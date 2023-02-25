Клаудиньо о главном сопернике «Зенита»: «Спартак» – с точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

Клаудиньо назвал «Спартак» главным соперником «Зенита».

– Какую команду вы считаете главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России? «Спартак» или ЦСКА, с которым «Зениту» играть уже 19 марта?

– Скажу так: главный наш конкурент – это мы сами. Мы ни в коем случае не должны позволять себе расслабляться, обязаны выдержать любой стресс, любую ситуацию, побеждать в каждом матче.

Я бы не стал выделять кого-то из конкурентов, на мой взгляд, все российские клубы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Возможно, это связано с тем, что в премьер-лиге привыкли к футболу «Зенита», и, как я уже отмечал, на нас все настраиваются максимально серьезно.

Нам надо быть готовыми к тому, что весной все наши конкуренты будут предельно собраны и очень сильны. Клубы, находящиеся в нижней части таблицы, поведут серьезную борьбу за выживание и осложнят жизнь тем, кто борется за медали. Ну а претенденты на чемпионское звание будут делать все от них зависящее, чтобы навязать борьбу «Зениту». Так что дело в нашем настрое и концентрации в каждой игре.

– И тем не менее попрошу вас называть главного на сегодняшний день соперника «Зенита».

– Ну если вы настаиваете… С точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед в противостоянии, то пусть это будет «Спартак». Именно его назову одним из главных наших конкурентов, – сказал полузащитник петербуржцев.

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22 комментария

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Ямальский СБГ
Ответ arspurs9
Эм, это разные вещи. В Англии самые медийные и привлекающие матчи последних 5 лет, это Сити - Ливерпуль, к примеру. Но если ты приедешь в Ливерпуль и спросишь у фанатов, Сити там даже в тройке не будет конкурентов. Исторически более крупное и ожидаемое противостояние это Спартак - ЦСКА. В данный момент же по популярности, по интересу, подогреву, отношению друг к другу, очевидно что Спартак - Зенит. Тут никто не спорит.
Никто не спорит? Смешно)
Если бы никто не спорил, то не было бы под подобными новостями по 100 комментариев с историческими справками о матчах Спартак-ЦСКА, от которых так прет снобизмом)
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Nightblackwolf
Ответ Dan Kennedy
Так он мог сразу ответить на вопрос, а не юлить.
Так зачем ему отвечать, если ему нет дело не до Спартака, не до Цска?
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В Питере Пять
Спартак – самый популярный клуб страны, а ЦСКА его главный соперник.

Нам только остаётся вытирать слёзы и утешать себя регулярными трофеями.
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Slavnov
здорово конечно,но как болельщик Спартака,напишу,матчи с цска считаю номер один,потом динамо,потом локомотив или зенит,не понял еще,что интереснее,в принципе могу пропустить и забыть все игры,кроме игр с цска,с динамо киев еще интересное противостояние было,до 2014 года,наверное поставил бы матчи,с ними, на второе место железно,а теперь ничего общего не хочу иметь с кукаиной,даже противостояния в футболе
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В Питере Пять
Ответ GuruFutbola
У Спартака Цска думаю Всегда на слуху было
Спартачам вообще Зенит не интересен. И каждый день под всеми новостями о Зените они это напоминают.
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arspurs9
Ответ Ямальский СБГ
Обиженные историки в красно-белых шарфиках сейчас расскажут кто их великому и могучему настоящий соперник) Ну а признать, что сейчас именно матчи Зенит-Спартак самые медийные и привлекающие к себе внимание - это задача из непосильных:(
Эм, это разные вещи. В Англии самые медийные и привлекающие матчи последних 5 лет, это Сити - Ливерпуль, к примеру. Но если ты приедешь в Ливерпуль и спросишь у фанатов, Сити там даже в тройке не будет конкурентов.
Исторически более крупное и ожидаемое противостояние это Спартак - ЦСКА. В данный момент же по популярности, по интересу, подогреву, отношению друг к другу, очевидно что Спартак - Зенит. Тут никто не спорит.
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Dan Kennedy
Пока вижу в основном комментарии о том, что прибегут болельщики Спартака и будут писать о ЦСКА.

Надеюсь у спартаковских игроков про Зенит и ЦСКА спрашивать не будут, чтобы не травмировать психику фанатов Зенита в очередной раз.
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bedLaM
Ответ GuruFutbola
У Спартака Цска думаю Всегда на слуху было
ЦСКА ну или Динамо, если союзную историю вспоминать.
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Vlad Emelin
Ответ Кондитер
ваши исторические игры это в первой лиге
Не устал каждую новость Зенита мусолить?)) Типичный любитель борща
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Ямальский СБГ
Обиженные историки в красно-белых шарфиках сейчас расскажут кто их великому и могучему настоящий соперник)
Ну а признать, что сейчас именно матчи Зенит-Спартак самые медийные и привлекающие к себе внимание - это задача из непосильных:(
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-3
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SMART789
Ответ GuruFutbola
У Спартака Цска думаю Всегда на слуху было
Комментарий скрыт
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-11
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Хамыч
История противостояний ...ничего себе - объясните свежрожденному россиянину , что история нашего футбола и до Газпрома была ...
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GuruFutbola
У Спартака Цска думаю
Всегда на слуху было
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Вратарь Бага
Ответ Дмитрий9779
Это если прибегут спартачи и будут писать:у нас с ЦСКА игры что надо и дерби всея Руси😁Все как всегда.
Ну по моим личным наблюдениям, болельщики московских клубов всегда считали Зенит одним из принципиальных противников, даже когда тот не был явным претендентом на чемпионство (до 2007 года)
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Кондитер
ваши исторические игры это в первой лиге
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+10
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Vlad Emelin
Ещё с точки зрения вопроса: «В этот раз опять пять будет или нет?»
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Jack Lucas
История противостояний... Нда.
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Дмитрий9779
Ответ Вратарь Бага
ща набегут зенитовцы и будут писать "гы-гы, этажынашфарм")
Это если прибегут спартачи и будут писать:у нас с ЦСКА игры что надо и дерби всея Руси😁Все как всегда.
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Дмитрий9779
Согласен,игры со Спартаком от ножа.😁Интересно с ЦСКА,Краснодаром,Динамо...с теми кто играет в футбол,а не в автобус.
+1
-5
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Dan Kennedy
Ответ Nightblackwolf
Корреспондент выдавил у него это..
Так он мог сразу ответить на вопрос, а не юлить.
+3
-1
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Вратарь Бага
ща набегут зенитовцы и будут писать "гы-гы, этажынашфарм")
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Корреспондент выдавил у него это..
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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