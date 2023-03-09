Форвард «Шахтера» Сикан о драке с россиянином в Турции: «Кричит: «Россия – forever». Подхожу, даю пощечину. Я говорил, что если с россиянами не подеремся, то сборы провалены»

Теги Спартак Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия происшествия Политика Даниил Сикан контент Футбол

Игрок «Шахтера» Даниил Сикан рассказал о подробностях конфликта с российским болельщиком.

В феврале сообщалось, что футболист нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле в ответ на выкрик «Слава России!»

«Это было где-то вечером. Я шел с Ромой Терновым, занимающимся обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной.

Видит, что мы «Шахтер», что мы из Украины, и выкрикнул: «Спартак» – чемпион». Я в этот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале сборов говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что сборы провалены.

Разворачиваюсь, начинаю говорить. Рома мне говорит: «Подожди, Сик. Здесь же дети». Стоим, спокойно общаемся между собой. И здесь мы слышим, что кто-то на русском говорит, кричит. Смотрю, это они.

Петрович говорит: «Это русский чудак, я отсел, потому что была бы драка». Я уже на низком старте, потому что это такая быдлота. Не позволю, чтобы так вели себя в гостинице или еще где-нибудь.

Сидим. Он уже пошел в свой номер с друзьями, женщинами или не знаю, кем. Видит, что мы сидим в стороне. И мы все смотрим на него.

Он кричит: «Спартак» – чемпион, Россия – forever (навсегда)». Я сразу встаю, подхожу. Слово за слово, я даю ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы», – сказал Сикан в видео на ютуб-канале «Шахтера».

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151 комментарий

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Виктор Иваненко
Сикан…
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Геннадий Тёкин
Очередной пиз...сказочник))).
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RSM-1930
Ответ tyuiop tyuiop
что не пойму, у кого -500 каждый день? если у Украины то за 20 дней бы все закончились. не сходится
зайди на сайт CNN, если не веришь российским источникам. там есть все про потери
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Серый
по ходу обсикан сам быдло ещё то
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ДМ-1чемпион
Народ, да хорош! Верить хутору, себя не уважать. Вся эта инфа взята с украинских интернет ресурсов, со слов этого же пустозвона! Странно, что он не сказал, что вышел один против 10 отборных бойцов спецназа ГРУ, а когда те узнали, что он с украины, то дали деру! Ну это же 100 пудовый гон! Вы только посмотрите на этого ушастого 21 летнего "Геракла"! А ХА ХА
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Почтенный эльф
Ответ ральф шумахер
а ты чего, вовафэн?)
а ты чего зеляфэн ?
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Lol Ko
Ответ tyuiop tyuiop
а это реально загадка. по всем разведданным мобилизовано больше миллиона но на фронте не более 150, во всех линиях похоже реально полмиллиона раскиданы в Польше, Англии США на учениях и готовятся ударные группы
Ничего себе аналитик! Ещё и с разведданными. Вообще еще есть много мест, где сотни тысяч "раскиданы" (
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Xameleon1992
засСикан
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brigadir00
Ответ Hank Nooby
Откуда у этих маргиналов пошло что распускать руки это норма адекватного поведения? В зависимости от того на кого наткнешься один может оказаться в больнице/морге, а второй за решеткой.
Им их хозяева карт-бланш выдали.
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lgd
Ответ GGeNN
Надеюсь, ты из окопа под Артемовском сожаление это счас написал, трехсоткилограмовый наш? А то по ходу только в интернетке вы такие воевать умеете
Судя по всему, вы тоже из окопа, только с другой стороны :)
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Кактус Каким
Истинный мыкола из лемберга -славного польского города случайно оказавшегося на территории украйны
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Вадим flanec
Ответ Edberg
Тебе соловьев и скабеева никогда не скажет россиян погибает гораздо больше украинской стороны. Данные независимых источников..
Независимые источники, существующие на средства Госдепа)))
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Денис Мартин
Ответ Radik_2.0
конечно нет, как и проспекта бандеры в столице страны, как и памятника ему, как и шествий, посвящённых ему. это всё враки
Шествия Бандере нацизм, а шествия Путину, что тогда? Это ведь по большому счету тоже самое, только с другой стороны. Странно, когда на одни и те же действия вы реагируете по разному. А по большому счету, как говорил великий классик "Шо то х**ня, шо это х*"ня".
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Bleffinho
Собственно, а что русский кричал плохого или оскорбительного? А если бы немец кричал: Бавария чемпион и Германия форева, он бы тоже драться пошёл? По-моему, Сикан быдло и провокатор и в любой цивилизованной стране должен был бы сесть за решётку за драку
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Gibraltar
Спартак же народная команда , чел что не в теме 🤣
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hett
наверное еще и попу салом смазывает перед Джоном или Ахмеда
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Edberg
Ответ Gaiar
Господин Сикан, а почему же вы не под Бахмутом? Там ваши соотечественники ежедневно десятками, а то и сотнями гибнут
Тебе соловьев и скабеева никогда не скажет россиян погибает гораздо больше украинской стороны. Данные независимых источников..
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Skywalkker
Тот мужик было обыкновенное, таких по Турции сотнями ходит. Сикан тоже быдло у которого руки чешутся, нормальный человек бы ответил оскорблением или проигнорировал бы!
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Вадим flanec
Ответ tyuiop tyuiop
а это реально загадка. по всем разведданным мобилизовано больше миллиона но на фронте не более 150, во всех линиях похоже реально полмиллиона раскиданы в Польше, Англии США на учениях и готовятся ударные группы
Ну твоим разведданным можно доверять. Никак на передовой побывал, а также в США???, Польше, Англии. Когда только комменты успеваешь строчить.
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Денис Мартин
Ответ Gaiar
Господин Сикан, а почему же вы не под Бахмутом? Там ваши соотечественники ежедневно десятками, а то и сотнями гибнут
Правильный вопрос. Соглашусь. Всех кто такой боевой надо отправлять на фронт, причем с обеих сторон. Природа будет очищаться.
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Koulmann
Ответ Artuom Batishev
Кто вам такое сказал? Там как раз все наоборот. И если логику включить, к этому выводу можно и самому прийти. Бахмут берут Вагнера, тоесть наемники - люди умеющие воевать, которые воевали во многих странах и при совершенно разных условиях. А среди украинской стороны много призывников, которые хоть и прошли обучение, но реальный бой это естественно совершенно другое. Логично, что у более опытных военных людей потери значительно меньше, чем у противника, у которого часть(большая часть) людей без хорошей боевой подготовки и опыта на поле боя. Ну хоть для себя включайте логику, верить глупо(причем новостям с обоих сторон). При военных действиях всегда обе стороны врут. Так было при абсолютно всех войнах.
Вы явно выключили логику.
Бахмут (город) штурмуют. Город в низине, рассечен рекой. Местность большей частью открытая. Украинцам она прекрасно знакомая.

