«Месси не подходит для топ-уровня. Он провалился против «Реала» в прошлом году, вообще ничего не сделал». Ротен после вылета «ПСЖ» из ЛЧ
Жером Ротен возмущен, что Лео Месси не проявляет себя в важных матчах «ПСЖ» в ЛЧ.
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии». В обоих случаях парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.
«В прошлом году против «Реала» – пффф. Он был на «Бернабеу» и провалился, как и остальные. Все набросились на Доннарумму, но Месси вообще ничего не сделал.
Матч против «Марселя» – вот чего я хочу (в недавней игре 25-го тура Лиги 1 Месси забил гол и сделал две результативные передачи – Sports.ru). «ПСЖ» играл против хорошей команды Лиги 1, но не в Лиге чемпионов, конечно. Тогда все говорили: «Ах, этот голевой пас на Мбаппе».
Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля. Они будут у него и в 50 лет. Но сейчас он не подходит команде топ-уровня», – сказал бывший игрок «ПСЖ».
Жером Ротен: «Месси испаряется в важных матчах, у него 18 голов и 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов». Он не выкладывается в «ПСЖ» – я видел его игру на ЧМ»
У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
Ответ: плакал в ванной.
Определись, ты путаешься в показаниях.
А сколько там голубок забил и отдал в плей-офф пяти ЧМ?
Приятно когда Месси обламывает таких бывших псевдофутболёров)
Другими словами, если в финал не проходит, значит научились играть. А то, что у Барсы был спад, и Месси их в соло тащил хоть куда-то, то это ничего. Без него вон как Барса сияет в Европе)
А ПСЖ всегда отлетает в ЛЧ от топовых команд, что с Месси, что без. Нет у них ни опыта, ни страсти.
Странно, что такое же про Мбаппе не пишут. Где он то пропадает на топ уровне?)