово не только Барселону, но и бесконечный катарский мешок денег!)

Если Месси перейдёт в МЛС, то наверное печатный станок перегреется и доллар загнётся)
+6
-7
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