Можно посмотреть любые видео, с любой стороны и оценить кто там воет и чем.

В любом случае, потери атакующей стороны почти всегда выше и значительно. Это азбука.

Бахмут - по сути единственная точка приложения усилия русских.

Это война - арлтиллерийская. По данным обоих сторон, 90% ранений - осколочные, от разрывов снарядов артиллерии. Какое тут значение имеет уровень подготовки солдата? Далеко не самое определяющее.

Есть пример Северодонецка и другого города рядом. Сколько сил потратили и что случилось потом.

И вот после учитывания всего этого какой можно вывод насчет потерь?

Он очевиден.
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дамир дугаров
Ответ RSM-1930
Бахмут не штурмуют, а окружают и в окружении 10-тысячная группировка, по -500 человек каждый день
Окружают так, что сами сотнями гибнут и несколько месяцев окружить не могут? Они Москву окружают что ли ?
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Fatty Toni
Ответ .ru
сборы не провалены... место в основе у него теперь железное а если начнёт забивать в пустые... глядишь и стомиллионный контракт с английским клубом не за горами
Да можно и не забивать, в принципе. На каждого Сиканя свой Челси с чемоданом денег найдется. Один такой вон уже у синих лавку полирует. И остальных приберут, главное, чтоб правильно зиги кидали и пафосно интервью раздавали.
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дамир дугаров
Ответ Artuom Batishev
Кто вам такое сказал? Там как раз все наоборот. И если логику включить, к этому выводу можно и самому прийти. Бахмут берут Вагнера, тоесть наемники - люди умеющие воевать, которые воевали во многих странах и при совершенно разных условиях. А среди украинской стороны много призывников, которые хоть и прошли обучение, но реальный бой это естественно совершенно другое. Логично, что у более опытных военных людей потери значительно меньше, чем у противника, у которого часть(большая часть) людей без хорошей боевой подготовки и опыта на поле боя. Ну хоть для себя включайте логику, верить глупо(причем новостям с обоих сторон). При военных действиях всегда обе стороны врут. Так было при абсолютно всех войнах.
А под Угледаром тогда наши мобилизованные почему гибнут? И почему тогда наемники столько времени один городишко взять не могут? У тебя самого с логикой че там
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Ювенский Туринтус
Ответ KozlikX
не пропогандонские паблики украинские говорят об обратном )))
Я не читаю паблики, не поверишь. Я прислушиваюсь к данным западной разведки и аналитиков войны. Это единственная третья сторона, которая более-менее трезво оценивает ситуацию
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