Сергей Семак: «Есть антипатия к «Зениту» из‑за постоянных побед. Выиграл бы Кубок кто другой, сказали бы: «Боже, какие молодцы». И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити»
Сергей Семак рассказал об антипатии по отношению к «Зениту».
Петербуржцы обыграли «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
– Выходит, этот сезон был самый сложный за все время в «Зените»? Даже сегодня, когда играли с командой, которая заняла предпоследнее место в чемпионате?
– Я понимаю, что присутствует некая антипатия к клубу. Если бы победил какой‑то другой клуб, то все бы сказали: «Боже, какие молодцы». А когда мы: «Плохо играли, но им повезло». Мы стараемся побеждать, несмотря на все сложности, которые присутствуют.
Нам было действительно сложно сегодня. Это Кубок, в отдельной игре может произойти все, что угодно. Посмотрите вчерашний финал Лиги чемпионов, где «Боруссия» заранее считалась слабейшей. Тут нет первой или второй лиги, команды, которая вылетела или победила в чемпионате. В кубковом финале может произойти что угодно.
Но качество игры – это другое измерение. Выдавливать эмоции из себя, побеждая в чемпионате и кубке, тяжело. Со стороны кажется беленько, чистенько. На самом деле это большой труд. Ребята заслужили.
То, что мы сделали требл, тоже очень важно для ребят. А выигрывать все хотят, это спортсмены: и «Динамо», и другие команды. Побеждает тот, кто лучше, тот более достоин. С тем, что происходит некая антипатия из‑за постоянных побед, это уже было. И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити» в Англии, – сказал главный тренер «Зенита».
"Зенит" в этом сезоне победил ТРИЖДЫ.
Форсил "трёхтуровых" до того, как это стало мейнстримом. Только тогда это были "семитуровые" и "пятитуровые". Это не наши фантазии, а то, как работают столичные спортивные СМИ, где не скрывать своих пристрастий считается за хороший тон.
Приятно жить в золотой век своей любимой команды
Уважение и прочее это лишь оправдание для проигравших.
Например тех же Сити еще несколько лет назад (во времена крупных и бездумных закупок) мало кто уважал, но от этого они не переставали быть чемпионами в те года, когда выигрывали чемпионат. Это сейчас появилась осознанность и своя философия, а тогда были только деньги.
1-18, "мусор с родины водки" и ноль европейских трофеев за всю историю и до того, как попались на допинге, и после. Действительно, бромантановый клуб на международной арене - это эпично!
Мой ЧС типичных спартаковцев Ваш по праву. Ничего личного. Просто мы с Вами на разной волне - мне не употребить столько же спартаковских веществ ;)
Другое дело, что игра Реала, при всем везении, почти всегда на высочайшем уровне, положение и конкуренция обязывает. У Зенита же совсем плохо в этом году, но шутка в том, что ещё хуже у других конкурентов.
Это скорее укол в сторону российской лиги, если там все так плохо играют и чемпион такой донный.
п.с так же не фанат Реала или Зенита.