Роман Костомаров: «Фигурное катание смотрят побольше, чем футбол, в какие-то моменты: когда мы выступали на Олимпиадах, болели за наших девочек, Ягудина, Плющенко. Но сравнивать невозможно»

Теги премьер-лига Россия Евгений Плющенко Алексей Ягудин Роман Костомаров Сборная России по футболу чемпионат мира по фигурному катанию мужское катание женское катание Футбол

Роман Костомаров высказался об интересе к фигурному катанию на фоне футбола.

– Сможет ли когда-нибудь фигурное катание стать популярнее футбола?

– Вряд ли, но в какие-то моменты фигурное катание смотрят побольше, чем футбол. Например, когда мы выступали на Олимпийских играх, чемпионатах мира, когда болели за наших девочек, за Алексея Ягудина, за Женю Плющенко.

Фигурное катание – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Но сравнивать футбол и фигурное катание невозможно, – отметил олимпийский чемпион.

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9 комментариев
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Например когда по ТВ идёт катание и нет футбола, то его смотрят больше, но не точно.
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«В какие то моменты». Например зимой, во время Олимпиады, когда футбола вообще нет
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Легко обгонять футбол на зимних Олимпиадах, а попробуй обогнать его во время футбольного ЧМ!
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"в какие-то моменты фигурное катание смотрят побольше, чем футбол." Забыл добавить: в моей семье
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Ответ Доктор Верховцев
Тащемта, олимпиады, тем более зимние, вообще не смотрю, например. И это... ни разу в жизни не смотрел фигурное катание. Прыжки в воду смотрел. Синхронное плавание — пару раз. Даже, прости, господи, — биатлон! А фигурку — ни разу.
а на ветку фигурки приходишь)))))
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У представителей фигурного серпентария какие-то комплексы по отношению к футболу.
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эти виды спорта на один раз в четыре года и да их смотрят - женщины, по бесплатному ТВ, если фигурку сделать на платном ТВ, она никому в х... не упрется - инфа 100. так что идите отдыхайте.
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Опять двойник
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Тащемта, олимпиады, тем более зимние, вообще не смотрю, например. И это... ни разу в жизни не смотрел фигурное катание. Прыжки в воду смотрел. Синхронное плавание — пару раз. Даже, прости, господи, — биатлон! А фигурку — ни разу.
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