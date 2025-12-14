Сафонов получил 5 из 10 баллов от L’Équipe за матч против «Меца». Хуже оценка только у Руиса – 3
Сафонов получил 5 из 10 баллов от L’Équipe за матч против «Меца».
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов полностью отыграл матч Лиги 1 против «Меца» (3:2).
L’Equipe оценил действия футболистов парижской команды в этой игре. Сафонов получил 5 баллов из 10.
По 5 баллов получили также Илья Забарный, Витинья и Ли Кан Ин. Хуже рейтинг лишь у Фабиана Руиса – 3.
Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Ибраим Мбайе – 7 баллов.
По 6 баллов получили Уоррен Заир-Эмери, Вильян Пачо, Люка Эрнандес, Кантен Нджанту и Гонсалу Рамуш.
