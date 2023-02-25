Клаудиньо о главном сопернике «Зенита»: «Спартак» – с точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед»
Клаудиньо назвал «Спартак» главным соперником «Зенита».
– Какую команду вы считаете главным конкурентом «Зенита» в чемпионате России? «Спартак» или ЦСКА, с которым «Зениту» играть уже 19 марта?
– Скажу так: главный наш конкурент – это мы сами. Мы ни в коем случае не должны позволять себе расслабляться, обязаны выдержать любой стресс, любую ситуацию, побеждать в каждом матче.
Я бы не стал выделять кого-то из конкурентов, на мой взгляд, все российские клубы стали сильнее, чем в прошлом сезоне. Возможно, это связано с тем, что в премьер-лиге привыкли к футболу «Зенита», и, как я уже отмечал, на нас все настраиваются максимально серьезно.
Нам надо быть готовыми к тому, что весной все наши конкуренты будут предельно собраны и очень сильны. Клубы, находящиеся в нижней части таблицы, поведут серьезную борьбу за выживание и осложнят жизнь тем, кто борется за медали. Ну а претенденты на чемпионское звание будут делать все от них зависящее, чтобы навязать борьбу «Зениту». Так что дело в нашем настрое и концентрации в каждой игре.
– И тем не менее попрошу вас называть главного на сегодняшний день соперника «Зенита».
– Ну если вы настаиваете… С точки зрения истории противостояний, статуса матчей, значимости побед в противостоянии, то пусть это будет «Спартак». Именно его назову одним из главных наших конкурентов, – сказал полузащитник петербуржцев.
Если бы никто не спорил, то не было бы под подобными новостями по 100 комментариев с историческими справками о матчах Спартак-ЦСКА, от которых так прет снобизмом)
Нам только остаётся вытирать слёзы и утешать себя регулярными трофеями.
Исторически более крупное и ожидаемое противостояние это Спартак - ЦСКА. В данный момент же по популярности, по интересу, подогреву, отношению друг к другу, очевидно что Спартак - Зенит. Тут никто не спорит.
Надеюсь у спартаковских игроков про Зенит и ЦСКА спрашивать не будут, чтобы не травмировать психику фанатов Зенита в очередной раз.
Ну а признать, что сейчас именно матчи Зенит-Спартак самые медийные и привлекающие к себе внимание - это задача из непосильных:(
Всегда на слуху было