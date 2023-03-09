Медведев о ситуации на Украине: «Говорил об этом много раз: я за мир»

Первая ракетка России Даниил Медведев высказался о ситуации на Украине.

«Я говорил об этом так много раз, поэтому сейчас не скажу ничего нового. Я за мир».

Также он оценил возможность допуска россиян на «Уимблдон»-2023.

«Я не буду принимать за них решение или даже как-то помогать. У них есть свои соображения, так что они должны сами принять решение, как это было в прошлом году. И я всегда говорил, что буду уважать любое решение. Я играю там, где могу.

Теннис – моя работа, поэтому я был бы рад сыграть на «Уимблдоне». Я очень люблю этот турнир, но если в этом году не удастся, я буду ждать следующей возможности туда вернуться».

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