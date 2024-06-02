«Спартак» Кострома и «Калуга» гарантировали себе выход в «Золото» LEON Второй лиги А

«Спартак» Кострома и «Калуга» заработали повышение в классе.

Оба клуба поднимутся из группы «Серебро» в группу «Золото» LEON Второй лиги А.

Костромской клуб набрал 35 очков за тур до конца розыгрыша турнира и обеспечил себе первое место.

В активе калужской команды 27 баллов. Даже при поражении в 18-м туре она уже не упадет ниже 4-го места, которое также гарантирует подъем в «Золото», поскольку курский « » (26 очков) и « » (25 очков), занимающие в данный момент 3-е и 4-е места, играют между собой.

В группе «Золото» пока определился лишь один клуб, который опустится в «Серебро», – это липецкий « ».

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