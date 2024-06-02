СКА: «Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России КХЛ Хоккей

СКА поздравил «Зенит» с завоеванием Фонбет Кубка России.

Команда тренера Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.

«Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!» – сказано в сообщении СКА.

Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России

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17 комментариев
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Смешно когда СКА примазывается к этим победам Сергея Богдановича Семака.
Ротенберг пылесосит всю лигу, забирая любого понравившегося хоккеиста лиги, имеет самый большой бюджет.
И 7 лет даже в финал КХЛ не может выйти)
Потому что Ротенберг - главная бездарность российского хоккея, и просто омерзительно что ему дали рулить нашим хоккеем и убивать наш хоккей.
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Ответ Александр Васильев
ты совсем не в курсе о потолке зарплат? поздравляю с началом каникул, попытайся осилить Тургеньева Пушкина и Крылова
В КХЛ есть потолок зарплат для всех, кроме СКА.
Давай, расскажи почему топовые игроки СКА в прошлом году получали зарплату уровня среднего игрока ХК Сочи или Нефтехимика.
Например - Хайруллин и Никишин по 35 млн, Глотов 22 млн, Серебряков 10 млн.
Все данные официальны.
Все знают, что мерзкий СКА обходит потолок нелегальными методами!
А Металлург (чемпион) использовал потолок зарплат на 70%, к сведению.
+8
-3
+5
Уже придумали себе требл, мощно
+14
-10
+4
Ответ Александр Васильев
ты совсем не в курсе о потолке зарплат? поздравляю с началом каникул, попытайся осилить Тургеньева Пушкина и Крылова
ТургенЬева и тебе не помешает осилить
+3
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Закомлексованные. Вот и ищут, за счет чего самоутвердиться
+3
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Надо Ротенбергу ребрендинг провести. "Хоккейный клуб Зенит" звучит намного лучше чем "Хоккейный клуб СКА".

Глядишь и победы пойдут :)
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Триста тридцать три
с ночи до зари
у московских разрывает
снова пуканы
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Комментарий удален модератором
3 главных это 3 единственных
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Ответ PIT-BUL
Комментарий удален модератором
а правильно написать название клуба обидки не позволяют?
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Ответ Александр Васильев
я тебе в деды гожусь, поэтому всё осилено! но хватит чушь нести-то! почему СКА избавился от ведущих игроков, ты просто головку включи на раздумья!
Комментарий удален модератором
Ответ Злодей Спб
Надо Ротенбергу ребрендинг провести. "Хоккейный клуб Зенит" звучит намного лучше чем "Хоккейный клуб СКА". Глядишь и победы пойдут :)
Нет скорее хк ска переименуют в хк ротан.....
И победы точно не за горами. 😉
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