Алип о том, что разбил голову Кубком России: «Лучше трофеем ломать, чем просто так. Чувствую себя нормально, несильно пострадал»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Балтика Нуралы Алип Здоровье Футбол

Нуралы Алип прокомментировал травму крышкой от Кубка России.

Во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) защитник «Зенита», ставший автором победного гола на 95-й минуте, разбил себе голову трофеем – крышка кубка упала Алипу на голову в момент, когда футболист поднял его над головой. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом.

«Чувствую себя нормально, несильно пострадал. Лучше трофеем ломать голову, чем просто так. Я счастлив!» – сказал защитник «Зенита».

Как «Зенит» взял Кубок: пели SHAMAN и Газманов, спасал Латышонок, затащил Алип на 95-й

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4 комментария
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Алип, кроме головы, разбил сегодня мечты московских любителей футбола, на 95-й минуте

что правильно☝️

бгг
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Твори бардак! Мы здесь проездом! (с)
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Наш слоняра
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