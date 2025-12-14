Левандовски из-за проблем с задней поверхностью бедра не сыграл с «Осасуной»

Стало известно, почему форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не сыграл с «Осасуной» (2:0).

37-летний поляк не принял участия в игре 16-го тура чемпионата Испании из-за проблем с задней поверхностью бедра, сообщает в X Мирея Руис из Catalunya Radio.

Левандовски мог выйти на поле на 15 минут в случае необходимости. Однако после первого гола на 70-й минуте этот вариант был исключен.

В нынешнем сезоне Левандовски поучаствовал в 17 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 ассиста.