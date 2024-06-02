Алипу наложат швы из-за раны 4-5 см после падения крышки от Кубка России на голову: «Даже когда с Торопом столкнулись, не такой удар был»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Балтика сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Нуралы Алип Владислав Тороп Sports – Казахстан Футбол

Нуралы Алипу наложат швы на глубокую рану после удара крышкой от Кубка России.

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана во время празднования после победы в суперфинале Фонбет Кубка России над «Балтикой» (2:1) поднял над головой трофей, и в этот момент крышка кубка упала футболисту на голову. Голову Алипа перемотали эластичным бинтом. До этого Нуралы сам чуть не разбил кубок, уронив его на газон «Лужников».

«Я думал, что крышка идет вместе с кубком, а она не была закреплена. Она упала прям…

Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь, кровь идет струей. Пришлось сесть на землю, было очень больно.

Сейчас пойду зашивать. Надеюсь, у всех есть видео. Даже когда с Торопом столкнулись (в ответном матче финала Пути РПЛ – Sports), не такой удар был. Рана 4-5 сантиметров!» – сказал Алип.

Фото: instagram.com/stories/nurik028/

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13 комментариев
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Додуматься до такого дизайна кубка в наше время... 😎
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Стыд какой за этот Кубок. И кто делал и кто принимал работу. Тупые они там что ли?
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Карма, случайность, мистика! А вообще здоровья и скорейшего восстановления!!!
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А в пиндостане можно было бы денег отсудить за такое.
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Что за клоуны этот кубок создавали ? Ни в одной стране не увидишь кубок с крышкой на верху
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Надеюсь футболку Латышонка не забрызгал!
Здоровья, конечно!
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Нуралы Махачев
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По сравнению с кубком России кубок лиги чемпионов как консервная банка, весит в два раза легче и без крышки, но его никогда не поднять ни Зениту ни какой либо другой российской команде...
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