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    Спартак

    Spartak Moscow
    Страна Москва, Россия
    Тренер  Массимо Каррера
    0 0
     Уфа  –   Спартак
    23 июля 15:00 Россия. Премьер-лига | Завершен
     Спартак  –   Краснодар
    31 июля 19:30 Россия. Премьер-лига |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2017/2018 Россия. Премьер-лига 12 2 0 2 0 2 2 0 2 Куинси Промес 1
    2016/2017 Россия. Премьер-лига 1 30 22 3 5 46 27 19 69 Куинси Промес 12
    2015/2016 Россия. Премьер-лига 5 30 15 5 10 48 39 9 50 Куинси Промес 18
    2014/2015 Россия. Премьер-лига 6 30 12 8 10 42 42 0 44 Куинси Промес 13
    2013/2014 Россия. Премьер-лига 6 30 15 5 10 46 36 10 50 Юра Мовсисян 16
    2012/2013 Россия. Премьер-лига 4 30 15 6 9 51 39 12 51 Дмитрий Комбаров 7
    2011/2012 Россия. Премьер-лига 2 44 21 12 11 68 48 20 75 Эммануэль Эменике 13
    2010 Россия. Премьер-лига 4 30 13 10 7 43 33 10 49 Веллитон 19
    2009 Россия. Премьер-лига 2 30 17 4 9 61 33 28 55 Веллитон 21
    2008 Россия. Премьер-лига 8 30 11 11 8 43 39 4 44 Никита Баженов 6
    2007 Россия. Премьер-лига 2 30 17 8 5 50 30 20 59
    2006 Россия. Премьер-лига 2 30 15 13 2 60 36 24 58
    2005 Россия. Премьер-лига 2 30 16 8 6 47 26 21 56
    2004 Россия. Премьер-лига 8 30 11 7 12 43 44 -1 40
    2003 Россия. Премьер-лига 10 30 10 6 14 38 48 -10 36
    2002 Россия. Премьер-лига 3 30 16 7 7 49 36 13 55
    2001 Россия. Премьер-лига 1 30 16 10 4 51 30 21 58
    2000 Россия. Премьер-лига 1 30 23 2 5 69 29 40 71
    1999 Россия. Премьер-лига 1 30 22 6 2 75 24 51 72
    1998 Россия. Премьер-лига 1 30 17 8 5 58 27 31 59
    1997 Россия. Премьер-лига 1 34 21 8 5 66 30 36 71
    1996 Россия. Премьер-лига 1 34 21 9 4 70 34 36 72
    1995 Россия. Премьер-лига 3 30 19 6 5 76 26 50 63
    1994 Россия. Премьер-лига 1 30 21 8 1 73 21 52 50
    1993 Россия. Премьер-лига 1 34 21 11 2 81 18 63 53
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    31 июля 19:30|Sports.ru

    Спартак – Краснодар

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    Онлайн Трансляция
    31 июля|Sports.ru

    18:33 Подпишись на «Спартак» и поддержи «красно-белых» в большом матче против «Краснодара»|1

    18:30 «Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19.30|96

    31 июля 17:48|Блог Спартак Онлайн

    Все, что нужно знать о матче «Спартак» — «Краснодар»

    Трансфер Смолова, травмы «Краснодара» и неудачный старт «Спартака» — все факты о центральном матче третьего тура РФПЛ.

    Рейтинг +13
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    31 июля 17:37|Блог Спартак Онлайн

    Джикия: «В чемпионской раздевалке выливал на всех алкоголь, чтобы никто не напился»

    В эксклюзивном интервью 8news защитник «Спартака» восхищается Каррерой и Видалем, отвечает тренеру сборной Англии и верит: в этом сезоне «Спартак» снова станет чемпионом.

    Рейтинг +13
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    31 июля|Sports.ru

    17:30 Чемпионат России. «Спартак» сыграет с «Краснодаром»|4670

    17:28 «Спартак» — «Краснодар»: 5 лучших ставок от авторов Sports.ru|7

    17:00 Болельщики «Спартака» на матче с «Краснодаром» проведут акцию в поддержку Пилипчука, потерявшего дочь|32

    16:58 Ставка дня: «Спартак» и «Краснодар» сыграют вничью за 3.81|7

    16:40 Куинси Промес: «Спартак» при везении может выиграть Лигу чемпионов, но давайте быть реалистами»|112

    31 июля|Sports.ru

    16:35 Георгий Джикия: «Спартаку» по силам второй год подряд стать чемпионом России»|115

    31 июля 15:59|Блог Фора ноль

    «Спартак» — «Краснодар»: 5 лучших ставок от авторов Sports.ru

    В том числе дикий экспресс с коэффициентом 41!

    Рейтинг +42
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    31 июля 15:43|Блог Спартак Плюс

    Ломка

    Это, возможно, станет для кого-то новостью, но Спартак не вернулся. И не вернется никогда

    Рейтинг +61
    22 комментария Подписаться на блог
    31 июля|Sports.ru

    14:50 Кто поможет «Спартаку» одержать первую победу, а «Краснодару» выиграть три матча подряд?|23

    31 июля 14:19|Блог Спартак Онлайн

    Uber стал партнером «Спартака»

    В нынешнем сезоне для поклонников красно-белых на нашем стадионе будет доступен новый сервис.

    Рейтинг +23
    7 комментариев Подписаться на блог
    31 июля|Sports.ru

    13:53 Бадштубер отказался переходить в «Спартак»|208

    12:58 Куинси Промес: «В прошлом сезоне я давал указания партнерам, и никто не возникал. Теперь все говорят – Промес нервничает. Это бред»|143

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