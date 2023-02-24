«Спартак» – самый популярный клуб. Мы же ездим по России, видим, сколько фанатов приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе». Пименов ответил Аршавину

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин Руслан Пименов премьер-лига Россия болельщики Футбол

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов не считает «Зенит» самым популярным клубом.

О том, что петербуржцы превосходят по этому показателю остальные команды России, сказал Андрей Аршавин, заместитель гендиректора «Зенита».

«Ну а что он мог еще сказать? На самом деле «Спартак» – самый популярный клуб страны. Мы же ездим по России, видим, сколько болельщиков приходит со спартаковскими шарфами в каждом регионе – от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.

Самым популярным «Зенит» был в Мончегорске, это под Мурманском», – сказал Пименов.

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38 комментариев

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Rundatgame
Предпочту, чтобы Зенит оставался чемпионом по трофеям, чем становился чемпионом по популярности. Оставим радость в виде меряния количества красных шарфиков на гостевых трибунах тушинским болельщикам.
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Забил ли Заболотный?
Ответ ZarvuR2020
Продолжай придумывать оскорбления. Сказать то всё равно больше нечего.
Ладно ладно не плакай)) И никаких оскорблений я не придумываю. Вы сами себе их создаёте хотите вы этого или нет))
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Григорий Пискарёв
Ответ Artem Piatkov
Спартак - самый популярный клуб России А Зенит - Чемпион России (уже 4х подряд)!
сейчас в футбол играют деньги, у кого их больше , тот и выше, у всех клубов рпл выходят на поле 7+ русских, а у питерцев 7+ иностранцев, хорошего качества, отсюда и результат, я не хочу сказать что наши убогие, нет, просто наши есть и есть, а тех отбирают, следят , и ТД, и ЗП соответственно выше
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Ильдар Фарукшин
Ответ Кучка Добра
Зенит чемпион Мончегорска😁
Прошу не оскорблять жителей Мончегогорска. Мы за Спартак 😊
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Фантом
Хотелось бы уточнений: кто такие "мы" и куда именно приходят болельщики с шарфами?

Я серьезно. Пименов вроде не тренирует никого, футбольным функционером тоже не является, так что просто непонятно, о чем он вообще.
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ZarvuR2020
Ответ Забил ли Заболотный?
А как мне вас называть? Голубыми львами штоле? Пхахахахахаха😂
Продолжай придумывать оскорбления. Сказать то всё равно больше нечего.
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Забил ли Заболотный?
Ответ ZarvuR2020
"Теплотрассная" А вот и случился бабах, очень быстро.
А как мне вас называть? Голубыми львами штоле? Пхахахахахаха😂
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Евгений Семенченко
Ответ ZarvuR2020
Во первых, почему Пименов вообще решил отвечать Аршавину? Тот ответил на вопрос без каких либо попыток зацепить или начать дискуссию. Во вторых, причём тут вообще Пименов? В третьих, зачем приплетать реальный город, просто потому что тебе название кажется смешным? Зенит Пименова как то обидел? Какое то быдло-бинго.
мне тоже стало интересно почему человек который к Спартаку вообще не относится так говорит?возможно обида за небольшую популярность Локомотива в стране?
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карабашка
поправочка .в целом по стране...
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Stas Politik
Ответ BaltikaSPb
Я понимаю еще межсезоние, новостей нет, надо чем то сайты наполнять А тут уже игры пошли, а они все продалжают пипками меряться Лучше бы лишний раз Крылья обсудили, хоть я и не их болельщик, но все интереснее
Или Оренбург тот же с весьма интересным подбором легионеров, тренера и поставленной игрой
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Евгений Семенченко
Ответ SPARTAK NAVSEGDA
Сегодня будет яркая ночь над Невой.
скорее яркое зарево )))
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ZarvuR2020
Ответ Забил ли Заболотный?
Сам надумал проблему - сам обиделся. Теплотрассная классика
"Теплотрассная"
А вот и случился бабах, очень быстро.
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Забил ли Заболотный?
Ответ ZarvuR2020
Да, и никакой провинциальный город под мурманском не приплёл. Все на ветке всё поняли, кроме тебя.
Сам надумал проблему - сам обиделся. Теплотрассная классика
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Тайосич
Ответ Екн Лор
Спартак - как Президент, 20 лет никаких результатов, зато рейтинги всегда высокие
Потому что у этого президента уже есть фаворит, который, собственно, благодаря ему и вылез наверх. Не будет этого президента, не будет и побед клуба.
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карабашка
В Москве и области половина болельщиков за Спартак.В Питере и области все за Зенит.Это примерно равные цифры.В регионах у Спартака подавляющее преимущество.
В целом полстраны примерно на 3х болельщиков Спартака один болельщик Зенита
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SPARTAK NAVSEGDA
Сегодня будет яркая ночь над Невой.
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ZarvuR2020
Ответ Забил ли Заболотный?
Человек озвучил мнение на основе своих наблюдений. Никого не обидел не оскорбил. В ответ болельщик клуба из культурной прости госпаде столицы назвал человека быдлом. Очень культурненько
Да, и никакой провинциальный город под мурманском не приплёл. Все на ветке всё поняли, кроме тебя.
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Невский баклан
Когда играет Спартак на выезде и когда играет Зенит на выезде, видно Спартак однозначно популярнее в других городах кроме Мск и СПб, но зато Зенит по игре сильнее. Тут все просто, Зенит точно сильнее, Спартак точно популярные.
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Забил ли Заболотный?
Ответ ZarvuR2020
Во первых, почему Пименов вообще решил отвечать Аршавину? Тот ответил на вопрос без каких либо попыток зацепить или начать дискуссию. Во вторых, причём тут вообще Пименов? В третьих, зачем приплетать реальный город, просто потому что тебе название кажется смешным? Зенит Пименова как то обидел? Какое то быдло-бинго.
Человек озвучил мнение на основе своих наблюдений. Никого не обидел не оскорбил. В ответ болельщик клуба из культурной прости госпаде столицы назвал человека быдлом. Очень культурненько
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ZarvuR2020
Спартачи, вам Мончегорск что плохого сделал?
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Dimario
За спартак болеют деды, которые еще в 90 стали глориками.
+2
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munhin
Количество ходящих с шарфиками и популярность это разные величины )
+3
-6
-3
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В Питере Пять
Ответ PIT-BUL
В Питере зарево полыхает )))) Всего лишь правду сказал
Да ради бога. Пусть Спартак и дальше будет самым популярным, лишь бы Зенит продолжал быть сильнейшим.
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Забил ли Заболотный?
Ответ Ебздрогыч
В Мончегорске очень надеялись, что газ проведут, болели за это дело
Ничего личного. Просто бизнес ©
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Nightblackwolf
В каждый дом ходил и лично шарфики раздавал?))
+3
-7
-4
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