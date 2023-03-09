Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

« » Брукса примет « » Грина, « » сыграет с « » и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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