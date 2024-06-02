«Балтика» подтвердила уход Игнашевича: «Благодарим за почти три года профессиональной работы»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика отставки Футбол

«Балтика» сообщила о расставании с Сергеем Игнашевичем.

«По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидает главный тренер Сергей Игнашевич.

Сергей Николаевич пришел в «Балтику» в конце сентября 2021 года, первый поединок состоялся 2 октября.

В общей сумме под его руководством команда провела 105 матчей, в которых балтийцы одержали 44 победы, набрали 159 очков, спустя 25 лет завоевали путевку в Премьер-лигу, вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России.

Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении клуба.

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8 комментариев
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Да классно играла при нем команда. Атакующий футбол. Жаль, что много очков растеряли в концовках. По игре явно не заслуживали вылета, смотрелись лучше многих команд.
+6
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Ответ corazon blanco
Да классно играла при нем команда. Атакующий футбол. Жаль, что много очков растеряли в концовках. По игре явно не заслуживали вылета, смотрелись лучше многих команд.
По сегодняшнему матчу, в принципе, видно, почему Балтика при яркой игре вылетела: ведя в счете, держали все равно высокую линию обороны и очень много пространства давали Зениту. Закрываться и удерживать счёт тоже надо уметь.
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Спасибо большое за выход в рпл и за финал кубка, удачи на тренерском поприще.
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Эххх, что ждет клуб? Большая часть игроков тоже ведь уйдет, да и кто теперь тренером станет?
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Удачи, Сергей Николаевич! Спасибо за выход в РПЛ и финал Кубка!
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Ответ corazon blanco
Да классно играла при нем команда. Атакующий футбол. Жаль, что много очков растеряли в концовках. По игре явно не заслуживали вылета, смотрелись лучше многих команд.
согласен, как и Сочи...
но кого ты выпрешь?
Ахмат - это полит проект
Пари НН - это букмекеры
только Урал Гришкин и подвернулся)
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Ответ corazon blanco
Да классно играла при нем команда. Атакующий футбол. Жаль, что много очков растеряли в концовках. По игре явно не заслуживали вылета, смотрелись лучше многих команд.
Концовки прям беда этой команды, даже сегодня.
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Ответ Bul.Bul
Эххх, что ждет клуб? Большая часть игроков тоже ведь уйдет, да и кто теперь тренером станет?
Найдется свой Евсеев
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