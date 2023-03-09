У «МЮ» 12 голов после контратак за сезон – больше всех в топ-лигах. Рэшфорд забил 6 из них

«Манчестер Юнайтед» лидирует в топ-лигах Европы по голам после контратак.

На 6-й минуте форвард манкунианцев открыл счет в матче с «Бетисом» (1:1, первый тайм) в 1/8 финала .

«МЮ» в текущем сезоне забил 12 голов в результате быстрых прорывов – больше всех среди клубов топ-5 чемпионатов. В шести случаях отличился Рэшфорд – это тоже лучший результат в ведущих лигах.

«Манчестер Юнайтед» – «Бетис» – 1:1. Айосе Перес сравнял счет. Онлайн-трансляция