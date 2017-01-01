|Страна
|Москва, Россия
|Тренер
|Массимо Каррера
|Сезон
|Турнир
|М
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРОП
|РАЗН
|О
|Лучший бомбардир
|2017/2018
|Россия. Премьер-лига
|12
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Куинси Промес
|1
|2016/2017
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|22
|3
|5
|46
|27
|19
|69
|Куинси Промес
|12
|2015/2016
|Россия. Премьер-лига
|5
|30
|15
|5
|10
|48
|39
|9
|50
|Куинси Промес
|18
|2014/2015
|Россия. Премьер-лига
|6
|30
|12
|8
|10
|42
|42
|0
|44
|Куинси Промес
|13
|2013/2014
|Россия. Премьер-лига
|6
|30
|15
|5
|10
|46
|36
|10
|50
|Юра Мовсисян
|16
|2012/2013
|Россия. Премьер-лига
|4
|30
|15
|6
|9
|51
|39
|12
|51
|Дмитрий Комбаров
|7
|2011/2012
|Россия. Премьер-лига
|2
|44
|21
|12
|11
|68
|48
|20
|75
|Эммануэль Эменике
|13
|2010
|Россия. Премьер-лига
|4
|30
|13
|10
|7
|43
|33
|10
|49
|Веллитон
|19
|2009
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|17
|4
|9
|61
|33
|28
|55
|Веллитон
|21
|2008
|Россия. Премьер-лига
|8
|30
|11
|11
|8
|43
|39
|4
|44
|Никита Баженов
|6
|2007
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|17
|8
|5
|50
|30
|20
|59
|2006
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|15
|13
|2
|60
|36
|24
|58
|2005
|Россия. Премьер-лига
|2
|30
|16
|8
|6
|47
|26
|21
|56
|2004
|Россия. Премьер-лига
|8
|30
|11
|7
|12
|43
|44
|-1
|40
|2003
|Россия. Премьер-лига
|10
|30
|10
|6
|14
|38
|48
|-10
|36
|2002
|Россия. Премьер-лига
|3
|30
|16
|7
|7
|49
|36
|13
|55
|2001
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|16
|10
|4
|51
|30
|21
|58
|2000
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|23
|2
|5
|69
|29
|40
|71
|1999
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|22
|6
|2
|75
|24
|51
|72
|1998
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|17
|8
|5
|58
|27
|31
|59
|1997
|Россия. Премьер-лига
|1
|34
|21
|8
|5
|66
|30
|36
|71
|1996
|Россия. Премьер-лига
|1
|34
|21
|9
|4
|70
|34
|36
|72
|1995
|Россия. Премьер-лига
|3
|30
|19
|6
|5
|76
|26
|50
|63
|1994
|Россия. Премьер-лига
|1
|30
|21
|8
|1
|73
|21
|52
|50
|1993
|Россия. Премьер-лига
|1
|34
|21
|11
|2
|81
|18
|63
|53
18:33 Подпишись на «Спартак» и поддержи «красно-белых» в большом матче против «Краснодара»|1
18:30 «Спартак» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19.30|96
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