10

Левандовски из-за проблем с задней поверхностью бедра не сыграл с «Осасуной»

Стало известно, почему форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не сыграл с «Осасуной» (2:0).

37-летний поляк не принял участия в игре 16-го тура чемпионата Испании из-за проблем с задней поверхностью бедра, сообщает в X Мирея Руис из Catalunya Radio.

Левандовски мог выйти на поле на 15 минут в случае необходимости. Однако после первого гола на 70-й минуте этот вариант был исключен.

В нынешнем сезоне Левандовски поучаствовал в 17 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.

Что делать с Хаби Алонсо?32067 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: LaTdT
logoРоберт Левандовски
logoОсасуна
logoтравмы
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге – в 76-м матче. Больше только у Герда Мюллера, Левандовского, Фишера и Хайнкеса
6 декабря, 17:28
Нкунку, купленный за 37+5 млн евро, может уйти из «Милана» зимой. У него 0+1 в 9 матчах Серии А в этом сезоне
6 декабря, 13:57
Мбаппе – лучший игрок ЧМ-2026 по версии The Athletic. Холанд – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Педри – 5-й, Винисиус – 7-й, Месси – 8-й, Родри – 12-й, Дембеле – 20-й, Роналду – 25-й
4 декабря, 16:25
Левандовски колотит «Дортмунд», Мбаппе – кошмар «Барсы». Главные палачи топ-клубов
4 декабря, 11:50Видео
Роналду – финалист номинации «Игрок года на Ближнем Востоке» от Globe Soccer. «Барса», «Ливерпуль», «ПСЖ» претендуют на приз клубу года, Гюлер, Кубарси, Йылдыз – на награду лучшему молодому игроку
3 декабря, 12:43
Главные новости
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
14 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
22 минуты назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
40 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
52 минуты назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
56 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 13:31
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
30 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
30 минут назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
59 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35