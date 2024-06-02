«Лада» поздравила «Акрон» с выходом в Премьер-лигу: «Невероятное достижение. Тольятти – единственный необластной город России с клубами КХЛ и РПЛ»

Теги Лада премьер-лига Россия КХЛ Акрон Заур Тедеев Хоккей

«Лада» поздравила «Акрон» с первым в истории выходом в Премьер-лигу.

Тольяттинский «Акрон» пробился в Мир РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Урал» (3:2).

«Поздравляем ФК «Акрон» с выходом в РПЛ!

Всего за шесть лет с момента создания клуба наши земляки пробились в элиту отечественного футбола! От всей души поздравляем команду Заура Тедеева с этим невероятным достижением и желаем спортивных успехов в следующем, историческом, сезоне!

К слову, теперь Тольятти будет единственным необластным городом России, у которого есть клубы КХЛ и РПЛ!» – сказано в сообщении «Лады».

У новичка РПЛ очень атмосферный стадион в Жигулевске. Но играть будут в Самаре

«Акрон» – в РПЛ! 15 базовых фактов о новичке

2 комментария
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Жаль арены нет у Акрона в Тольятти, играть на пустом стадике в Самаре - такое себе, если честно
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Нижнекамск и Челны поднажмите!)
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