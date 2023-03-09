СКА ведет 3-2 в серии с минским «Динамо» после победы 6:3 в пятом матче

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал третью победу в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо».

Команда под руководством Романа Ротенберга победила со счетом 6:3 в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Пятую и шестую шайбы хоккеисты СКА забрасывали в пустые ворота минчан. В составе питерцев по два гола забили нападающие Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин.

Таким образом, петербургская команда вышла вперед в серии – 3-2.

Шестой матч серии запланирован на 11 марта на домашнем льду минского «Динамо».

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10 комментариев

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AndreyEN
Вперёд, наш СКА 💙 ❤️ Яркий, завораживающий хоккей - это прекрасно!!!
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newwaver
Ответ МакДи 97
СКА - прекрасная команда, тренер финн, ругается на всех языках мира, ещё и канадцев обыгрывает. Если серьезно, в НХЛ бы его дисквалифицировали игры на 3
В НХЛ он не стал бы тренером. В лучшем случае начал бы с низших лиг.
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grom55
Ответ Alex Xxx
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А конкретно? Что сделали судьи? Дали СКА поиграть в меньшинстве в концовке? Ты хоть игру видел, позорище?
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Nikolas Polosukhin
Ответ Максим Старовойтов
СКА с такой игрой во втором круге вылетит в отпуск. И никто ему не поможет.
да этот бы пройти. несмотря в целом на забавность серии тут еще не все ясно.
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dimon 2.0
Ответ bold
Дайте Канадцу такой бюджет , +40 игроков на сезон , он сделает из СКА династию )) в серии ведут игроки , а не тренер , Вудкрофт хорошенько , так нос утер , сами знаете кому )) Минск красавцы ..
не нос утер, а кости игрокам ломает. видимо так вуди-бендер представляет себе какей. а девочки из минска с удовольствием исполняют тренерские заветы.
+4
-1
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Кот болотный
Ответ Alex Xxx
Комментарий удален модератором
Ной дальше
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Alex Xxx
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Максим Старовойтов
СКА с такой игрой во втором круге вылетит в отпуск. И никто ему не поможет.
+3
-3
0
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bold
Дайте Канадцу такой бюджет , +40 игроков на сезон , он сделает из СКА династию )) в серии ведут игроки , а не тренер , Вудкрофт хорошенько , так нос утер , сами знаете кому )) Минск красавцы ..
+7
-3
+4
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МакДи 97
СКА - прекрасная команда, тренер финн, ругается на всех языках мира, ещё и канадцев обыгрывает. Если серьезно, в НХЛ бы его дисквалифицировали игры на 3
+4
-4
0
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sed3009
Марина визжал как девочка на судей.
+8
-3
+5
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