Сафонов получил 5 из 10 баллов от L’Équipe за матч против «Меца». Хуже оценка только у Руиса – 3

Сафонов получил 5 из 10 баллов от L’Équipe за матч против «Меца».

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов полностью отыграл матч Лиги 1 против «Меца» (3:2).

L’Equipe оценил действия футболистов парижской команды в этой игре. Сафонов получил 5 баллов из 10.

По 5 баллов получили также Илья Забарный , Витинья и Ли Кан Ин. Хуже рейтинг лишь у Фабиана Руиса – 3.

Самую высокую оценку в составе «ПСЖ» получил Ибраим Мбайе – 7 баллов.

По 6 баллов получили Уоррен Заир-Эмери, Вильян Пачо, Люка Эрнандес, Кантен Нджанту и Гонсалу Рамуш.