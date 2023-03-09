«ПСЖ» не может выиграть ЛЧ не из-за Месси. Команда звезд = команда говна. Там все важные персоны, из говна печеные». Егоров о парижанах

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Килиан Мбаппе Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров считает, что Лионель Месси не виноват в неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Сейчас все ######## (ругают) Лео, мол, «ПСЖ» с ним, Неймаром и Мбаппе не может выиграть ЛЧ. Бред. «ПСЖ» не может выиграть не из-за Месси, а по другим причинам.

Первая: команда звезд = команда говна. Мбаппе обижается на Неймара, Неймар – на Мбаппе. Игроки на тренера, тренер – на игроков. Все очень важные персоны. Из говна печеные.

Вторая причина: чемпионат Франции – заштатный турнир, где для побед не нужно толком концентрироваться. Конкуренции нет. Темпа нет. Качества нет. 

Получается, чтобы выиграть ЛЧ «ПСЖ» надо менять лигу. А раз это не возможно, то и побед в ЛЧ в ближайшие лет 10 не будет», – написал президент «БроукБойз».

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36 комментариев

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edzkar73
Ответ Айлин 1990
А роналду больше всех платили в СерииА, что бы тот убил гегемон и сделал их 4 в СерииА?? Или ему платили больше всех в АПЛ, что бы тот сделал МЮ 6 в АПЛ??)))
Т.е. месська такой же бесполезный.Ну наконец ты это сам признал.
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Pertinax Gandi
Егорову виднее
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c0ncistad0r
Ответ dr. cage
Две своих крайних ЛЧ Бавария выиграла, когда в финале с ней сражалась Боруссия. А в полуфинале был РБ Лейпциг.. Лига 1 такую роскошь предоставить может редко..
Про какие два крайних ЛЧ с Боруссией ты говоришь? Последний ЛЧ они брали в 2019/2020, побеждая ПСЖ, и тогда было два немецко-французских полуфинала.
Я не говорю, что чемпионат Германии не сильнее, это не так - посильнее. Но уровень конкуренции за чемпионство там обычно сопоставимый. Егоров говорит, что в Лиге 1 нет конкуренции, но на это можно возразить, что в сезоне 20/21 Лигу 1 выиграл Лилль, к слову.
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Kantes
Спортсу уже нечего печатать, раз цитируют уже этого маргинала
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TravenS
И ещё один АНАЛитик подъехал) в очередь вставать, после наРоттана будешь
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JOMART
ПСЖ нужны молодые скоростные защитники атакующего стиля. селекционеры плохо работают, реаловские молодцы набрали за два года молодежь. многие заиграли в основе!
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кто-то
На самом деле, у ПСЖ скамейка очень слабая, реально крутых дублёров мало, что они будут делать при эпидемии травм? Выпускать 17-летних игроков? Уже видели… против Баварии
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Denis242424
Ответ Айлин 1990
А роналду больше всех платили в СерииА, что бы тот убил гегемон и сделал их 4 в СерииА?? Или ему платили больше всех в АПЛ, что бы тот сделал МЮ 6 в АПЛ??)))
Оба бесполезны. Получается только, что их интересы
(финанс. и прочие) удовлетворяют по полной. А клубам (в футбольном плане) от них только вред. Только если создать информационный шум об их якобы "достижениях", дутой славе.
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Wild91688
Он в принципе прав,Месси никогда не отвечал за проигрыши,он всегда только за победы отвечает
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dr. cage
Ответ c0ncistad0r
Если первый аргумент еще понятен, хоть и выражен по-хамски, то второй не выдерживает вообще никакой критики. Далеко ходить не надо. Бавария может показать пример, как, будучи годами на голову выше своих соперников в своей стране, побеждать еще и в ЛЧ.
Две своих крайних ЛЧ Бавария выиграла, когда в финале с ней сражалась Боруссия. А в полуфинале был РБ Лейпциг..

Лига 1 такую роскошь предоставить может редко..
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AnMe
Ответ Матвей Суицидин
ПСЖ был в финале ЛЧ при Тухеле и мог его взять. Нужен тренер нормальный, что бы звезд тренировать. А так чемпионат Франции не слабее немецкого, ну может совсем немного слабее. Возьмите Зидана и проблем со звездами не будет.
Так там еще тупо игроков не хватает, помимо этих проблем
Затариться летом надо игроками
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Ivan_Tikhonov
Ответ c0ncistad0r
Если первый аргумент еще понятен, хоть и выражен по-хамски, то второй не выдерживает вообще никакой критики. Далеко ходить не надо. Бавария может показать пример, как, будучи годами на голову выше своих соперников в своей стране, побеждать еще и в ЛЧ.
Чемп Германии все-таки повыше уровнем, чем французский
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Vinnipukh Vinni
Ответ 113k
А за что тогда платят столько Месси, если он ничего не может решить, просто манекен на поле?
Заплатили, чтобы он их со 2 места поднял на 1 во Франции. Месси это сделал. Для выигрыша ЛЧ нужно заплатить намного больше.
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Матвей Суицидин
ПСЖ был в финале ЛЧ при Тухеле и мог его взять. Нужен тренер нормальный, что бы звезд тренировать. А так чемпионат Франции не слабее немецкого, ну может совсем немного слабее. Возьмите Зидана и проблем со звездами не будет.
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Кирилл Голивец
Ответ Тиджани Бабангида
Кто это такой ?
Гоп-журналист
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Hong Kil
Не понимаю принципов модерирования. Вот перед нами поток дворового сленга, при этом удаляют посты, где какие то стоп слова, типа "мать" или "иди". Может быть к новостям тоже прикрутить кнопку "Пожаловаться"?
P.S. этот коммент тоже не нравится "ИИ".
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Айлин 1990
Ответ 113k
А за что тогда платят столько Месси, если он ничего не может решить, просто манекен на поле?
А роналду больше всех платили в СерииА, что бы тот убил гегемон и сделал их 4 в СерииА??
Или ему платили больше всех в АПЛ, что бы тот сделал МЮ 6 в АПЛ??)))
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ
А ничё что Бавария тоже играет в бундеслиге, в которой тоже особо стараться не надо
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Айлин 1990
Сколько лет существует ПСЖ???
50 лет есть хотя бы???
Так виноват Месси, что они за столько лет не выиграли не 1 ЛЧ.

Месси виноват, в том что Верати вчера ошибся у своих ворот и сделал гол в свои ворота.

Месси виноват, что Витинья не может забить в пустые ворота.
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Andrew Petrov
псж декоративный клуб это вчерашняя игра показала,там нет злости,они сыты и довольны как коты,проект убыточен и антифутболен как и мансити
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Budabuda
Германия в плане конкуренции для Баварии недалеко ушла от Франции
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113k
А за что тогда платят столько Месси, если он ничего не может решить, просто манекен на поле?
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Юлия Ким
ну что команды нет как таковой, он прав
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2ran
как же здесь не хватало такого. экпертного мнения! Браво! Месси после этого должен точно заканчивать с футболом)
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Тиджани Бабангида
Кто это такой ?
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