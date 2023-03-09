Погба из-за опоздания нет в заявке «Юве» на матч ЛЕ с «Фрайбургом». Это дисциплинарная мера
Поля Погба нет в заявке «Ювентуса» на Лигу Европы из-за нарушения дисциплины.
Полузащитник не вошел в заявку «Ювентуса» на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фрайбурга», который состоится сегодня.
Как сообщает Goal Italia, Погба был исключен из заявки «Ювентуса» по дисциплинарным причинам – вчера он опоздал на предматчевую тренировку. Эту информацию подтверждают Фабрицио Романо и Sky Sport Italia.
После перехода в «Ювентус» Погба поучаствовал в 2 матчах – из-за травмы он не играл с начала сезона до 28 февраля. Полную статистику 29-летнего полузащитника можно найти здесь.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Ювентусом» и «Фрайбургом». Начало – в 23:00 по московскому времени.
Сейчас чувак максимально уверенно пойдет по пути Балотелли.