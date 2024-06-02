Роналду приедет в сборную Португалии после недельного отпуска. Он пропустит товарищеский матч с Финляндией перед Евро-2024

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Финляндии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд товарищеские матчи (сборные) Рубен Невеш Футбол

Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч Португалии перед Евро-2024.

Во вторник сборная Португалии сыграет с командой Финляндии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Как передает O Jogo, Роналду получит недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине первый товарищеский матч пропустит хавбек «Аль-Хилаля» Рубен Невеш – оба футболиста прибудут в расположение сборной в следующие выходные.

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24 комментария
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Объективно, конечно, сегодняшний Роналду не должен проходить в основной состав Португалии. Поэтому для португальцев было бы лучше если бы Криштиану ушёл в полноценный отпуск.
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+6
Ответ Юрий Кечко
Была б товарка с Лихтенштейном отдых бы отошел на второй план ))
Юмор уровня мессифила. Молодец, вовремя написал коммент. Срубишь плюсов от себеподобных
+21
-16
+5
Ответ yrok77
Юмор уровня мессифила. Молодец, вовремя написал коммент. Срубишь плюсов от себеподобных
Если шутить над криштиком думаешь автоматом человек фанат Месси ?))) я тебя разочарую
+10
-7
+3
Ответ sqr_dv
Комментарий удален модератором
Рамуш Гонсалу, даже когда из состава убрали Мбаппе, забил 0 голов.
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+3
как тут не пропустишь, когда об тебя весь сезон вытерал ноги хиляль
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Можно было и без этого пассажира ..)
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Ответ Юрий Кечко
Была б товарка с Лихтенштейном отдых бы отошел на второй план ))
Юмор уровня копрофила
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Комментарий удален модератором
Роналду отлично подошел бы на роль запасного,опытного бойца усиливающего игру по ходу матча,но не согласится же и все испортит
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Это чтобы потом можно было говорить что в отпуск форму растерял. А так у него тело 25-летнего.
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Ответ Юрий Кечко
Была б товарка с Лихтенштейном отдых бы отошел на второй план ))
Юмор уровня копрофила
+2
-2
0
Ответ Юрий Кечко
Если шутить над криштиком думаешь автоматом человек фанат Месси ?))) я тебя разочарую
Комментарий удален модератором
Ответ Пнин
Объективно, конечно, сегодняшний Роналду не должен проходить в основной состав Португалии. Поэтому для португальцев было бы лучше если бы Криштиану ушёл в полноценный отпуск.
Если и так, ну а как же размахивание руками с бровки, если бы ни они, ни видать было Португалии кубка ЧЕ), так что на ЧЕ он поедет!
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Ответ Пнин
Объективно, конечно, сегодняшний Роналду не должен проходить в основной состав Португалии. Поэтому для португальцев было бы лучше если бы Криштиану ушёл в полноценный отпуск.
Пожалей Португалию, если он закончит как игрок , сразу тренером пойдет))
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