«Спартак» Кострома и «Калуга» гарантировали себе выход в «Золото» LEON Второй лиги А
«Спартак» Кострома и «Калуга» заработали повышение в классе.
Оба клуба поднимутся из группы «Серебро» в группу «Золото» LEON Второй лиги А.
Костромской клуб набрал 35 очков за тур до конца розыгрыша турнира и обеспечил себе первое место.
В активе калужской команды 27 баллов. Даже при поражении в 18-м туре она уже не упадет ниже 4-го места, которое также гарантирует подъем в «Золото», поскольку курский «Авангард» (26 очков) и «Иртыш» (25 очков), занимающие в данный момент 3-е и 4-е места, играют между собой.
В группе «Золото» пока определился лишь один клуб, который опустится в «Серебро», – это липецкий «Металлург».
Есть золото, отсюда раз в год летом повышаются в пердив, и два раза в год (зимой и летом) вылетают в серебро
Есть серебро, тут наоборот: два раза в год повышаются в золото (зимой и летом), один раз вылетают в лигу б (зимой)
То что сейчас есть в этой лиге - это ненормально. "Болото" в целом никуда не исчезло.
Ах да, чтобы выйти из 2-ой лиги в 1-ю - нужно провести 2 сезона. В чём прикол?