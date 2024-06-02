Серия Б. Плей-офф. «Венеция» Черышева и Ваноли сыграет с «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А

«Венеция» примет «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А.

В полуфинале « » по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а « » с Денисом Черышевым в составе под руководством Паоло Ваноли прошла «Палермо» (1:0, 2:1).

Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель Серии Б «Парма» и занявший второе место «Комо».

Серия Б

Плей-офф за выход в Серию А

Финал

Ответный матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч – 0:0.

Таблица Серии Б

Статистика Серии Б