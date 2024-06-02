Гасперини о Суперкубке Европы: «Уже думал о «Реале» вчера, хотя с Мбаппе это будет другая команда. Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки!»
Джан Пьеро Гасперини начал готовиться к Суперкубку Европы.
«14 августа нас ждет хороший матч. Я уже немного думал о «Реале», когда смотрел вчерашнюю игру.
Может, они выпустят Мбаппе, и тогда это будет другой «Реал», но я уверен, что игра получится хорошей.
Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки! Впрочем, времени у них и не будет, потому что многие поедут в национальные команды, а остальные в любом случае соберутся 10 июля.
Усилить можно любую команду, даже «Реал» после подписания Мбаппе, но нужно, чтобы игроки друг другу подходили. Мы постараемся усилить состав, этого хочет клуб. Мы выиграли Лигу Европы и будем играть в Лиге чемпионов, так что соперники явно будут к нам присматриваться», – сказал главный тренер «Аталанты» в эфире DAZN.