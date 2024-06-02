«Зенит» в России так же силен, как «Реал» в Европе». Хавбек «Балтики» Осипов о поражении в Кубке
Полузащитник «Балтики» Александр Осипов сравнил «Зенит» с «Реалом».
Сегодня «Балтика» уступила «Зениту» в финале Фонбет Кубка России (1:2). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака выиграла домашний требл, став также чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
– Что чувствуете после финала?
– Опустошение. Обидно пропускать на последней минуте. Но приятная атмосфера. Накал страстей. Такое бывает нечасто. «Зенит» сильная команда. В России «Зенит» силен так же, как «Реал» в Европе.
– Нервничали из‑за того, что играли на «Лужниках»?
– Нужно получать удовольствие на таком поле, – сказал Осипов.
Как «Зенит» взял Кубок: пели SHAMAN и Газманов, спасал Латышонок, затащил Алип на 95-й
В голос)))
Но если серьезно, то ребята по русски хорошо говорят)
Вот Чайка или ЗиЛ-лимузин - это уже около того.