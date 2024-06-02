Начо о Карвахале: «Лучший защитник современности и всех времен»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Начо Фернандес Даниэль Карвахаль Футбол

Начо Фернандес высоко оценил игру Даниэля Карвахаля.

Сегодня «Реал» проводит парад в Мадриде в честь победы в Лиге чемпионов. В финале турнира «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Карвахаль открыл счет на 73-й минуте, забив головой после подачи углового.

«Лучший защитник современности и всех времен», – сказал капитан «Реала», обращаясь к Карвахалю.

«Люди болеют за нас, они знают, что мы проделали фантастическую работу», – сказал Карвахаль.

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12 комментариев
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Наконец-то Дани провел практически весь сезон. Благодаря диете был в лучшей форме и возможно это его лучший сезон в карьере. Ну и победный гол головой в финале Лиги Чемпионов - награда за проделанную работу. Фантастический игрок!
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Так и есть,чувак играет в основе десять лет в топ клубе, при этом влияя на результат не только игрой но и статистикой. Десять лет назад не Уокер не играл в ман сити и не был на нынешнем уровне,Трента не было в основе, прочие Канселу и Киммихи сверкали вспышками,на дистанции Карвахаль действительно лучший за последннюю декаду правый защитник
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Кафу Д Алвес К Уокер Лам и конечно Карвахаль, хотя о последнем редко пишут дифирамбы, вот я думаю лучшие пять правых защитников с 2000 по 2020 год, сюда можно добавить ещё Дзанетти Трента Киммиха Салгадо, но первые трое по сильнее будут
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Ответ Владимир Владимирович
Кафу Д Алвес К Уокер Лам и конечно Карвахаль, хотя о последнем редко пишут дифирамбы, вот я думаю лучшие пять правых защитников с 2000 по 2020 год, сюда можно добавить ещё Дзанетти Трента Киммиха Салгадо, но первые трое по сильнее будут
Дзанетти на голову сильнее. Еще Лилиан Тюрам. Карвахаль трудяга, крепкий. Но тот же пиковый Анюков или Эшли Коул кажется одного уровня с ним. Лужный в порядке был
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Прощай Рамос?
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Мужики, я конечно как болельщик Реала не могу не ценить Карвахаля, но лучший всех времен это прям перебор. Тот же Алвеш был на топовом уровне много сезонов к ряду и был не плох в обороне и нереален в атаке.
Но лучший для меня это монструозный Майкон! Для меня это эталон флангового защитника.
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Мерзкий провокатор и дровосек, просто тошнит от него
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Ответ Владимир Владимирович
Кафу Д Алвес К Уокер Лам и конечно Карвахаль, хотя о последнем редко пишут дифирамбы, вот я думаю лучшие пять правых защитников с 2000 по 2020 год, сюда можно добавить ещё Дзанетти Трента Киммиха Салгадо, но первые трое по сильнее будут
Называть трента защитником это сильно, а еще и вписывать в число лучших😂😂😂
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Ответ Сэмс
Вообще-то в 2000х ещё Мальдини играл. Он на голову выше всего этого списка.
Мальдини левый защитник, и то больше половины карьеры в центре играл
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Ответ Владимир Владимирович
Кафу Д Алвес К Уокер Лам и конечно Карвахаль, хотя о последнем редко пишут дифирамбы, вот я думаю лучшие пять правых защитников с 2000 по 2020 год, сюда можно добавить ещё Дзанетти Трента Киммиха Салгадо, но первые трое по сильнее будут
Согласен, но есть еще Майкон, который в двух сезонах выдал феноменальную игру. Самый атлетичный защитник
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