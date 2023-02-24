«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину
Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов не считает «Зенит» самым популярным клубом.
О том, что петербуржцы превосходят по этому показателю остальные команды России, сказал Андрей Аршавин, заместитель гендиректора «Зенита».
«Ну а что он мог еще сказать? На самом деле «Спартак» – самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.
Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», – сказал Пименов.
Я серьезно. Пименов вроде не тренирует никого, футбольным функционером тоже не является, так что просто непонятно, о чем он вообще.
А вот и случился бабах, очень быстро.
В целом полстраны примерно на 3х болельщиков Спартака один болельщик Зенита