Анчелотти снова сделал фото с сигарой на параде «Реала» – в третий раз: «Традиционный снимок»

Карло Анчелотти во второй раз за месяц повторил известное фото с сигарой.

Сегодня « » поучаствовал в параде, посвященном победе в Лиге чемпионов.

Главный тренер мадридцев во время мероприятия снялся с футболистами, одной рукой показывая одобрительный жест, а другой придерживая сигару. На нем были солнцезащитные очки.

«Мы с парнями сделали традиционное фото», – сказал .

Впервые такой снимок был сделан в 2022 году во время празднования победы в . После чемпионства в 2024-м в «Реале» решили снова сделать такое фото.

Изображение: кадр из трансляции клубного ТВ