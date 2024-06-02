Итальяно объявил об уходе из «Фиорентины». При тренере клуб трижды проигрывал в финалах – в Кубке Италии и дважды в ЛК

Винченцо Итальяно покидает пост главного тренера «Фиорентины».

Сегодня команда из Флоренции обыграла «Аталанту» (3:2) в перенесенном матче 29-го тура Серии А. На послематчевой пресс-конференции Итальяно объявил о своей отставке.

«Это были прекрасные три года, благодаря которым я ухожу другим человеком по сравнению с тем, каким пришел сюда. Я ухожу с огромным багажом благодаря клубу, футболистам, которых я тренировал, и всем фанатам «Фиорентины». Даже без трофеев для меня это было прекрасное время. Трудно уходить и разрывать эту связь, но таков футбол.

Я принял это решение, потому что, когда вы достигаете определенного рубежа и не двигаетесь дальше, а атмосфера становится более напряженной, думаю, пора уходить. Думаю, я сделал все возможное, и теперь нужно перевернуть эту страницу и оставить место для новых идей. Вот что я сказал президенту клуба», – сказал Итальяно.

возглавил «Фиорентину» летом 2021 года. Под его руководством команда дважды вышла в финал конференций и играла в финале Кубка Италии прошедшего сезона, не выиграв ни одного трофея.