Серия Б. Плей-офф. «Венеция» Черышева и Ваноли сыграет с «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А
«Венеция» примет «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А.
В полуфинале «Кремонезе» по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а «Венеция» с Денисом Черышевым в составе под руководством Паоло Ваноли прошла «Палермо» (1:0, 2:1).
Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель Серии Б «Парма» и занявший второе место «Комо».
Серия Б
Плей-офф за выход в Серию А
Финал
Ответный матч
- Дата проведения
- 2 июня, 21.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Первый матч – 0:0.