Роналду приедет в сборную Португалии после недельного отпуска. Он пропустит товарищеский матч с Финляндией перед Евро-2024

Криштиану Роналду пропустит первый товарищеский матч Португалии перед Евро-2024.

Во вторник сборная сыграет с командой Финляндии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Как передает O Jogo, получит недельный отпуск после завершения чемпионата Саудовской Аравии. По этой же причине первый товарищеский матч пропустит хавбек « » – оба футболиста прибудут в расположение сборной в следующие выходные.