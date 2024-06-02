Сергей Семак: «Есть антипатия к «Зениту» из‑за постоянных побед. Выиграл бы Кубок кто другой, сказали бы: «Боже, какие молодцы». И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Олег Романцев Матч ТВ Футбол

Сергей Семак рассказал об антипатии по отношению к «Зениту».

Петербуржцы обыграли «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

Выходит, этот сезон был самый сложный за все время в «Зените»? Даже сегодня, когда играли с командой, которая заняла предпоследнее место в чемпионате?

– Я понимаю, что присутствует некая антипатия к клубу. Если бы победил какой‑то другой клуб, то все бы сказали: «Боже, какие молодцы». А когда мы: «Плохо играли, но им повезло». Мы стараемся побеждать, несмотря на все сложности, которые присутствуют.

Нам было действительно сложно сегодня. Это Кубок, в отдельной игре может произойти все, что угодно. Посмотрите вчерашний финал Лиги чемпионов, где «Боруссия» заранее считалась слабейшей. Тут нет первой или второй лиги, команды, которая вылетела или победила в чемпионате. В кубковом финале может произойти что угодно.

Но качество игры – это другое измерение. Выдавливать эмоции из себя, побеждая в чемпионате и кубке, тяжело. Со стороны кажется беленько, чистенько. На самом деле это большой труд. Ребята заслужили.

То, что мы сделали требл, тоже очень важно для ребят. А выигрывать все хотят, это спортсмены: и «Динамо», и другие команды. Побеждает тот, кто лучше, тот более достоин. С тем, что происходит некая антипатия из‑за постоянных побед, это уже было. И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити» в Англии, – сказал главный тренер «Зенита».

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81 комментарий
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Сити Романцева был хорош, не так конечно как Спартак Романцева
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Ответ Dick Advocaat
Спартак Романцева и Сити показывали себя на международной арене!
А ничего что Зенит себя тоже там показывал, выиграли кубок уефа, Суперкубок) а что выиграл Спартак?
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Мудрые слова: "Побеждает тот, кто лучше, тот более достоин."
"Зенит" в этом сезоне победил ТРИЖДЫ.
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Ответ arspurs9
Даже любопытно, почему он более унылый, чем стандартная отправка кого-то в пердив, фантазии питерских про трехтуровых чемпионов или тот же типичный тейк про алкоголизм Буланова? Потому что это про Зенит?)
Тейки про мнимый алкоголизм "Буланова", Сёмина или Романцева или же про Газзаева и собак нахожу весьма безвкусными.
Форсил "трёхтуровых" до того, как это стало мейнстримом. Только тогда это были "семитуровые" и "пятитуровые". Это не наши фантазии, а то, как работают столичные спортивные СМИ, где не скрывать своих пристрастий считается за хороший тон.
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Спасибо Вам за всё, Сергей Богданович.

