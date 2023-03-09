НБА. «Мемфис» сыграет с «Голден Стэйт», «Сакраменто» примет «Нью-Йорк» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Орландо Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Мемфис» Брукса примет «Голден Стэйт» Грина, «Сакраменто» сыграет с «Нью-Йорком» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Юта
Дата проведения
10 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Индиана – Хьюстон
Дата проведения
10 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Детройт – Шарлотт
Дата проведения
10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
10 марта, 03.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Милуоки – Бруклин
Дата проведения
10 марта, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Сакраменто – Нью-Йорк
Дата проведения
10 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Xell
Гс выиграют
+1
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Борчуган
То ощущение, когда команды из плей-ин опасней команд плей-офф)
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Herodotus
Мемфис и ГС репетиция плей офф 1 раунда
0
0
0
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