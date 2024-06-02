Анчелотти снова сделал фото с сигарой на параде «Реала» – в третий раз: «Традиционный снимок»
Карло Анчелотти во второй раз за месяц повторил известное фото с сигарой.
Сегодня «Реал» поучаствовал в параде, посвященном победе в Лиге чемпионов.
Главный тренер мадридцев во время мероприятия снялся с футболистами, одной рукой показывая одобрительный жест, а другой придерживая сигару. На нем были солнцезащитные очки.
«Мы с парнями сделали традиционное фото», – сказал Анчелотти.
Впервые такой снимок был сделан в 2022 году во время празднования победы в Ла Лиге. После чемпионства в 2024-м в «Реале» решили снова сделать такое фото.
Изображение: кадр из трансляции клубного ТВ
Во многом, случайность рождает великие фотографии
С тех пор, как Реал начал выигрывать матчи на тоненького, на характере, я понял, что это точно их сезон. Это уже стиль Реала
А вообще пикового Роналду без огромного риска в других зонах закрыть было невозможно.
Надо ежегодно повторять !