PARI Кубок Содружества. Спринт. Смольский стартует 10-м, Халили – 28-м, Поварницын – 29-м, Серохвостов – 35-м, Латыпов – 36-м

Латыпов, Смольский, Серохвостов и Халили выступят в спринте на этапе Кубка Содружества.

Гонка пройдет 9 марта на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

3. Иван Колотов

5. Никита Лобастов (Беларусь)

6. Алексей Вагин

10. Антон Смольский (Беларусь)

14. Никита Поршнев

18. Александр Корнев

23. Евгений Емерхонов

28. Карим Халили

29. Александр Поварницын

32. Евгений Гараничев

34. Василий Томшин

35. Даниил Серохвостов

36. Эдуард Латыпов

43. Роман Елетнов (Беларусь)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени