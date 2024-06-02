Алипу наложат швы из-за раны 4-5 см после падения крышки от Кубка России на голову: «Даже когда с Торопом столкнулись, не такой удар был»

Нуралы Алипу наложат швы на глубокую рану после удара крышкой от Кубка России.

Защитник « » и сборной во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) поднял над головой трофей, и в этот момент крышка кубка упала футболисту на голову. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом. До этого сам чуть не разбил кубок, уронив его на газон «Лужников».

«Я думал, что крышка идет вместе с кубком, а она не была закреплена. Она упала прям…

Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струей. Пришлось сесть на землю, было очень больно.

Сейчас пойду зашивать. Надеюсь, у всех есть видео. Даже когда с столкнулись (в ответном матче финала Пути РПЛ – Sports), не такой удар был. Рана 4-5 сантиметров!» – сказал Алип.

Фото: instagram.com/stories/nurik028/

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