Итальяно объявил об уходе из «Фиорентины». При тренере клуб трижды проигрывал в финалах – в Кубке Италии и дважды в ЛК

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия Кубок Италии отставки Лига конференций УЕФА Футбол

Винченцо Итальяно покидает пост главного тренера «Фиорентины».

Сегодня команда из Флоренции обыграла «Аталанту» (3:2) в перенесенном матче 29-го тура Серии А. На послематчевой пресс-конференции Итальяно объявил о своей отставке.

«Это были прекрасные три года, благодаря которым я ухожу другим человеком по сравнению с тем, каким пришел сюда. Я ухожу с огромным багажом благодаря клубу, футболистам, которых я тренировал, и всем фанатам «Фиорентины». Даже без трофеев для меня это было прекрасное время. Трудно уходить и разрывать эту связь, но таков футбол.

Я принял это решение, потому что, когда вы достигаете определенного рубежа и не двигаетесь дальше, а атмосфера становится более напряженной, думаю, пора уходить. Думаю, я сделал все возможное, и теперь нужно перевернуть эту страницу и оставить место для новых идей. Вот что я сказал президенту клуба», – сказал Итальяно.

Итальяно возглавил «Фиорентину» летом 2021 года. Под его руководством команда дважды вышла в финал Лиги конференций и играла в финале Кубка Италии прошедшего сезона, не выиграв ни одного трофея.

16 комментариев
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Это карма, за то что не дал шанс кипрскому авторитету
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Итальяно веро
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Лучше бы Итальяно в Милан позвали, а не Фонсеку. Фиорентина офигенно играла с такими скромными ресурсами
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Позвольте перефразировать: При нем команда сыграла в финалах в двух сезонах подряд впервые с начала 60-х годов.
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Как же приятно было смотреть на его Фиорентину, надеюсь он ещё пошумит с какой нибудь другой командой, такие тренеры навес золота.
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Итальяно Зеро!
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фамилия у него топ канеш

еще бы был тренер в Англии Джонни Инглиш, а в Германии - Юрген Дойч
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Ответ Groondler
фамилия у него топ канеш еще бы был тренер в Англии Джонни Инглиш, а в Германии - Юрген Дойч
Тедеско вроде как немец переводится, тоже знаковая фамилия
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Готовый хороший тренер, с ноунеймами в составе показывает очень симпотный футбол, как минимум в условном Брайтоне способен пошуметь
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Ответ deligy
Тедеско вроде как немец переводится, тоже знаковая фамилия
да, точняк) слышал об этом)
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Ответ Groondler
фамилия у него топ канеш еще бы был тренер в Англии Джонни Инглиш, а в Германии - Юрген Дойч
Был тренер довольно известный Майк Инглэнд но что забавно тренировал он сборную Уэльса а не Англии. А вот Стивен Айерленд из Ман Сити периода до шейхов хотя вроде и первые годы шейхов застал действительно играл за Ирландию)
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Итальяно проиграл финалы, потому что команде не было Русано.
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Да и правильно сделал, как мне кажется. Он всё что мог дал Фиорентине. Где-то фарта не хватило, где-то идей. Но тренер классный
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Ответ Антон Князев
Был тренер довольно известный Майк Инглэнд но что забавно тренировал он сборную Уэльса а не Англии. А вот Стивен Айерленд из Ман Сити периода до шейхов хотя вроде и первые годы шейхов застал действительно играл за Ирландию)
благодарю за ликбез) не знал о таких)
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Ответ Groondler
благодарю за ликбез) не знал о таких)
Инглэнд уже давно не тренирует, ему за 80. А вот Айерленд то еще недавно играл в АПЛ. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Ireland
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Ответ Антон Князев
Инглэнд уже давно не тренирует, ему за 80. А вот Айерленд то еще недавно играл в АПЛ. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Ireland
Степан Ирландия:))))
а что, звучит)
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