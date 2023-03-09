«Месси не подходит для топ-уровня. Он провалился против «Реала» в прошлом году, вообще ничего не сделал». Ротен после вылета «ПСЖ» из ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Жером Ротен бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жером Ротен возмущен, что Лео Месси не проявляет себя в важных матчах «ПСЖ» в ЛЧ.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

У Месси нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ» – против «Реала» и «Баварии». В обоих случаях парижане вылетели из турнира на стадии 1/8 финала.

«В прошлом году против «Реала» – пффф. Он был на «Бернабеу» и провалился, как и остальные. Все набросились на Доннарумму, но Месси вообще ничего не сделал.

Матч против «Марселя» – вот чего я хочу (в недавней игре 25-го тура Лиги 1 Месси забил гол и сделал две результативные передачи – Sports.ru). «ПСЖ» играл против хорошей команды Лиги 1, но не в Лиге чемпионов, конечно. Тогда все говорили: «Ах, этот голевой пас на Мбаппе».

Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля. Они будут у него и в 50 лет. Но сейчас он не подходит команде топ-уровня», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

Жером Ротен: «Месси испаряется в важных матчах, у него 18 голов и 16 ассистов против «Анжеров» и «Клермонов». Он не выкладывается в «ПСЖ» – я видел его игру на ЧМ»

