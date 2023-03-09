НБА. «Мемфис» сыграет с «Голден Стэйт», «Сакраменто» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Мемфис» Брукса примет «Голден Стэйт» Грина, «Сакраменто» сыграет с «Нью-Йорком» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 марта, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 марта, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 10 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 10 марта, 03.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 10 марта, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 10 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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