«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (6:1) и повел в серии 3-2. Казанцы забили 4 гола во 2-м периоде, Радулов сделал дубль
«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Нефтехимика».
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова выиграла у нижнекамцев (6:1) пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
Отметим, что во втором периоде «Ак Барс» забросил четыре шайбы в воротах соперника. Также дублем отметился нападающий Александр Радулов.
Казанский клуб получил лидерство в серии со счетом 3-2.
Шестой матч серии состоится 11 марта на домашней площадке «Нефтехимика».
Провокаторы НХ, конечно ещё те... Дыняку здоровья, он конечно второй в КХЛ по силовым, но всегда применяет их грамотно ни кого не ломает... Ещё раз здоровья в ПО он нужен команде, так же как и Хенкель.