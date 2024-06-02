Начо о Карвахале: «Лучший защитник современности и всех времен»
Начо Фернандес высоко оценил игру Даниэля Карвахаля.
Сегодня «Реал» проводит парад в Мадриде в честь победы в Лиге чемпионов. В финале турнира «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Карвахаль открыл счет на 73-й минуте, забив головой после подачи углового.
«Лучший защитник современности и всех времен», – сказал капитан «Реала», обращаясь к Карвахалю.
«Люди болеют за нас, они знают, что мы проделали фантастическую работу», – сказал Карвахаль.
Но лучший для меня это монструозный Майкон! Для меня это эталон флангового защитника.