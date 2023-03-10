У Сорокина 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне. Сегодня – 33 сэйва после 36 бросков и голевая передача в овертайме

Теги Питтсбург Айлендерс НХЛ Брок Нелсон Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин одержал 4 победы в 4 матчах с «Питтсбургом» в сезоне.

Российский вратарь «Айлендерс» отразил 33 броска из 36 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:3 ОТ). 

Кроме того, в овертайме ему удалось сделать голевую передачу Броку Нелсону

У Сорокина стало 23 победы в текущем сезоне НХЛ при 24 поражениях (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,35). 

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4 комментария

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Stepan Alexandrovich
Ответ Фанат Ференцвароша
Сорокин одним своевременным движением клюшкой выиграл игру для островов: прервал очень опасную передачу, после которой набегающий игрок Питтсбурга уже бы распечатывал ворота; вывел Брока Нельсона 1 на 1, который не подвел и забил
Да, спасибо, на видео все именно так
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Двойка Бубнова
Еще с плова 2021 хозяин Питсбурга
+1
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Сергей Носков
Пингвины-клиенты сороки!
0
-1
-1
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Фанат Ференцвароша
Сорокин одним своевременным движением клюшкой выиграл игру для островов: прервал очень опасную передачу, после которой набегающий игрок Питтсбурга уже бы распечатывал ворота; вывел Брока Нельсона 1 на 1, который не подвел и забил
+6
-3
+3
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