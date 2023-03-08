PARI Кубок Содружества. Спринт. Юрлова-Перхт стартует 15-й, Куклина – 21-й, Казакевич – 28-й, Алимбекова-Смольская – 33-й, Миронова – 40-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина спринт (жен) Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Елена Кручинкина Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Кубок Содружества Биатлон

Куклина, Миронова, Юрлова-Перхт и Казакевич пробегут спринт на этапе Кубка Содружества.

Гонка пройдет 9 марта на заключительном этапе соревнований в Тюмени.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

6-й этап

Тюмень, Россия

Женщины

Спринт

Начало – 9:00 по московскому времени (9 марта), прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Елена Кручинкина (Беларусь)

3. Анастасия Батманова

12. Ксения Довгая

13. Наталия Шевченко

15. Екатерина Юрлова-Перхт

16. Тамара Дербушева

18. Анастасия Шевченко

21. Лариса Куклина

25. Наталья Гербулова

26. Екатерина Носкова

27. Елизавета Каплина

28. Ирина Казакевич

33. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)

34. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

37. Анастасия Гореева

40. Светлана Миронова

41. Виктория Сливко

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций шестого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Тюмени

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3 комментария

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Zuzu44
Ответ Streetbor
в 9 утра, 9 марта побегут самые стойкие. Им бы рассолчика с утра
по местному времени в 11:00
+3
0
+3
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udod
Ответ Streetbor
в 9 утра, 9 марта побегут самые стойкие. Им бы рассолчика с утра
мой сосед такой осёл, по утрам не пьёт рассол, кофе видите ли пьёт, как он только не помрёт (с)
+1
-2
-1
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Streetbor
в 9 утра, 9 марта побегут самые стойкие. Им бы рассолчика с утра
0
-2
-2
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