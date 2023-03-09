«ПСЖ» не может выиграть ЛЧ не из-за Месси. Команда звезд = команда говна. Там все важные персоны, из говна печеные». Егоров о парижанах
Дмитрий Егоров считает, что Лионель Месси не виноват в неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
«Сейчас все ######## (ругают) Лео, мол, «ПСЖ» с ним, Неймаром и Мбаппе не может выиграть ЛЧ. Бред. «ПСЖ» не может выиграть не из-за Месси, а по другим причинам.
Первая: команда звезд = команда говна. Мбаппе обижается на Неймара, Неймар – на Мбаппе. Игроки на тренера, тренер – на игроков. Все очень важные персоны. Из говна печеные.
Вторая причина: чемпионат Франции – заштатный турнир, где для побед не нужно толком концентрироваться. Конкуренции нет. Темпа нет. Качества нет.
Получается, чтобы выиграть ЛЧ «ПСЖ» надо менять лигу. А раз это не возможно, то и побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет», – написал президент «БроукБойз».
Я не говорю, что чемпионат Германии не сильнее, это не так - посильнее. Но уровень конкуренции за чемпионство там обычно сопоставимый. Егоров говорит, что в Лиге 1 нет конкуренции, но на это можно возразить, что в сезоне 20/21 Лигу 1 выиграл Лилль, к слову.
(финанс. и прочие) удовлетворяют по полной. А клубам (в футбольном плане) от них только вред. Только если создать информационный шум об их якобы "достижениях", дутой славе.
Лига 1 такую роскошь предоставить может редко..
Затариться летом надо игроками
P.S. этот коммент тоже не нравится "ИИ".
Или ему платили больше всех в АПЛ, что бы тот сделал МЮ 6 в АПЛ??)))
50 лет есть хотя бы???
Так виноват Месси, что они за столько лет не выиграли не 1 ЛЧ.
Месси виноват, в том что Верати вчера ошибся у своих ворот и сделал гол в свои ворота.
Месси виноват, что Витинья не может забить в пустые ворота.