У Месси три вылета в 1/8 финала ЛЧ подряд. «ПСЖ» он никак не помог

Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси

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118 комментариев

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U. M. A. Muhammad
Ответ muslim95
Я смотрю ты с завидной стабильностью пишегь про Месси, аж дристишь за километр, личный хейтер или поклонник великого покорителя верблюжной лиги? Перестань истерить по поводу и без него
Хьо ху юьцш ву Саудовский Аравин, верблюжей лиг бохш ву, дикаь вуй хьо коьртан???
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DoN_RU
Дайте ему еще один "Золотой мяч"!
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ShamilK
Смешно. Месси весь матч приходилось опускаться к защитникам, так как с продвижением мяча у ПСЖ все совсем плохо. До Мбаппе и Месси мяч просто не доходил. В полузащите играло какое-то бревно Руис. Месси заслужил критику, но явно не такую. Из ПСЖ только Рамос, Мендеш и Хакими выступили достойно. Витинья был обязан забивать и тогда игра была бы совсем другой
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КрутойЧувак
Ответ Direct free kick
Сегодня день Ротена. Имеет право
Где был Ротен 18 декабря?
Ответ: плакал в ванной.
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КрутойЧувак
Ответ Сикарио
Что? Мне например он ничего не доказал.
дураку невозможно доказать что он дурак (с)
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Raul14
Ответ Arthur Jacob
Месси доказал всем все на Чемпионате Мира, а Ротен пусть продолжает свой хайп)
С левыми пенками и Аршавин выиграл бы ЧМ))
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Серхио Огурцов
Мода пошла такая ? Деревяшки типа Ротена, Дюгари , Кина -технарей критикуют
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КрутойЧувак
Ответ Варлампий Варлампий
этому парашнику только в арабский мир проситься доигрывать, большой футбол уже не для него
Ты точно ни с кем его не перепутал? А то знавал я раньше одного голубка...
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Veles3101
Жером Ротен ..кто это вообще
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rej1sta
Ответ Youzhny23
мбаппе дарили 8 золотых мячей? лучший игрок чм этого года ? обладатель какой-то там награды бест ?
Ну так Мбаппе же лучше Месси по вашей логике. Почему он не показал этого?
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КрутойЧувак
Ответ Аа Еее
без барсы месси ноль.
Ты ведь раньше говорил, Барса без Месси ноль.
Определись, ты путаешься в показаниях.
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МТБ
Ответ Игорь Климов
Чемпионат Мира является для всех вменяемых людей самым главным и важным турниром в мире футбола, без альтернативы.
Да, но и там Месси обделался и если бы его не начали тащить за уши, мог бы и из группы не выйти.
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КрутойЧувак
Ответ m25
Дайте ему ещё разок-другой ЗМ.
дадут через полгода, не торопись
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rej1sta
Ответ Real_v_dushe
У меня претензии к организации под названием ФИФА, считаю её цацки - необъективными, нечестными и порочащими футбол компонентами в купе с её продажным судейством, коррупцией и самым позорным ЧМ в истории.
Понятно, купили самый престижный турнир. Я так понимаю, если бы выиграла не Аргентина, то это был бы самый справедливый турнир за всю историю.
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vova123456
Ответ Real_v_dushe
Он же the Best. Кто-то в составе ПСЖ сыграл хуже за 180 минут игр против Баварии? Кто-то ещё с такой фифашной цацкой в составе ПСЖ играет?
так Мбаппе же второй в голосовании, возникает вопрос, зачем про второго лучшего игрока ничего не говорят? а ты опять про Месси отвечаешь... бум бум что-ли?
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КрутойЧувак
Ответ Enchanter WIZZARD
Месси как мега топ закончился после сезона 18-19, дальше уже постепенный спад. Зря ПСЖ его взял, хотя скорее всего для маркетинга
Так закончился, что стал лучшим игроком Кубка Мира.
А сколько там голубок забил и отдал в плей-офф пяти ЧМ?
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Youzhny23
Ответ rej1sta
А про Мбаппе он скажет что-нибудь? Или своего трогать нельзя?
мбаппе дарили 8 золотых мячей? лучший игрок чм этого года ? обладатель какой-то там награды бест ?
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rej1sta
Ответ МТБ
Мбаппе потерялся после 30й минуты. Но вот вопрос - почему вы сами всегда ставите Месси выше Мбаппе, но при первом же провале, конда Месси ловит обьективную критику, вы начинаете переводить стрелки или стараетесь размазать провал? Нет, конечно, проиграла команда, а не Месси, но почему при успехах вы не отдаёте должное его партнёрам?
У меня таких комментариев нет. Мне Мбаппе скорее даже нравится, но вот этот односторонний хейт вымораживает.
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КрутойЧувак
Ответ Real_v_dushe
Ротен в феврале 2022: "Месси был главным балластом в матче против Реала" - приятно читать человека, давшего давно оценку этому пиар-продукту, и сейчас время лишь подтвердило его правоту
Что же он после финала Кубка Мира поймал тишину?)
Приятно когда Месси обламывает таких бывших псевдофутболёров)
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London.is.blue
Ответ Alex Rhea
Месси великий игрок, абсолютно великолепный, но на топ-уровне против него научились играть +/- году в 2015-2016. Да, были отдельные вспышки как с Баварией, например, в 2015 или против Сити в группе хорошо играл, мб матчи с Ливерпулем эпизодами в 2019, но в целом, что Реал в лице Каземиро, что Бавария в лице Киммиха, что другие топ-команды просто подстроились. Если бы не феноменальный талант Лео и голевое чутье, то он бы попал в категорию игроков типа Озила/Дибалы/Хамеса, которые уже давно топ-клубам не нужны, ибо против них научились играть.
Полный бред.
Другими словами, если в финал не проходит, значит научились играть. А то, что у Барсы был спад, и Месси их в соло тащил хоть куда-то, то это ничего. Без него вон как Барса сияет в Европе)
А ПСЖ всегда отлетает в ЛЧ от топовых команд, что с Месси, что без. Нет у них ни опыта, ни страсти.
Странно, что такое же про Мбаппе не пишут. Где он то пропадает на топ уровне?)
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МТБ
Ответ Enchanter WIZZARD
Месси как мега топ закончился после сезона 18-19, дальше уже постепенный спад. Зря ПСЖ его взял, хотя скорее всего для маркетинга
Он и в том сезоне мега топ игроком не являлся.
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elkipalki
Ответ Evengar
Спорное утверждение, скорее на эмоциях сказал. ЧМ тоже топ-уровень и Месси его выиграл.
Не выиграл. Ему его подарили. Более позорно победы на ЧМ и не вспомнить. Столько левых пенок, арги постоянно фолили на соперниках, но им за это ничего не было.
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arajanarm
Ротен и Гатти братья
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КрутойЧувак
Ответ нелюбитель футбола
В том, что он ротик, точнее ротенчик, свой открывает тогда, когда ему это выгодно... Чё то он молчал 18 декабря... Хе-хе...
18 декабря он плакал
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МТБ
Ответ FCSMfan
Убивает, то как бросаются из крайности в крайность. Месси выиграл ЧМ - он величайший. Проиграли Баварии - Месси не уровень.
Ну, на самом деле, не Месси выиграл ЧМ. И на ЧМ он смотрелся вяло. И да, это всё ещё хороший игрок, но он давно не ТОП уровень. Про его слабый арсенал, пассивность, нерешительность, любовь к игре на чистых мячах, про любовь участия в конбинациях, ради участия, даже если он не лучший адресат для паса, про это говорят годами, потому как это бросается в глаза на поле. Тотальная зависимость от партнёров это лучшая характеристика Месси. Он не лидер, он просто может хорошо играть свою роль, в хорошем механизме
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