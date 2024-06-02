Гасперини о Суперкубке Европы: «Уже думал о «Реале» вчера, хотя с Мбаппе это будет другая команда. Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки!»

Джан Пьеро Гасперини начал готовиться к Суперкубку Европы.

«14 августа нас ждет хороший матч. Я уже немного думал о « », когда смотрел вчерашнюю игру.

Может, они выпустят , и тогда это будет другой «Реал», но я уверен, что игра получится хорошей.

Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки! Впрочем, времени у них и не будет, потому что многие поедут в национальные команды, а остальные в любом случае соберутся 10 июля.

Усилить можно любую команду, даже «Реал» после подписания Мбаппе, но нужно, чтобы игроки друг другу подходили. Мы постараемся усилить состав, этого хочет клуб. Мы выиграли и будем играть в Лиге чемпионов, так что соперники явно будут к нам присматриваться», – сказал главный тренер «Аталанты» в эфире DAZN.