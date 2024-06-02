Губернатор Петербурга Беглов о Кубке: «Наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу. Настоящий ленинградский и петербургский характер, несгибаемая воля»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Александр Беглов Футбол

Александр Беглов высказался об успехах «Зенита» в этом сезоне.

Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.

«В последнем матче сезона против калининградской «Балтики» наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу, проигрывая по ходу матча.

Спасибо футболистам и тренерам за самоотверженную и зрелищную игру, настоящий ленинградский и петербургский характер, за силу духа и несгибаемую волю к победе», – высказался губернатор Санкт-Петербурга.

Сергей Семак: «Есть антипатия к «Зениту» из‑за постоянных побед. Выиграл бы Кубок кто другой, сказали бы: «Боже, какие молодцы». И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити»

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11 комментариев
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Ты то какое отношение к этому имеешь , болей за свой Карабах или Нефтчи …..,
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Мерзотнейший губер из всех
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+17
Беглов уйди уже из города и Ротенберга прихвати
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+6
Ответ Evgeny Trifonov
Я надеюсь что все петербуржцы проголосуют правильно осенью. И данный персонаж покинет кресло губернатора.
Если бы это зависело от волеизъявления
+6
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Прошёл вот от сюда!!
+3
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Вот кто настоящий позор России
+3
-1
+2
Ответ Evgeny Trifonov
Я надеюсь что все петербуржцы проголосуют правильно осенью. И данный персонаж покинет кресло губернатора.
нормального губера в Питере не будет, пока все как есть
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Я надеюсь что все петербуржцы проголосуют правильно осенью. И данный персонаж покинет кресло губернатора.
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Губернатор под стать команде, они достойны друг друга, оба вызывают тошнотворные чувства
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Ну, куда ж без политиков и чиновников! :)) Ближайшие несколько дней отметятся пафосными речами многие из них.
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