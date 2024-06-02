Сергей Семак: «Есть антипатия к «Зениту» из‑за постоянных побед. Выиграл бы Кубок кто другой, сказали бы: «Боже, какие молодцы». И «Спартак» Романцева с этим сталкивался, и «Сити»

Сергей Семак рассказал об антипатии по отношению к «Зениту».

Петербуржцы обыграли «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

– Выходит, этот сезон был самый сложный за все время в « »? Даже сегодня, когда играли с командой, которая заняла предпоследнее место в чемпионате?

– Я понимаю, что присутствует некая антипатия к клубу. Если бы победил какой‑то другой клуб, то все бы сказали: «Боже, какие молодцы». А когда мы: «Плохо играли, но им повезло». Мы стараемся побеждать, несмотря на все сложности, которые присутствуют.

Нам было действительно сложно сегодня. Это Кубок, в отдельной игре может произойти все, что угодно. Посмотрите вчерашний финал Лиги чемпионов, где «Боруссия» заранее считалась слабейшей. Тут нет первой или второй лиги, команды, которая вылетела или победила в чемпионате. В кубковом финале может произойти что угодно.

Но качество игры – это другое измерение. Выдавливать эмоции из себя, побеждая в чемпионате и кубке, тяжело. Со стороны кажется беленько, чистенько. На самом деле это большой труд. Ребята заслужили.

То, что мы сделали требл, тоже очень важно для ребят. А выигрывать все хотят, это спортсмены: и «Динамо», и другие команды. Побеждает тот, кто лучше, тот более достоин. С тем, что происходит некая антипатия из‑за постоянных побед, это уже было. И « » с этим сталкивался, и « » в Англии, – сказал главный тренер «Зенита».