«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (6:1) и повел в серии 3-2. Казанцы забили 4 гола во 2-м периоде, Радулов сделал дубль

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Нефтехимика».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла у нижнекамцев (6:1) пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Отметим, что во втором периоде «Ак Барс» забросил четыре шайбы в воротах соперника. Также дублем отметился нападающий Александр Радулов.

Казанский клуб получил лидерство в серии со счетом 3-2.

Шестой матч серии состоится 11 марта на домашней площадке «Нефтехимика».

12 комментариев

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Roman_53
Ответ Ратибор Добрынин
Если бы не посторонние моменты, могли и сегодня серию закрыть. Чтош посмотрим на великолепного Кашникова ещё раз.
Может адамчук от него хоть не будет уходить, драку глянем.
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Roman_53
Ответ Домингес Казань
Леонтьев гниловат проигрывая дал команду провоцировать на драки,а это дисквалификации ну и дал команду попытаться травмировать соперника,Билялетдинов поздновато понял это и только на последнее вбрасывания выпустил Воронкова с Адамчуком
так адамчук и Радулов от кашникова шарахаются, чего их выпускать-то )
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Alex9999995
Ответ Домингес Казань
что там Кизимов вещал после прошлого матча,просто закрыли их и переиграли)))или Леонтьев говоря о Гарипове в воротах во втором раунде,интересно послушать их после сегодняшнего матча)))
Собаки укусули себя за хвост!
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Tina
Хорошая игра. С Победой Барсовых. Вот только играть надо всё же все три периода даже при счёте 5:1, в третьем перевели игру в свою зону, соперник мог наказать.
Провокаторы НХ, конечно ещё те... Дыняку здоровья, он конечно второй в КХЛ по силовым, но всегда применяет их грамотно ни кого не ломает... Ещё раз здоровья в ПО он нужен команде, так же как и Хенкель.
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Adel Khaniev
С победой !! Радулов конечно говнюк, но это наш говнюк!
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Домингес Казань
Ответ Нияз Салахов
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что там Кизимов вещал после прошлого матча,просто закрыли их и переиграли)))или Леонтьев говоря о Гарипове в воротах во втором раунде,интересно послушать их после сегодняшнего матча)))
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Домингес Казань
Леонтьев гниловат проигрывая дал команду провоцировать на драки,а это дисквалификации ну и дал команду попытаться травмировать соперника,Билялетдинов поздновато понял это и только на последнее вбрасывания выпустил Воронкова с Адамчуком
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Домингес Казань
Кашников смешной,он что думал что один из лучших бомбардиров КХЛ в плей офф при счете 5:1 в свою пользу будет махаться с каким то дуболомом уровня ВХЛ)))это то же самой что Адамчук проигрывая 1:5 вызвал бы на бой их лучшего игрока Порядина
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Нияз Салахов
Все залетело сегодня, и Судницин не выручил
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Нияз Салахов
Ответ Alex9999995
Ак Барс с победой! Поставили на место наглецов!
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Ратибор Добрынин
Если бы не посторонние моменты, могли и сегодня серию закрыть. Чтош посмотрим на великолепного Кашникова ещё раз.
+5
-1
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Why always me?!
С победой! Надеюсь в следующем матче закончат серию.
+13
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Alex9999995
Ак Барс с победой! Поставили на место наглецов!
+13
-4
+9
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