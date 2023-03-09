Погба из-за опоздания нет в заявке «Юве» на матч ЛЕ с «Фрайбургом». Это дисциплинарная мера

Теги Ювентус бундеслига Германия серия А Италия Лига Европы УЕФА Фрайбург Поль Погба Футбол

Поля Погба нет в заявке «Ювентуса» на Лигу Европы из-за нарушения дисциплины.

Полузащитник не вошел в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга», который состоится сегодня.

Как сообщает Goal Italia, Погба был исключен из заявки «Ювентуса» по дисциплинарным причинам – вчера он опоздал на предматчевую тренировку. Эту информацию подтверждают Фабрицио Романо и Sky Sport Italia.

После перехода в «Ювентус» Погба поучаствовал в 2 матчах – из-за травмы он не играл с начала сезона до 28 февраля. Полную статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Ювентусом» и «Фрайбургом». Начало – в 23:00 по московскому времени.

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33 комментария

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muse muse
Паразит.
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Кинг Конг Жив
Он похоже закончил с футболом.
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sacha2
« ...Погба (,) из-за опоздания (,) нет в заявке «Юве» на матч ЛЕ с «Фрайбургом»». Запятые нонче не в почёте:)
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Juve storia di un grande amore
Жаль, я то думал, он в МЮ ток дурака валял, но оказалось, что он просто влился в тему, когда игры реже - деньги те же. Я в него ещё верю, думаю, он вернётся ещё на пиковый уровень, но похоже либо в конце этого сезона, либо в следующем
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Заяцволк
Какое же это наказание ? Наказанием для него было бы включить его в стартовый состав, и заставить играть
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Artuom Batishev
Ответ Max Semenik
Ювентус приглашение стареющей звезды Рональдо так ничему и не научило.
Роналду играл, приносил пользу. От Погба совершенно никакой пользы.
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los merengues
Ответ Max Semenik
Ювентус приглашение стареющей звезды Рональдо так ничему и не научило.
Роналдо никогда и не играл в Ювентусе.
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Пакаев
В парикмахерской задержался видимо
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Max Semenik
Ответ Ислам Гасанов
Видимо это конец его в Юве пора прощаться с ним. А вместо него наигрывать молодого какого нибудь воспитанника и то больше пользы будет
Ювентусу... с Аллегри... молодого? Это как вообще? Да они скорее Маркизио вернут.
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Tun
Да норм, чего вы, сезон длинный, парень пашет весь год, отдохнуть тоже не помешает
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Кирилл Павлюченко
"А Поль и ныне там".
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Max Semenik
Ответ Тамазик Хеладзе
Ну и бездарь конечно. Думал возьмет себя в руки в Юве, но видимо нет.
Ювентус приглашение стареющей звезды Рональдо так ничему и не научило.
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Костя Киреев
Как я и говорил, со смертью райолы исчез последний человек, который мог заставить Погба быть футболистом хотя бы пару раз в год.
Сейчас чувак максимально уверенно пойдет по пути Балотелли.
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Nekrasen
В Барбер-шопе хорошим виски угостили)
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Нурбол Жумаскалиев
их бы с бельерином в венецию отправить - играть не надо, ходи только на модные показы и премьеры
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Джавез Тилл
Ответ Black Phoenix
Вот то-то и оно. Они даже Роналду не использовали на полную номинальную мощность, пока он был ещё в форме.
Использовали... Наркоман Куадрадо пасовал на ход на 50 метров вперед, будто там Усэйн Болт, а не 33-36 летний Роналду... На пике оборотов бегал!
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Elegante
Зачем его вообще в команду взяли? Толку ноль!
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Black Phoenix
Ответ Джавез Тилл
Чуваки которые за это топили, старики с 30-секундной памятью... Юве это кладбище талантов!
Вот то-то и оно. Они даже Роналду не использовали на полную номинальную мощность, пока он был ещё в форме.
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Evgen_Hazard
В голове моей опилки – не беда (с) Поль П
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Джавез Тилл
Ответ Black Phoenix
Ну что, чуваки, которые яростно топили, что Погба переродится в Юве, и не станет ленивым пассажиром в своей классической ипостаси с поправкой на старость, наелись уже? Кушайте, не обляпайтесь. А вас, между прочим, предупреждали.
Чуваки которые за это топили, старики с 30-секундной памятью... Юве это кладбище талантов!
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Tsybenko S.N.
Наверное у парикмахера задержался.
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Philadelphia51
Ответ Black Phoenix
Ну что, чуваки, которые яростно топили, что Погба переродится в Юве, и не станет ленивым пассажиром в своей классической ипостаси с поправкой на старость, наелись уже? Кушайте, не обляпайтесь. А вас, между прочим, предупреждали.
Так сказал как будто юзеры спортса провели этот трансфер )
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Zlatan Ibra
Сколько было надежд при переходе в МЮ, мда.
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Назар Игорь
Толку от него похоже уже ждать не приходится, а ведь какие надежды подавал.
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СуперНегр228
Как же Жозе был прав
+5
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