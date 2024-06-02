Гасперини о Суперкубке Европы: «Уже думал о «Реале» вчера, хотя с Мбаппе это будет другая команда. Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки!»

Теги Аталанта Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Джан Пьеро Гасперини Килиан Мбаппе Футбол

Джан Пьеро Гасперини начал готовиться к Суперкубку Европы.

«14 августа нас ждет хороший матч. Я уже немного думал о «Реале», когда смотрел вчерашнюю игру.

Может, они выпустят Мбаппе, и тогда это будет другой «Реал», но я уверен, что игра получится хорошей.

Не хочу видеть ни одного толстяка в начале предсезонки! Впрочем, времени у них и не будет, потому что многие поедут в национальные команды, а остальные в любом случае соберутся 10 июля.

Усилить можно любую команду, даже «Реал» после подписания Мбаппе, но нужно, чтобы игроки друг другу подходили. Мы постараемся усилить состав, этого хочет клуб. Мы выиграли Лигу Европы и будем играть в Лиге чемпионов, так что соперники явно будут к нам присматриваться», – сказал главный тренер «Аталанты» в эфире DAZN.

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5 комментариев
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Здесь могла быть ваша шутка про Миранчука, но он не толстый
+4
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+4
"Здесь могла быть ваша шутка про Азара, но он не играет за " Аталанту".
+4
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+3
Да ладно, чего ты? На ворота поставишь!
+2
0
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Гасперини хотел получить в соперники Мадрид, и Мадрид выполнил его просьбу.
+1
-1
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̶З̶ю̶л̶е̶
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