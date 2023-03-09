У Месси и Мбаппе 3 балла из 10 от Le Parisien после поражения «ПСЖ» от «Баварии». У Верратти – 2,5

Теги Бавария ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Данилу Перейра Марко Верратти Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Марко Верратти получил худшую оценку от Le Parisien после поражения от «Баварии».

«ПСЖ» проиграл немецкому клубу (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и завершил выступления в турнире.

Игру Верратти, после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол, оценили в 2,5 балла по десятибалльной шкале.

Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3,5 и 3 балла соответственно.

Самую лучшую оценку заработал Данилу Перейра – его действия на поле оценили на 7 баллов. 6 баллов получил голкипер Джанлуиджи Доннарумма.

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24 комментария

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fellx
Ответ Фанат Лионеля Месси
У Мбаппе 0 обводок 0 обострений 0 ключевых пасов 0 полезных действий И пробежал за матч меньше 36-его Месси в 24 года И даже тут французские газеты умудряются ставить ему оценку выше ,чем Месси А ещё ,может кто-то объяснить прикол шуток про ЗМ из пустыни ,за ЗМ Месси можете не волноваться,главный турнир он уже выиграл и своз золотой мячик получит :)
Бедняга. Горит) Отобрали идола. Точнее опустили
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Алексей Власов
Дайте аргентинскому кринжу еще 5 золотых мячей
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Припарковал автобус
Ответ Барсик Юрана
Да никогда Мбапе не выиграет ЗМ, никогда!
выиграет.. главное чтобы Месси не дали пусть он и провел норм ЧМ, но все таки это была Аргентина. На клубном уровне показатели в Лиге 1 не учитываются
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Юлия Ким
Ответ А. Мостовой
что вы накинулись на бедного месси, за две игры судья не поставил не одной пенки. как в таких условиях он должен был тащить по вашему!
какая унылая💩 у тебя жизнь, раз первым бежишь строчить комменты под новостями про нелюбимого спортсмена 😢🤣
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хардкор и котики
Ответ dr. cage
Альфред Дрейфус бы позавидовал количеству защищающих сегодня в камментах Месси.. И одна отмазка просто восхитительнее другой..
Да там одна отмазка у персоглоров всю жизнь: царь Леонид хороший, бояре/холопы плохие.
+3
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Чигорин
О ! Величайший на все времена ! На мюнхенских аура почему-то не работает, и судья пенальтей столько не даёт как на ЧМ...
+2
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dr. cage
Альфред Дрейфус бы позавидовал количеству защищающих сегодня в камментах Месси.. И одна отмазка просто восхитительнее другой..
+5
-3
+2
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Martin Naceri
Ответ Фанат Лионеля Месси
У Мбаппе 0 обводок 0 обострений 0 ключевых пасов 0 полезных действий И пробежал за матч меньше 36-его Месси в 24 года И даже тут французские газеты умудряются ставить ему оценку выше ,чем Месси А ещё ,может кто-то объяснить прикол шуток про ЗМ из пустыни ,за ЗМ Месси можете не волноваться,главный турнир он уже выиграл и своз золотой мячик получит :)
Да,да
Не переживай
Получит
Теперь делать уроки и спать 😂
+1
-4
-3
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Ansu Fati
Ответ wshnmn
а чем Хасбик запомнился?
Тебе так вставила шутка про Хасбика, что ты под каждым постом повторяешь одно и то же?))
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-2
0
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Aleksandr Dubovik
Ответ Барсик Юрана
Да никогда Мбапе не выиграет ЗМ, никогда!
Не пытайся в юмор, не твое
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error505
Ответ wshnmn
а чем Хасбик запомнился?
Не знаю, думаю он просто хорошо провел время дома и, возможно, посмотрел матч
+1
-2
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Футбол_это_жизнь
Вератти привёз 2 гола, 0 обострений за матч, продвижения 0, отборы все с нарушениями 2,5
Месси единственный кто опускаясь к центру поля разгонял атаки пока Руиз и Витинья путались в своих ногах не могли даже мяч принять в касание! Позорный клуб и проиграл позорно. А про Мбаппе даже говорить не охота.
+15
-7
+8
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Барсик Юрана
Ответ Припарковал автобус
Золотой мяч-этому господину!
Да никогда Мбапе не выиграет ЗМ, никогда!
+1
-4
-3
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Роман
Ответ А. Мостовой
что вы накинулись на бедного месси, за две игры судья не поставил не одной пенки. как в таких условиях он должен был тащить по вашему!
Тоже не понимаю этих хейтеров. Вот не забьёт левую пенку, тогда и хейтите.
+1
-3
-2
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Lazizbek Gulyamov
Как и сказал худшие игроки матча
+7
-1
+6
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wshnmn
Ответ Фанат Лионеля Месси
У Мбаппе 0 обводок 0 обострений 0 ключевых пасов 0 полезных действий И пробежал за матч меньше 36-его Месси в 24 года И даже тут французские газеты умудряются ставить ему оценку выше ,чем Месси А ещё ,может кто-то объяснить прикол шуток про ЗМ из пустыни ,за ЗМ Месси можете не волноваться,главный турнир он уже выиграл и своз золотой мячик получит :)
а чем Хасбик запомнился?
+6
-10
-4
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Фанат Лионеля Месси
У Мбаппе
0 обводок
0 обострений
0 ключевых пасов
0 полезных действий
И пробежал за матч меньше 36-его Месси в 24 года
И даже тут французские газеты умудряются ставить ему оценку выше ,чем Месси
А ещё ,может кто-то объяснить прикол шуток про ЗМ из пустыни ,за ЗМ Месси можете не волноваться,главный турнир он уже выиграл и своз золотой мячик получит :)
+26
-15
+11
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Припарковал автобус
Золотой мяч-этому господину!
+7
-8
-1
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Parce
Ответ А. Мостовой
что вы накинулись на бедного месси, за две игры судья не поставил не одной пенки. как в таких условиях он должен был тащить по вашему!
Что только не напишешь ради плюсиков
+7
-5
+2
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Sevuska
Месси надо срочно давать очередного ЗМа 🙏
И не надо ждать до конца года , иначе его игра скоро вообще скатится до 2 ек и получать очередную липовую цацку будет очень стыдно 😆
Великий 🤔😂
+4
-5
-1
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Барсик Юрана
Ответ AnMe
У Киллиана больше ахах Парижские газетки
Продажные афрофранцузские газетёнки *
+3
-5
-2
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AnMe
У Киллиана больше ахах
Парижские газетки
+4
-4
0
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error505
No Neymar = No Party
+1
-4
-3
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А. Мостовой
что вы накинулись на бедного месси, за две игры судья не поставил не одной пенки. как в таких условиях он должен был тащить по вашему!
+16
-17
-1
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