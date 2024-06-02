Роман Костомаров: «Фигурное катание смотрят побольше, чем футбол, в какие-то моменты: когда мы выступали на Олимпиадах, болели за наших девочек, Ягудина, Плющенко. Но сравнивать невозможно»
Роман Костомаров высказался об интересе к фигурному катанию на фоне футбола.
– Сможет ли когда-нибудь фигурное катание стать популярнее футбола?
– Вряд ли, но в какие-то моменты фигурное катание смотрят побольше, чем футбол. Например, когда мы выступали на Олимпийских играх, чемпионатах мира, когда болели за наших девочек, за Алексея Ягудина, за Женю Плющенко.
Фигурное катание – один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Но сравнивать футбол и фигурное катание невозможно, – отметил олимпийский чемпион.