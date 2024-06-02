Анчелотти снова сделал фото с сигарой на параде «Реала» – в третий раз: «Традиционный снимок»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА фото Футбол

Карло Анчелотти во второй раз за месяц повторил известное фото с сигарой.

Сегодня «Реал» поучаствовал в параде, посвященном победе в Лиге чемпионов.

Главный тренер мадридцев во время мероприятия снялся с футболистами, одной рукой показывая одобрительный жест, а другой придерживая сигару. На нем были солнцезащитные очки.

«Мы с парнями сделали традиционное фото», – сказал Анчелотти.

Впервые такой снимок был сделан в 2022 году во время празднования победы в Ла Лиге. После чемпионства в 2024-м в «Реале» решили снова сделать такое фото.

Изображение: кадр из трансляции клубного ТВ

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18 комментариев
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Всё равно первое фото самое лучшее. Как Грилиш попытался повторить то самое фото с парада, но уже не то
Во многом, случайность рождает великие фотографии
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+50
Надеюсь эта славная традиция продолжится и в следующем сезоне.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Ты точно смотрел Мадрид 2016-18?.. )
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
когда человек может забивать по 50 голов за сезон тут хочешь-не хочешь будешь через него играть
+23
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Всех болельщиков Реала с победой.
С тех пор, как Реал начал выигрывать матчи на тоненького, на характере, я понял, что это точно их сезон. Это уже стиль Реала
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Старая добрая традиция.
+8
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А если например его закроют?
То остальные получат огромное пространство и сами организуют гол.
А вообще пикового Роналду без огромного риска в других зонах закрыть было невозможно.
+7
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Like a boss
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Ответ Nissan 0123
Всех болельщиков Реала с победой. С тех пор, как Реал начал выигрывать матчи на тоненького, на характере, я понял, что это точно их сезон. Это уже стиль Реала
Это стиль Карло, не зря его всегда называли кубковым тренером.
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Хорошая традиция !
Надо ежегодно повторять !
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Скуф 😂
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Папе Карло бы лёгкие поберечь в таком возрасте, особенно с учётом той частоты, с которой он выигрывает трофеи:))
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А в каких конкретно качествах просел Мадрид после его ухода?Голов мб и стало меньше, но трофеев то стало даже больше, с ним в составе за 9 лет 2 Ла Лиги, без него 3 за 4 года.
С ним - 3 ЛЧ подряд, без него - 2 ЛЧ за 6 сезонов. КриРо влиял на игру очень, можно даже по статистике(там голы при нем, атаки, xg и т.д.) посмотреть, как она изменилась у Реала после его прихода. Конечно, кроме КриРо также блистала полузащита Мадрида, тренер, Бэйл, Бензема, Рамос и другие, но Роналду внёс огромный вклад в выигрыш 3 лч подряд.
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