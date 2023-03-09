«Динамо» подарит 1923 рубля в виде бонусов на покупку атрибутики и билетов за оформление Fan ID

«Динамо» подарит 1923 рубля оформившим Fan ID болельщикам.

Московский клуб сообщил о бонусной программе за получение карты болельщика, которая требуется для прохода на матчи Мир .

Бонусы делятся на две категории:

1) Промокод номиналом 923 рубля на приобретение атрибутики в интернет-магазине бело-голубых;

2) Промокод на 1 000 рублей для покупки билетов на домашние матчи « ».

Первый домашний матч бело-голубых с системой Fan ID против «Крыльев Советов» (1:0) посетили 4 943 зрителя.

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?