Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов о Fan ID: «Можно было бы взять тайм-аут на год-два и правильной пропагандой продвинуть внедрение в обновленном виде»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов считает, что Fan ID ввели слишком рано.

«Считаю, что с введением Fan ID можно было бы взять тайм-аут на год-два и с помощью правильной пропаганды и работы с болельщиками продвинуть внедрение паспорта болельщика в обновленном виде», – сказал Чернышов.

По его словам, карта болельщика – пример хорошей идеи, которая плохо реализована.

«Да, существует проблема драк и хулиганства на стадионах. Да, нужно работать с фан-сообществом. Но радикальные методы, которыми внедрялись паспорта болельщиков, нужно пересмотреть», – добавил политик.

По его мнению, раздражение вызывает «предвзятое отношение к болельщикам, которые априори подозреваются в хулиганстве». Чернышов отметил, что абсолютное большинство из них приличные и добропорядочные люди.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства