СКА: «Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!»
СКА поздравил «Зенит» с завоеванием Фонбет Кубка России.
Команда тренера Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.
«Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!» – сказано в сообщении СКА.
Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России
Ротенберг пылесосит всю лигу, забирая любого понравившегося хоккеиста лиги, имеет самый большой бюджет.
И 7 лет даже в финал КХЛ не может выйти)
Потому что Ротенберг - главная бездарность российского хоккея, и просто омерзительно что ему дали рулить нашим хоккеем и убивать наш хоккей.
Давай, расскажи почему топовые игроки СКА в прошлом году получали зарплату уровня среднего игрока ХК Сочи или Нефтехимика.
Например - Хайруллин и Никишин по 35 млн, Глотов 22 млн, Серебряков 10 млн.
Все данные официальны.
Все знают, что мерзкий СКА обходит потолок нелегальными методами!
А Металлург (чемпион) использовал потолок зарплат на 70%, к сведению.
Глядишь и победы пойдут :)
с ночи до зари
у московских разрывает
снова пуканы
И победы точно не за горами. 😉