СКА ведет 3-2 в серии с минским «Динамо» после победы 6:3 в пятом матче
СКА одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо».
Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 6:3 в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
Пятую и шестую шайбы хоккеисты СКА забрасывали в пустые ворота минчан. В составе питерцев по два гола забили нападающие Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин.
Таким образом, петербургская команда вышла вперед в серии – 3-2.
Шестой матч серии запланирован на 11 марта на домашнем льду минского «Динамо».
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