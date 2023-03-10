Запасные игроки «Бруклина» набрали 98 очков в матче против «Милуоки». Это рекорд НБА

Запасные игроки « » в гостевом матче против « » (113:118) набрали в сумме 98 очков и установили новый рекорд .

Это наибольшее количество очков, набранных запасными игроками в одном матче, с тех пор, как в сезоне-1970/71 лига начала отслеживать стартовые пятерки команд.

Стартовая пятерка «Нетс» в сумме набрала всего 15 очков. Это наименьшее количество очков, набранных стартовой пятеркой, за последние 15 лет. 16 апреля 2008 года стартовые игроки « » набрали 13 очков за матч.

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