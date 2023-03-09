У Месси и Мбаппе 3 балла из 10 от Le Parisien после поражения «ПСЖ» от «Баварии». У Верратти – 2,5
Марко Верратти получил худшую оценку от Le Parisien после поражения от «Баварии».
«ПСЖ» проиграл немецкому клубу (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и завершил выступления в турнире.
Игру Верратти, после потери которого в штрафной «Бавария» забила первый гол, оценили в 2,5 балла по десятибалльной шкале.
Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси получили по 3,5 и 3 балла соответственно.
Самую лучшую оценку заработал Данилу Перейра – его действия на поле оценили на 7 баллов. 6 баллов получил голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Первая стадия атак «ПСЖ» – тотальная безыдейность. Проблемы не замаскировал даже Месси
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Не переживай
Получит
Теперь делать уроки и спать 😂
Месси единственный кто опускаясь к центру поля разгонял атаки пока Руиз и Витинья путались в своих ногах не могли даже мяч принять в касание! Позорный клуб и проиграл позорно. А про Мбаппе даже говорить не охота.
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И пробежал за матч меньше 36-его Месси в 24 года
И даже тут французские газеты умудряются ставить ему оценку выше ,чем Месси
А ещё ,может кто-то объяснить прикол шуток про ЗМ из пустыни ,за ЗМ Месси можете не волноваться,главный турнир он уже выиграл и своз золотой мячик получит :)
И не надо ждать до конца года , иначе его игра скоро вообще скатится до 2 ек и получать очередную липовую цацку будет очень стыдно 😆
Великий 🤔😂
Парижские газетки