СКА: «Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!»

СКА поздравил «Зенит» с завоеванием Фонбет Кубка России.

Команда тренера Сергея Семака одолела «Балтику» (2:1) в финале. Ранее петербуржцы выиграли Olimpbet Суперкубок России и Мир РПЛ.

«Браво, «Зенит» 👏. Три главных трофея российского футбола – в Петербурге, и это за один сезон! Поздравления чемпионам!» – сказано в сообщении .

Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России