Приятно жить в золотой век своей любимой команды
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Ответ samarskij-kuzmich
Не любят не просто богатых, а тех, кто не заработал это богатство, а прибрал к рукам. Например, Миллер. Он что свои личные деньги тратит на Зенит? Нет. Налицо растрата бюджетных денег не по назначению. И почему Миллеру это позволено, а?
Напомни пожалуйста, на чьи средства существуют КС?
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Ответ Ковид 07.10.52
Вот от позора все отмываются, оправдываются.понимают, что Воронеж правду говорит.
Вы то еще не отмылись, контракт с дважды осуждённым еще не разорван.
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Ответ samarskij-kuzmich
Не из-за "постоянных побед" антипатия к Зениту, не льстите себе. Презрение к Зениту из-за админресурса.
Что поделать, если в клубе царит мир и покой, благодаря грамотному внутреннему административному управлению, которая сократила на порядок скандалы внутри клуба?
+5
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+3
Ответ Nissan 0123
Спасибо Вам за всё, Сергей Богданович. Приятно жить в золотой век своей любимой команды
Успехов в еврокубках
+4
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И Чикаго Буллс тоже надоедали
+6
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+3
Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий удален модератором
Забаньте нейросеть
+3
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+3
Ответ Юрий Богодаев
В Спартаке Романцева было два бразильца, один украинец, и камерунец (за 11 лет)... А Зениту Семака давно прописку надо менять - Бразилия ждёт
А ты в курсе, что даже в Балтике девять легионеров? Им тоже прописку менять?
+3
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+3
Ответ Пивной Тренер
Вы всю жизнь будете скакать с этим кубком? Прошло 16 лет!!! Я не против Зенита, но этот аргумент уже достал. После Кубка УЕФА были какие-то серьезные успехи у петербуржцев в международных турнирах?
были. суперкубок уефа у мю отжали )
+6
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Ответ Dick Advocaat
Спартак Романцева и Сити показывали себя на международной арене!
1-18? вы эти лиги чемпионов 90х когда пару раз из группы вышли до конца жизни будете вспоминать?
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Ответ karbunkul211
Традиционный комментарий, "Зенит - позор российского футбола"
Зенит — чемпион!
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Ответ Клименко
Есть антипатия к Зениту, потому что в лиге госкорпораций с какого-то перепугу у Зенита наибольший бюджет, который даже по официальным цифрам выше спартаковского на 30-40% (13 против 9 млрд рублей). Я думаю несложно побеждать каждый год при таком огромном гандикапе, а что Динамо и Краснодар при бюджете в 2-3 раза меньше оказались наравне с Зенитом - это тотальный провал газпромовских менеджеров. Такая вот искусственная лига
За 9 миллиардов против 13 можно было хотя бы поближе приблизиться по эффективности решения задач, бгг.
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+2
Ответ samarskij-kuzmich
Не любят не просто богатых, а тех, кто не заработал это богатство, а прибрал к рукам. Например, Миллер. Он что свои личные деньги тратит на Зенит? Нет. Налицо растрата бюджетных денег не по назначению. И почему Миллеру это позволено, а?
Доля Государства чуть более 50% в Газпроме. С остальных идёт большой процент в бюджет в виде налогов. И с денег акционеров финансируется Зенит. Раз такое дело, надо все природные богатства национализировать. А мы помним по СССР. Если что то общее, то значит ничье. И за дело никто так радеть не будет, как частные лица.
+2
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+2
Ответ samarskij-kuzmich
Не любят не просто богатых, а тех, кто не заработал это богатство, а прибрал к рукам. Например, Миллер. Он что свои личные деньги тратит на Зенит? Нет. Налицо растрата бюджетных денег не по назначению. И почему Миллеру это позволено, а?
Слушай, твой любимый клуб это агентская вотчина и при этом слишком часто странно играет с "Ахматом", тебя это не беспокоит?
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Зачем Семак постоянно оправдывается за победы своей команды? Пусть наслаждается моментом, благо сейчас уже сезон закончен :)
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Ответ Dr. Heisenberg
Ты победитель только тогда, когда другие признают и уважают твои победы, а не когда это просто документально зафиксировано. Победы Зенита последних лет 10 (минимум) не уважает никто. Сравнение с Сити и Спартаком 90-х просто смешны.
Не знаю какие ориентиры в вашем мире ценностей, но в нормальном мире победитель тот, кто документально стал первый(или выиграл в турнирной сетке).
Уважение и прочее это лишь оправдание для проигравших.
Например тех же Сити еще несколько лет назад (во времена крупных и бездумных закупок) мало кто уважал, но от этого они не переставали быть чемпионами в те года, когда выигрывали чемпионат. Это сейчас появилась осознанность и своя философия, а тогда были только деньги.
+2
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+2
Ответ Клименко
Есть антипатия к Зениту, потому что в лиге госкорпораций с какого-то перепугу у Зенита наибольший бюджет, который даже по официальным цифрам выше спартаковского на 30-40% (13 против 9 млрд рублей). Я думаю несложно побеждать каждый год при таком огромном гандикапе, а что Динамо и Краснодар при бюджете в 2-3 раза меньше оказались наравне с Зенитом - это тотальный провал газпромовских менеджеров. Такая вот искусственная лига
Ну ок, а можно представить и так: болельщики Балтики( как пример) считают бюджет,и говорят: а вот у них, у Спартака( опять же как пример) денег больше,поэтому мы вылетаем,а они на 5- м месте! Почему все считают именно бюджет Зенита?
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Ответ Алексей Муравьёв
Спартак Романцева играл почти одними своими воспитанниками, и брал чемпионства, и в еврокубках достойно выступал, а на Зенит тратятся бабки, мешками, тоннами, ради того что бы в составе играло 8 бразильцев! Тут примечательно посмотреть на молодежную футбольную лигу, где зенит за 17 лет взял только 1 чемпионство, по 4 у Спартака и Динамо, по 3 у Цска и Локо, и 2 у Краснодара, вот вся и суть!
"Мешками, тоннами..." Это под бромантаном и прочими спартаковскими веществами от легендарного спартаковского осужденного поставщика Промеса, что ли, у спартаковцев такие ассоциации? ;))

