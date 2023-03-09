СКА ведет 3-2 в серии с минским «Динамо» после победы 6:3 в пятом матче

СКА одержал третью победу в серии плей-офф с минским « ».

Команда под руководством победила со счетом 6:3 в пятой игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Пятую и шестую шайбы хоккеисты забрасывали в пустые ворота минчан. В составе питерцев по два гола забили нападающие Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин.

Таким образом, петербургская команда вышла вперед в серии – 3-2.

Шестой матч серии запланирован на 11 марта на домашнем льду минского «Динамо».