Абаскаль – «Спартаку»: «Каждое мгновение было ценным подарком, который я не забуду. Покидаю клуб с осознанием, что каждый день отдавал ему все силы»

Гильермо Абаскаль обратился к «Спартаку» через полтора месяца после ухода.

«Сегодня я говорю спасибо спартаковской семье. Наш совместный путь навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное вместе, было ценным подарком, который я никогда не смогу забыть.

Я покидаю этот клуб с осознанием того, что каждый день отдавал ему все свои силы и энергию! Спасибо за теплый прием с самого первого дня и постоянную поддержку.

Я признателен всем моим игрокам, руководству клуба и президенту « », всем работникам клуба, директорам и сотрудникам», – написал испанец, уволенный в середине апреля.