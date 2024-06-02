Радмановач показывал средний палец во время празднования «Зенитом» победы в Кубке России

Никола Радмановач продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита».

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, серб показывал средний палец.

27-летний игрок несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.