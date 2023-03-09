Ротен о Месси: «Истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков новичков не купить – ведомость зарплат огромна»
Жером Ротен считает, что «ПСЖ» не стоит продлевать контракт с Лионелем Месси.
«Как вы считаете, такая игра Месси – это нормально? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он получал мяч и мог делать передачи вперед, но вместо этого сделал лишь заброс на Мбаппе. Он не создал ни момента.
Я критиковал Месси, и за это меня разрывали в соцсетях – даже в Аргентине. Давайте же, объяснить мне, чем он так хорош. Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт, то ноги моей больше не будет на «Парк де Пренс».
Вот истинная проблема «ПСЖ». Из-за таких игроков клуб не может подписывать новичков, потому что ведомость зарплат огромна», – сказал бывший игрок «ПСЖ».
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
Как говаривал мой брат:"Моё варенье! Хочу - ем! Хочу - на асфальт мажу!"
Казалось бы ПСЖ с сильнейшей атакой в своей истории по именам, но смотреть на этот автобус в ЛЧ тупо скучно. За все время при новых владельцах, они показали самый отстойный футбол в ЛЧ.
Поччетино все таки выжимал больше, ну а по игре команда с Иброй и Кавани смотрелась намного интереснее, чем нынешнее суперзвездное трио.
Сейчас проиграли Баварии. А, Бавария один из фаворитов ЛЧ.
Если Месси уйдет и Ротена тоже не будет.
Так что Ротен должен умолят чтобы он оставался в ПСЖ.
Ведь критиковав Витиню или даже Неймара, не получить такой популярности у спортса.
Месси,Мбаппе,Рамос с натяжкой Хакими, все остальные бездари с хорошей физикой. Донаруме перепасовывать мяч противопоказано. В каждой игре ляпы. При чём тут Месси. Все вопросы к холёной роже Кампуша!
1) Вы типа не видите разницы между тем, как Месси на ЧМ играл, и как за ПСЖ играет?
За 2 года и близко так не старался, как в любом эпизоде на ЧМ. Причём не надо про остальную команду, возвращение в защиту и борьба Лео на каждом участке поле зависит не от команды
2) Не вы ржали с перевода стрелок на Магуайера, Бруну и прочих, когда речь была о слабой игре Криша?
Так чего ж сейчас за счёт Мбаппе и Веррати хотите выехать?)) да и даже с Мбаппе, где тот невероятный "импакт" Лео, о котором вы всегда говорите
3) 6ое место МЮ после прихода Криша - это развал, чел нарушил прессинг, мешает партнерам,
а вылеты ПСЖ в 1/8 (после финалов и полуфиналов ранее) - это не развал и Лео никому не мешает/командную игру не сбил?)
С приходом Месси стали выпускать 17 летних игроков) Всё как в развалившейся Барселоне.
Если Месси перейдёт в МЛС, то наверное печатный станок перегреется и доллар загнётся)