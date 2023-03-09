У Месси и Мбаппе 3 балла из 10 от Le Parisien после поражения «ПСЖ» от «Баварии». У Верратти – 2,5

получил худшую оценку от Le Parisien после поражения от «Баварии».

«ПСЖ» проиграл немецкому клубу (0:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 0:1) и завершил выступления в турнире.

Игру Верратти, после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол, оценили в 2,5 балла по десятибалльной шкале.

Нападающие Килиан Мбаппе и получили по 3,5 и 3 балла соответственно.

Самую лучшую оценку заработал – его действия на поле оценили на 7 баллов. 6 баллов получил голкипер .

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