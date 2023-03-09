У «МЮ» 12 голов после контратак за сезон – больше всех в топ-лигах. Рэшфорд забил 6 из них

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Бетис лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» лидирует в топ-лигах Европы по голам после контратак.

На 6-й минуте форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд открыл счет в матче с «Бетисом» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Лиги Европы.

«МЮ» в текущем сезоне забил 12 голов в результате быстрых прорывов – больше всех среди клубов топ-5 чемпионатов. В шести случаях отличился Рэшфорд – это тоже лучший результат в ведущих лигах.

«Манчестер Юнайтед» – «Бетис» – 1:1. Айосе Перес сравнял счет. Онлайн-трансляция

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5 комментариев

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Чёрный тюльпан
Да игра МЮ при тен Хаге - это просто апгрейд стиля рыбака. Стали получше мяч контролировать, но тут и трансферы сыграли, быстрее его двигают при контратаках, а не пасуют бегункам на фланг, чтобы те неслись через всё поле, но в целом реально руки стиля голландца минимум, если сравнивать с его Аяксом. Уж явно не ради этого его приглашали в клуб, чтобы увидеть улучшенную версию сульшеровского МЮ.
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Игорь Климов
Ответ headmaster
А мне говорили что без Роналду голов не будет. И МЮ это команда на вылет. И забивать некому. Где все эти люди?
Они теперь всё дружно смотрят дворовый чемпионат Саудовской Аравии)
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Игорь Климов
Здесь многие фанаты Кринжа7, тогда говорили, а то будет в МЮ забивать? Когда выставиляли за дверь этого Португальца7, а Рэшфорд отлично справляется с этой задачей.
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headmaster
А мне говорили что без Роналду голов не будет. И МЮ это команда на вылет. И забивать некому.

Где все эти люди?
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CriminalJoint62
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