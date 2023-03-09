«ПСЖ» не может выиграть ЛЧ не из-за Месси. Команда звезд = команда говна. Там все важные персоны, из говна печеные». Егоров о парижанах

Дмитрий Егоров считает, что Лионель Месси не виноват в неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Сейчас все ######## (ругают) Лео, мол, «ПСЖ» с ним, Неймаром и Мбаппе не может выиграть ЛЧ. Бред. «ПСЖ» не может выиграть не из-за Месси, а по другим причинам.

Первая: команда звезд = команда говна. Мбаппе обижается на Неймара, Неймар – на Мбаппе. Игроки на тренера, тренер – на игроков. Все очень важные персоны. Из говна печеные.

Вторая причина: чемпионат Франции – заштатный турнир, где для побед не нужно толком концентрироваться. Конкуренции нет. Темпа нет. Качества нет.

Получается, чтобы выиграть ЛЧ «ПСЖ» надо менять лигу. А раз это не возможно, то и побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет», – написал президент «БроукБойз».