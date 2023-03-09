«Динамо» подарит 1923 рубля в виде бонусов на покупку атрибутики и билетов за оформление Fan ID

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Fan ID Футбол

«Динамо» подарит 1923 рубля оформившим Fan ID болельщикам.

Московский клуб сообщил о бонусной программе за получение карты болельщика, которая требуется для прохода на матчи Мир РПЛ.

Бонусы делятся на две категории:

1) Промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине бело-голубых;

2) Промокод на 1 000 рублей для покупки билетов на домашние матчи «Динамо».

Первый домашний матч бело-голубых с системой Fan ID против «Крыльев Советов» (1:0) посетили 4 943 зрителя.

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW7
Ответ DontYouSay
Странная логика. Чьи "куриные мoзги" должны дойти до озвученного варианта? По Вашему, Спартак с Динамо и РФС в восторге от нововведений, и поэтому предлагают всяческие плюшки?
Я позицию клубов четкую против не увидел, футболисты высказывались частно. Клубы все могли сделать общее заявление. Логика может вам и не нравится, но у меня она такая. У вас иная может быть)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
могли бы соточку и накинуть... никак две тысячи двадцать третий на дворе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ RW7
Отличный законопроект. Спартак мне впервые за 5 лет прислал СМС с приглашением на стадион, РФС написали о розыгрыше квартиры на почту, Динамо вот раздает бонусы на мерч. Но куриные мозги пока не доходят до того что всего один вариант для возвращения людей на стадионы - это отмена этого идиотского документа.
Думали, раз с поправками на пеньках прокатило, то и здесь прокатит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Антипов
а надо было 1984. и тут зажопились
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DontYouSay
Ответ RW7
Отличный законопроект. Спартак мне впервые за 5 лет прислал СМС с приглашением на стадион, РФС написали о розыгрыше квартиры на почту, Динамо вот раздает бонусы на мерч. Но куриные мозги пока не доходят до того что всего один вариант для возвращения людей на стадионы - это отмена этого идиотского документа.
Странная логика. Чьи "куриные мoзги" должны дойти до озвученного варианта? По Вашему, Спартак с Динамо и РФС в восторге от нововведений, и поэтому предлагают всяческие плюшки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW7
Ответ Recreated
Нас не заманишь сиськой мясистой!!
Недолго думаю до этого) Главное чтоб не Роднина зазывала)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Нас не заманишь сиськой мясистой!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хороший фрукт
атрибут и билет сколько стоит???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonzoo
Символьное число. Но всё нет, пошли они нафиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW7
Отличный законопроект.
Спартак мне впервые за 5 лет прислал СМС с приглашением на стадион, РФС написали о розыгрыше квартиры на почту, Динамо вот раздает бонусы на мерч. Но куриные мозги пока не доходят до того что всего один вариант для возвращения людей на стадионы - это отмена этого идиотского документа.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
А потом - повестку в военкомат)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
С-соблазн
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий