«Балтика» подтвердила уход Игнашевича: «Благодарим за почти три года профессиональной работы»
«Балтика» сообщила о расставании с Сергеем Игнашевичем.
«По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидает главный тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Николаевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, первый поединок состоялся 2 октября.
В общей сумме под его руководством команда провела 105 матчей, в которых балтийцы одержали 44 победы, набрали 159 очков, спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу, вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.
Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении клуба.
но кого ты выпрешь?
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