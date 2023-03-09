Форвард «Шахтера» Сикан о драке с россиянином в Турции: «Кричит: «Россия – forever». Подхожу, даю пощечину. Я говорил, что если с россиянами не подеремся, то сборы провалены»
Игрок «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о подробностях конфликта с российским болельщиком.
В феврале сообщалось, что футболист нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле в ответ на выкрик «Слава России!»
«Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной.
Видит, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и выкрикнул: «Спартак» – чемпион». Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.
Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они.
Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.
Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него.
Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever (навсегда)». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», – сказал Сикан в видео на ютуб-канале «Шахтера».
Бахмут (город) штурмуют. Город в низине, рассечен рекой. Местность большей частью открытая. Украинцам она прекрасно знакомая.
Можно посмотреть любые видео, с любой стороны и оценить кто там воет и чем.
В любом случае, потери атакующей стороны почти всегда выше и значительно. Это азбука.
Бахмут - по сути единственная точка приложения усилия русских.
Это война - арлтиллерийская. По данным обоих сторон, 90% ранений - осколочные, от разрывов снарядов артиллерии. Какое тут значение имеет уровень подготовки солдата? Далеко не самое определяющее.
Есть пример Северодонецка и другого города рядом. Сколько сил потратили и что случилось потом.
И вот после учитывания всего этого какой можно вывод насчет потерь?
Он очевиден.