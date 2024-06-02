Роналду приедет в сборную Португалии после недельного отпуска. Он пропустит товарищеский матч с Финляндией перед Евро-2024
Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч Португалии перед Евро-2024.
Во вторник сборная Португалии сыграет с командой Финляндии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Как передает O Jogo, Роналду получит недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине первый товарищеский матч пропустит хавбек «Аль-Хилаля» Рубен Невеш – оба футболиста прибудут в расположение сборной в следующие выходные.