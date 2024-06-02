Абаскаль – «Спартаку»: «Каждое мгновение было ценным подарком, который я не забуду. Покидаю клуб с осознанием, что каждый день отдавал ему все силы»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль обратился к «Спартаку» через полтора месяца после ухода.

«Сегодня я говорю спасибо спартаковской семье. Наш совместный путь навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное вместе, было ценным подарком, который я никогда не смогу забыть.

Я покидаю этот клуб с осознанием того, что каждый день отдавал ему все свои силы и энергию! Спасибо за теплый прием с самого первого дня и постоянную поддержку.

Я признателен всем моим игрокам, руководству клуба и президенту «Лукойла», всем работникам клуба, директорам и сотрудникам», – написал испанец, уволенный в середине апреля.

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27 комментариев
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Ответ IlyaGrain
Он только сейчас заметил, что его уволили ?? 🤷🏻‍♂️
Долго подбирал слова. Иногда человеку не хватает и жизни, чтобы найти нужные слова, а тут всего два месяца понадобилось. Молодец)
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полтора месяца чеканил мяч, было не до прощания
+17
-3
+14
Он только сейчас заметил, что его уволили ?? 🤷🏻‍♂️
+18
-5
+13
Гильермо точно из Испании, а не из Эстонии?🤔
+8
-1
+7
Абаскаль: покидаю клуб с осознанием того, что Мостовому не на ком будет генерировать свой однообразный контент
+6
-1
+5
Ответ IlyaGrain
Он только сейчас заметил, что его уволили ?? 🤷🏻‍♂️
Видимо задержка с выплатой неустойки была. Сегодня бабосики капнули на счет
+5
-1
+4
Ты, главное, Мостовому скинь фотки из своего отпуска, чтобы Царь ещё немного побомбил.
+4
-1
+3
Ответ Юрий Кечко
Ну лет 20-30 назад может и было бы тонко )))
И сейчас актуально. 😁
+2
0
+2
Неустоечка прилипла
+3
-1
+2
Мостовой набирает сообщение …
+3
-2
+1
Ответ Reggi
Гильермо точно из Испании, а не из Эстонии?🤔
Тонко!😊
+2
-1
+1
Ответ Amroyan
Абаскаль: покидаю клуб с осознанием того, что Мостовому не на ком будет генерировать свой однообразный контент
Он не в накладе - у него теперь снова есть Мусаев.
+1
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+1
Ответ corazon blanco
Долго подбирал слова. Иногда человеку не хватает и жизни, чтобы найти нужные слова, а тут всего два месяца понадобилось. Молодец)
Уважуха!
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Ответ corazon blanco
Долго подбирал слова. Иногда человеку не хватает и жизни, чтобы найти нужные слова, а тут всего два месяца понадобилось. Молодец)
"Вы так говорите, как будто он чеканить научился! Тут люди всю жизнь футболу посвятили, играли на высоком уровне..."
(Александр М. из Москвы)
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Лучше поздно, чем никогда
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Ответ Александр Васильев
Комментарий скрыт
Вы адепт Мостового? Как к вам можно записаться?
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Ответ Чебурашка от Гены
Тонко!😊
Ну лет 20-30 назад может и было бы тонко )))
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Очухался
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Оперативно
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То, что Абаскаль обратился к команде только сейчас, свидетельствует о том, что контракт официально разрывается с 3 июня. Вот он и дожидался.
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Какие вы злые ! Он русский учил ! Сказал это по русски !!!
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Мостовой🥲
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Он все еще покидает? Я думал уже давно покинул
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Чета долго он собирался с мыслями. Кроме Мостового, почти никто и не вспоминает уже. Есть другие герои.
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кто это???
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