Запасные игроки «Бруклина» набрали 98 очков в матче против «Милуоки». Это рекорд НБА

Теги Детройт Милуоки Бруклин НБА Баскетбол

Запасные игроки «Бруклина» в гостевом матче против «Милуоки» (113:118) набрали в сумме 98 очков и установили новый рекорд НБА.

Это наибольшее количество очков, набранных запасными игроками в одном матче, с тех пор, как в сезоне-1970/71 лига начала отслеживать стартовые пятерки команд.

Стартовая пятерка «Нетс» в сумме набрала всего 15 очков. Это наименьшее количество очков, набранных стартовой пятеркой, за последние 15 лет. 16 апреля 2008 года стартовые игроки «Детройта» набрали 13 очков за матч.

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3 комментария

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Azat LA
В другой ветке уже обсуждалось - 3 игрока скамейки набрали больше всего старта в сумме :)))
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Nikolay
Старт сыграл в среднем 12.4 минуты, только двое очки набрали. Кроме Ноэля в старте, остальные стартеры в минусе сильном.
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dens76
15 очков от старта, и даже не рекорд 😱
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