Радмановач показывал средний палец во время празднования «Зенитом» победы в Кубке России
Никола Радмановач продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита».
В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, серб показывал средний палец.
27-летний игрок несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.
проиграл на поле и как в детском саду побежал корчить рожу
насмешил
В ФНЛ пусть хоть обпоказывается теперь и средних пальцев, и каких хочет)))
Хоть и топлю за Спартак
Еще так робко) Боясь вдруг кто заметил)
27лет а как в детсаде..