1-18, "мусор с родины водки" и ноль европейских трофеев за всю историю и до того, как попались на допинге, и после. Действительно, бромантановый клуб на международной арене - это эпично!

Мой ЧС типичных спартаковцев Ваш по праву. Ничего личного. Просто мы с Вами на разной волне - мне не употребить столько же спартаковских веществ ;)
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Ответ Dick Advocaat
Спартак Романцева и Сити показывали себя на международной арене!
спартаковский трофей международный покажешь? Ах, да. копа дель соль
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Ответ samarskij-kuzmich
Не из-за "постоянных побед" антипатия к Зениту, не льстите себе. Презрение к Зениту из-за админресурса.
Да какая разница. Это ни на что не влияет, кроме вашей изжоги.
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Ответ Берни Парент
Антипатия сложилась не из-за зенитовских побед. А благодаря стойкой ауры, которая окружает нынешний "Зенит". И эта аура источает далеко не приятный аромат. И состав этого аромата всем хорошо известен. Так что, лукавит Семак. К "Зениту" Садырина, Морозова было совсем иное отношение. Тогда это была действительно РОДНАЯ команда, даже для тех, кто не жил в тогдашнем ещё Ленинграде или Санкт-Петербурге начала 2000-х годов (речь о том самом великолепном футбольном отряде Юрия Андреевича). Да что там говорить...
100% Морозова Зенит любили многие
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Ответ Dick Advocaat
Не являюсь болельщиком Реала, но их игра достойна, их доминирование в ЛЧ в последние годы имеет под собой основание. А трофейное доминирование Зенита в РПЛ не вызывает такого отношения. Слабый тренер, слабая игра.
Интересное сравнение. Но тут скорее субъективно, тк вчера одномоментно внезапно появилось уйма болельщиков Дортмунда на сутки, которая до матча дружно кричала про купленных судей и вар, а после матча (когда поводов для этого тезиса не было), так же дружно кричала про какой то фарт и справедливый счет 3-2. Очень похоже на сегодняшний наплыв "болельщиков" Балтики)
Другое дело, что игра Реала, при всем везении, почти всегда на высочайшем уровне, положение и конкуренция обязывает. У Зенита же совсем плохо в этом году, но шутка в том, что ещё хуже у других конкурентов.
Это скорее укол в сторону российской лиги, если там все так плохо играют и чемпион такой донный.
п.с так же не фанат Реала или Зенита.
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Ответ Ванзай
За 9 миллиардов против 13 можно было хотя бы поближе приблизиться по эффективности решения задач, бгг.
Ну а что скажешь про Динамо - 6,5 миллиардов, Краснодар - 4,5 миллиарда. Приблизились?
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Ответ KOTOV71
Ну ок, а можно представить и так: болельщики Балтики( как пример) считают бюджет,и говорят: а вот у них, у Спартака( опять же как пример) денег больше,поэтому мы вылетаем,а они на 5- м месте! Почему все считают именно бюджет Зенита?
Потому что Зенитом владеет госкорпорация, как и Балтикой
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Ответ karbunkul211
Традиционный комментарий, "Зенит - позор российского футбола"
Если тебе никто не завидует, спроси себя, правильно ли ты живешь?
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Ответ Ararat Erevan
100% Морозова Зенит любили многие
Так же как и "Арарат" начала семидесятых годов. По всей стране были болельщики ереванцев. В прошлом году исполнилось 50 лет тому самому великолепному золотому дублю.
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