Серия Б. Плей-офф. «Венеция» Черышева и Ваноли сыграет с «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А

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«Венеция» примет «Кремонезе» в ответном матче за выход в Серию А.

В полуфинале «Кремонезе» по сумме двух матчей обыграл «Катандзаро» (2:2, 4:1), а «Венеция» с Денисом Черышевым в составе под руководством Паоло Ваноли прошла «Палермо» (1:0, 2:1).

Ранее в высший дивизион Италии поднялись победитель Серии Б «Парма» и занявший второе место «Комо».

Серия Б

Плей-офф за выход в Серию А

Финал

Ответный матч

Венеция – Кремонезе
Дата проведения
2 июня, 21.30, «Пьерлуиджи Пенцо»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч – 0:0.

Таблица Серии Б

Статистика Серии Б

2 комментария
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Ждем возвращения главных по стилю в Серию А
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Последний и самый важный шаг к Серии А.Верю в команду. Forza Venezia!!!
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