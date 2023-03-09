«Динамо» подарит 1923 рубля в виде бонусов на покупку атрибутики и билетов за оформление Fan ID
«Динамо» подарит 1923 рубля оформившим Fan ID болельщикам.
Московский клуб сообщил о бонусной программе за получение карты болельщика, которая требуется для прохода на матчи Мир РПЛ.
Бонусы делятся на две категории:
1) Промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине бело-голубых;
2) Промокод на 1 000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо».
Первый домашний матч бело-голубых с системой Fan ID против «Крыльев Советов» (1:0) посетили 4 943 зрителя.
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Спартак мне впервые за 5 лет прислал СМС с приглашением на стадион, РФС написали о розыгрыше квартиры на почту, Динамо вот раздает бонусы на мерч. Но куриные мозги пока не доходят до того что всего один вариант для возвращения людей на стадионы - это отмена этого идиотского документа.