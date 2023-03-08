PARI Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 10-м, Халили – 28-м, Поварницын – 29-м, Серохвостов – 35-м, Латыпов – 36-м

Теги сборная России результаты сборная Беларуси Евгений Гараничев спринт Эдуард Латыпов Александр Поварницын Роман Елетнов Никита Лобастов Никита Поршнев Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Даниил Серохвостов Евгений Емерхонов Иван Колотов Алексей Вагин Александр Корнев Кубок Содружества Биатлон

Латыпов, Смольский, Серохвостов и Халили выступят в спринте на этапе Кубка Содружества.

Гонка пройдет 9 марта на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

3. Иван Колотов

5. Никита Лобастов (Беларусь)

6. Алексей Вагин

10. Антон Смольский (Беларусь)

14. Никита Поршнев

18. Александр Корнев

23. Евгений Емерхонов

28. Карим Халили

29. Александр Поварницын

32. Евгений Гараничев

34. Василий Томшин

35. Даниил Серохвостов

36. Эдуард Латыпов

43. Роман Елетнов (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

4 комментария

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Любовь Гончарова
Ответ Альпака
Как мало спортсменов добегали до конца сезона
Некоторые еще и не начинали , другие отметились в начале сезоне и растворились на просторах страны .
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Альпака
Как мало спортсменов добегали до конца сезона
0
0
0
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Афанасия
Ответ JL JL
А Бабикова почему нет? Если не ошибаюсь, он сейчас в тройке тотала этого Кубка.
Болеет. Ещё пишут, что у Цветкова ковид, у Повара вроде тоже
+1
0
+1
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JL JL
А Бабикова почему нет? Если не ошибаюсь, он сейчас в тройке тотала этого Кубка.
0
0
0
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