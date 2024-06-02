«Спартак» Кострома и «Калуга» гарантировали себе выход в «Золото» LEON Второй лиги А

Теги Авангард Курск Металлург Липецк Иртыш Омск Спартак Кострома ФК Калуга Вторая лига А Футбол

«Спартак» Кострома и «Калуга» заработали повышение в классе.

Оба клуба поднимутся из группы «Серебро» в группу «Золото» LEON Второй лиги А.

Костромской клуб набрал 35 очков за тур до конца розыгрыша турнира и обеспечил себе первое место.

В активе калужской команды 27 баллов. Даже при поражении в 18-м туре она уже не упадет ниже 4-го места, которое также гарантирует подъем в «Золото», поскольку курский «Авангард» (26 очков) и «Иртыш» (25 очков), занимающие в данный момент 3-е и 4-е места, играют между собой.

В группе «Золото» пока определился лишь один клуб, который опустится в «Серебро», – это липецкий «Металлург».

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6 комментариев
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Сколько не открывал таблицу второй лиги, нифига не понятно
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Ответ Kirkorofff
Сколько не открывал таблицу второй лиги, нифига не понятно
Все просто
Есть золото, отсюда раз в год летом повышаются в пердив, и два раза в год (зимой и летом) вылетают в серебро
Есть серебро, тут наоборот: два раза в год повышаются в золото (зимой и летом), один раз вылетают в лигу б (зимой)
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Эти 2 группы реально достойны внимания. Но с ПФЛ надо что-то делать, пытаться вернуть ей тот вид который она имела при делении на географические зоны.

То что сейчас есть в этой лиге - это ненормально. "Болото" в целом никуда не исчезло.
+2
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Ответ Юквэл
Эти 2 группы реально достойны внимания. Но с ПФЛ надо что-то делать, пытаться вернуть ей тот вид который она имела при делении на географические зоны. То что сейчас есть в этой лиге - это ненормально. "Болото" в целом никуда не исчезло.
Зачем? Сейчас наконец-то отличная формула, при которой интересно следить за второй лигой, борьба круглый год, вместо уг, который был до этого в этих зональных турнирах, когда 3/4 чемпионата занималось не пойми чем
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Ответ Kappa Pride
Зачем? Сейчас наконец-то отличная формула, при которой интересно следить за второй лигой, борьба круглый год, вместо уг, который был до этого в этих зональных турнирах, когда 3/4 чемпионата занималось не пойми чем
Кроме Золота и Серебра остальные группы в ПФЛ это болото.

Ах да, чтобы выйти из 2-ой лиги в 1-ю - нужно провести 2 сезона. В чём прикол?
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