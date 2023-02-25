Клаудиньо о главном сопернике «Зенита»: «Спартак» – с точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед»

назвал «Спартак» главным соперником « ».

– Какую команду вы считаете главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России? « » или ЦСКА, с которым «Зениту» играть уже 19 марта?

– Скажу так: главный наш конкурент – это мы сами. Мы ни в коем случае не должны позволять себе расслабляться, обязаны выдержать любой стресс, любую ситуацию, побеждать в каждом матче.

Я бы не стал выделять кого-то из конкурентов, на мой взгляд, все российские клубы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Возможно, это связано с тем, что в премьер-лиге привыкли к футболу «Зенита», и, как я уже отмечал, на нас все настраиваются максимально серьезно.

Нам надо быть готовыми к тому, что весной все наши конкуренты будут предельно собраны и очень сильны. Клубы, находящиеся в нижней части таблицы, поведут серьезную борьбу за выживание и осложнят жизнь тем, кто борется за медали. Ну а претенденты на чемпионское звание будут делать все от них зависящее, чтобы навязать борьбу «Зениту». Так что дело в нашем настрое и концентрации в каждой игре.

– И тем не менее попрошу вас называть главного на сегодняшний день соперника «Зенита».

– Ну если вы настаиваете… С точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед в противостоянии, то пусть это будет «Спартак». Именно его назову одним из главных наших конкурентов, – сказал полузащитник петербуржцев.