«Лада» поздравила «Акрон» с выходом в Премьер-лигу: «Невероятное достижение. Тольятти – единственный необластной город России с клубами КХЛ и РПЛ»

«Лада» поздравила «Акрон» с первым в истории выходом в Премьер-лигу.

Тольяттинский «Акрон» пробился в Мир РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Урал» (3:2).

«Поздравляем ФК «Акрон» с выходом в РПЛ!

Всего за шесть лет с момента создания клуба наши земляки пробились в элиту отечественного футбола! От всей души поздравляем команду с этим невероятным достижением и желаем спортивных успехов в следующем, историческом, сезоне!

К слову, теперь Тольятти будет единственным необластным городом России, у которого есть клубы и РПЛ!» – сказано в сообщении «Лады».

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