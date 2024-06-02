Губернатор Петербурга Беглов о Кубке: «Наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу. Настоящий ленинградский и петербургский характер, несгибаемая воля»

Александр Беглов высказался об успехах «Зенита» в этом сезоне.

Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России и выиграли Суперкубок.

«В последнем матче сезона против калининградской «Балтики» наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу, проигрывая по ходу матча.

Спасибо футболистам и тренерам за самоотверженную и зрелищную игру, настоящий ленинградский и петербургский характер, за силу духа и несгибаемую волю к победе», – высказался губернатор Санкт-Петербурга.

Сергей Семак: «Есть антипатия к «Зениту» из‑за постоянных побед. Выиграл бы Кубок кто другой, сказали бы: «Боже, какие молодцы». И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити»