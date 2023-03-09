Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов о Fan ID: «Можно было бы взять тайм-аут на год-два и правильной пропагандой продвинуть внедрение в обновленном виде»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что Fan ID ввели слишком рано.

«Считаю, что с введением Fan ID можно было бы взять тайм-аут на год-два и с помощью правильной пропаганды и работы с болельщиками продвинуть внедрение паспорта болельщика в обновленном виде», – сказал Чернышов.

По его словам, карта болельщика – пример хорошей идеи, которая плохо реализована.

«Да, существует проблема драк и хулиганства на стадионах. Да, нужно работать с фан-сообществом. Но радикальные методы, которыми внедрялись паспорта болельщиков, нужно пересмотреть», – добавил политик.

По его мнению, раздражение вызывает «предвзятое отношение к болельщикам, которые априори подозреваются в хулиганстве». Чернышов отметил, что абсолютное большинство из них приличные и добропорядочные люди.

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13 комментариев

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zaebarca
У этого дурачья один ответ на всё - пропаганда. Самое обидное, что это работает.
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Zatvornick
Ответ АланСмити
ты что не понял? в других странах неправильная пропаганда, а у нас Правильная.
это ты как раз не понял. была неправильная пропаганда, а надо правильную организовать.
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Ярослав Гордеев
"Ну сегодня мы вас убивать не будем, убьем через пару лет, а за это время подумаем как изощреннее вас нае..кхм кхм обмануть"
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инок
И только фракция Справедливая Россия чего-то помалкивает, выжидая в сторонке...
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Sobachkin
И да, в эту паузу проплатим лидерам Ультрас, чтобы они адептов подтянули
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Sobachkin
А без пропаганды никуда, народ ж тупой, пока им методичку не расскажешь не понимает. Уже тут напропогандировали, как год уже .... и везде нас отстранили и выкинули.
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Kyancey
Какие ещё драки и хулиганства на стадионе? Хоть 1 случай за последние 10 лет назовите мне?!
А по поводу пропаганды даже читать смешно. Сколько не продвигайте это, пока будет Fan ID в том или ином виде, ни ногой на стадион!
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d.xoxlov
Правильная пропаганда – это ж оксюморон
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АланСмити
Ответ Bartez1986
у нас в стране есть пропаганда? вот ничего себе
ты что не понял? в других странах неправильная пропаганда, а у нас Правильная.
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phantom_payne
Хоспаде, они уже даже не прикрываются!)
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angry horse
Мантра про драки на стадионах больше всего забавляет😁 Они в 90-ых в последний раз заглядывали на футбол что ли?😁 Хотя это уже даже не смешно☝️
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igls54
Пропаганда в России работает также #####, как и все остальное
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Bartez1986
у нас в стране есть пропаганда? вот ничего себе
+8
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