«Ак Барс» победил «Нефтехимик» (6:1) и повел в серии 3-2. Казанцы забили 4 гола во 2-м периоде, Радулов сделал дубль

«Ак Барс» вышел вперед в серии плей-офф против «Нефтехимика».

Команда тренера выиграла у нижнекамцев (6:1) пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Отметим, что во втором периоде « » забросил четыре шайбы в воротах соперника. Также дублем отметился нападающий .

Казанский клуб получил лидерство в серии со счетом 3-2.

Шестой матч серии состоится 11 марта на домашней площадке « ».