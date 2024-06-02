Начо о Карвахале: «Лучший защитник современности и всех времен»

Начо Фернандес высоко оценил игру Даниэля Карвахаля.

Сегодня «Реал» проводит парад в в честь победы в чемпионов. В финале турнира «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0). Карвахаль открыл счет на 73-й минуте, забив головой после подачи углового.

«Лучший защитник современности и всех времен», – сказал капитан «Реала», обращаясь к Карвахалю.

«Люди болеют за нас, они знают, что мы проделали фантастическую работу», – сказал .