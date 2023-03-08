PARI Кубок Содружества. Спринт. Юрлова-Перхт стартует 15-й, Куклина – 21-й, Казакевич – 28-й, Алимбекова-Смольская – 33-й, Миронова – 40-й
Куклина, Миронова, Юрлова-Перхт и Казакевич пробегут спринт на этапе Кубка Содружества.
Гонка пройдет 9 марта на заключительном этапе соревнований в Тюмени.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
6-й этап
Тюмень, Россия
Женщины
Спринт
Начало – 9:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Елена Кручинкина (Беларусь)
3. Анастасия Батманова
12. Ксения Довгая
13. Наталия Шевченко
16. Тамара Дербушева
18. Анастасия Шевченко
21. Лариса Куклина
25. Наталья Гербулова
26. Екатерина Носкова
27. Елизавета Каплина
28. Ирина Казакевич
33. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)
34. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
37. Анастасия Гореева
41. Виктория Сливко
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени
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