У Сорокина 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне. Сегодня – 33 сэйва после 36 бросков и голевая передача в овертайме
Илья Сорокин одержал 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне.
Российский вратарь «Айлендерс» отразил 33 броска из 36 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 ОТ).
Кроме того, в овертайме ему удалось сделать голевую передачу Броку Нелсону.
У Сорокина стало 23 победы в текущем сезоне НХЛ при 24 поражениях (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,35).
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