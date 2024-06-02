«Зенит» в России так же силен, как «Реал» в Европе». Хавбек «Балтики» Осипов о поражении в Кубке

Полузащитник «Балтики» Александр Осипов сравнил «Зенит» с «Реалом».

Сегодня « » уступила « » в финале Фонбет Кубка России (1:2). В сезоне-2023/24 команда Сергея Семака выиграла домашний требл, став также чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

– Что чувствуете после финала?

– Опустошение. Обидно пропускать на последней минуте. Но приятная атмосфера. Накал страстей. Такое бывает нечасто. «Зенит» сильная команда. В России «Зенит» силен так же, как « » в Европе.

– Нервничали из‑за того, что играли на «Лужниках»?

– Нужно получать удовольствие на таком поле, – сказал .

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