Медведев о ситуации на Украине: «Говорил об этом много раз: я за мир»

Теги Уимблдон ATP Политика Даниил Медведев Теннис

Первая ракетка России Даниил Медведев высказался о ситуации на Украине.

«Я говорил об этом так много раз, поэтому сейчас не скажу ничего нового. Я за мир».

Также он оценил возможность допуска россиян на «Уимблдон»-2023.

«Я не буду принимать за них решение или даже как-то помогать. У них есть свои соображения, так что они должны сами принять решение, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое решение. Я играю там, где могу.

Теннис – моя работа, поэтому я был бы рад сыграть на «Уимблдоне». Я очень люблю этот турнир, но если в этом году не удастся, я буду ждать следующей возможности туда вернуться».

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16 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ дурной сходненский гребист
молодец, с какого он должен чего то подписывать ? пусть атп их на выкидывает из графика
Вот ! сейчас главное не прогнуться. Бриты хотят выгодно для себя выпутаться из ситуации. Нельзя им помогать. Пусть попробуют запретит,снова платят штраф и пятно на репутацию. Но они блефуют и хотят прогнуть.
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Максим Пантелеев
Значит не будет подписывать? И это правильно. Нельзя давать помогать бритам выкрутиться из ситуации. Пусть снова не пустят -платят штраф и пятно на репутацию. А если наши согласятся, то дальше начнут требовать везде.И вот эта "коллективная вина" станет положняком.
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murzzzzzilka
Ответ dagerd
Медведев пытается на двух стульях усидеть. Всё прекрасно понимает. Боится, имея российский паспорт. И все российские теннисисты также боятся назвать вещи своими именами. В России тоже почти все "за мир". За "русский мир". Готовы к этому миру насильно принудить. Танки пригнать или бомбить начать. Потому что "это они первые начали. мы нивинаватые". Так что не катит этот "замир" Медведева.
Каяться? Ползать на коленях? Что еще?
Да, в России все за мир.
После того, как с нацистами будет покончено.
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Aryna Lapko
Ответ Jefri AG
У кого там требовать, у Израиля ни одного нормального теннисиста нет)
Эх, не успели от Дуди Села потребовать) вовремя он соскочил)
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Jefri AG
Ответ Antonbezb
Почему Уимблдон не требует израильских теннисистов подписать какие-то бумаги
У кого там требовать, у Израиля ни одного нормального теннисиста нет)
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dagerd
Медведев пытается на двух стульях усидеть. Всё прекрасно понимает. Боится, имея российский паспорт. И все российские теннисисты также боятся назвать вещи своими именами.
В России тоже почти все "за мир". За "русский мир". Готовы к этому миру насильно принудить. Танки пригнать или бомбить начать. Потому что "это они первые начали. мы нивинаватые".
Так что не катит этот "замир" Медведева.
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Valentin Kompaneytsev
Уверенно, грамотно отвечает журналисту. Приятно читать.
+4
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atelos
Ответ dimitrii36
пока портрет вождя не сжёг,публично на sports, веры нет
свой жги
+6
-1
+5
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doty
Даниил Сергеевич, очень умно отвечает на вопросы...
Очень очень очень умно...
+3
-1
+2
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Antonbezb
Почему Уимблдон не требует израильских теннисистов подписать какие-то бумаги
+12
-2
+10
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MWLR
Веселуха в последнее время, как я посмотрю: Новака в США не пускают, наших - в Англию
+4
0
+4
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дурной сходненский гребист
молодец, с какого он должен чего то подписывать ? пусть атп их на выкидывает из графика
+10
-1
+9
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canuck andreyka
С Мюррея скопипастил?🤣
+3
-2
+1
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Kironbet
Комментарий скрыт
+2
-11
-9
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dimitrii36
пока портрет вождя не сжёг,публично на sports, веры нет
+4
-11
-7
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Cruel Snake
Миру мир!
+13
-1
+12
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