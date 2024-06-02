«Зенит» в России так же силен, как «Реал» в Европе». Хавбек «Балтики» Осипов о поражении в Кубке

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Александр Осипов Футбол

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов сравнил «Зенит» с «Реалом».

Сегодня «Балтика» уступила «Зениту» в финале Фонбет Кубка России (1:2). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака выиграла домашний требл, став также чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

– Что чувствуете после финала?

– Опустошение. Обидно пропускать на последней минуте. Но приятная атмосфера. Накал страстей. Такое бывает нечасто. «Зенит» сильная команда. В России «Зенит» силен так же, как «Реал» в Европе.

– Нервничали из‑за того, что играли на «Лужниках»?

– Нужно получать удовольствие на таком поле, – сказал Осипов.

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14 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А последнюю строчку в группе ЛЕ Реал занимал?
+8
-4
+4
https://t.me/zenit_cafe/5477
В голос)))
Но если серьезно, то ребята по русски хорошо говорят)
+4
-1
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А так же не вылетел от Санкт Галлена , Аека, Легии , Паока , Браги .. это я прошёлся только по квалификационному раунду и только за 12-13 лет )))
+4
-2
+2
Ответ Alex
https://t.me/zenit_cafe/5477 В голос))) Но если серьезно, то ребята по русски хорошо говорят)
На случай внеочередного комментария магистра чеканки с короной на голове 😁
+1
0
+1
Ответ Alex
https://t.me/zenit_cafe/5477 В голос))) Но если серьезно, то ребята по русски хорошо говорят)
Надо под экспертными мнениями Мостового Саши постить это видео
+1
0
+1
Ответ Alex
https://t.me/zenit_cafe/5477 В голос))) Но если серьезно, то ребята по русски хорошо говорят)
Это он про Царя?
+1
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Пару дней назад по радио тоже перл выдали. Обсуждают возрождение авто «Волга». И ведущий, уже разгорячившись, выдает: «Раньше «Волга» была советским аналогом «Роллс Ройс», если говорить о классе».
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Это стёб
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Ответ Groznyi2024
То, о чем я говорил пару часов назад
Можно я новость запилю такую: то, о чем говорил Грозный2024 пару часов назад, повторил Осипов?))
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Ответ SnowWalker
Пару дней назад по радио тоже перл выдали. Обсуждают возрождение авто «Волга». И ведущий, уже разгорячившись, выдает: «Раньше «Волга» была советским аналогом «Роллс Ройс», если говорить о классе».
Волга классом ниже, чем РР.
Вот Чайка или ЗиЛ-лимузин - это уже около того.
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