«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину

Экс-форвард «Локомотива» не считает «Зенит» самым популярным клубом.

О том, что петербуржцы превосходят по этому показателю остальные команды России, сказал , заместитель гендиректора « ».

«Ну а что он мог еще сказать? На самом деле « » – самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», – сказал Пименов.