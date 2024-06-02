Радмановач показывал средний палец во время празднования «Зенитом» победы в Кубке России

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия Балтика Никола Радмановач Футбол

Никола Радмановач продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита».

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, серб показывал средний палец.

27-летний игрок несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

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34 комментария
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вот это действительно позор российского футбола
проиграл на поле и как в детском саду побежал корчить рожу
насмешил
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Ответ SMART789
вот это действительно позор российского футбола проиграл на поле и как в детском саду побежал корчить рожу насмешил
Определённое количество пользователей Спортса и болельщиков других клубов РПЛ застыли приблизительно на том же уровне развития.
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-2
+31
Неудачи в ФНЛ, Радманович👋🏻
+35
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Мда уж, как ребёнок
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Рамаданович красава
В ФНЛ пусть хоть обпоказывается теперь и средних пальцев, и каких хочет)))
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Поднимал несколько раз, потому что сложно разглядеть пальцы, показывающиеся из пердива 😎
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Да и фиг с ним. В носу им не ковырялся - уже спасибо.
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Подросток в теле футболиста.
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Сказочный ....
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Ну расстроился парень, бывает. Сам пост телеги смутил как то больше, как будто обиженный кузьмич со спортса.
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клоун
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Ну он футболист команды, которая только что проиграла главный матч в своей истории - его можно понять. А автора текста с его последним абзацем я понять не могу - очень непрофессионально
+7
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Ответ Дима Беленький
как раз футболиста в такой ситуации невозможно оправдывать.
Я его не оправдываю, его накажут и это будет справедливо. Но понять я его могу, там другой уровень эмоций. А в новости такое написать это непрофессионально и гаденько
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+1
Ответ Борис Лопатин
Ну он футболист команды, которая только что проиграла главный матч в своей истории - его можно понять. А автора текста с его последним абзацем я понять не могу - очень непрофессионально
как раз футболиста в такой ситуации невозможно оправдывать.
+2
-1
+1
Ответ Борис Лопатин
Я его не оправдываю, его накажут и это будет справедливо. Но понять я его могу, там другой уровень эмоций. А в новости такое написать это непрофессионально и гаденько
там уже агент говорит, что они с эраковичем угорали. обычные приколы футболистов получается
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Чего греха таить это свинство
Хоть и топлю за Спартак
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Дети со спортса одобряют.
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Обосрался и сидит.
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Ну если силы остались средним пальцем грозить Зениту, значит этот Никола в матче силы берёг, не выложился на полную, чтобы победить :)
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А что вы хотите от людей, в подростковом возрасте попавших в большой спорт?! Манерами, воспитанием, образованием они не отличаются, к самостоятельной жизни средне статистического человека, они не приспособлены.
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средний палец из пердива, может он имел ввиду олл би бэк, как в терминаторе, только пальцы перепутал.
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Надо ж так опозориться.
Еще так робко) Боясь вдруг кто заметил)
27лет а как в детсаде..
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НУ чё вы ей богу, может полегчало человеку )
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И что за хобби у футболистов "Балтики" все время что-то показывать... То в табло пальцем тычат, то просто куда-то.
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Я так же делал перед экраном телевизора, когда французам вручали медали за победу на Евро-2000
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