У «МЮ» 12 голов после контратак за сезон – больше всех в топ-лигах. Рэшфорд забил 6 из них
«Манчестер Юнайтед» лидирует в топ-лигах Европы по голам после контратак.
На 6-й минуте форвард манкунианцев Маркус Рэшфорд открыл счет в матче с «Бетисом» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала Лиги Европы.
«МЮ» в текущем сезоне забил 12 голов в результате быстрых прорывов – больше всех среди клубов топ-5 чемпионатов. В шести случаях отличился Рэшфорд – это тоже лучший результат в ведущих лигах.
«Манчестер Юнайтед» – «Бетис» – 1:1. Айосе Перес сравнял счет. Онлайн-трансляция
Где все эти люди?