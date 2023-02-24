Быстров о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Поздравляю «Зенит». Кто следующий? Промес?»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Квинси Промес натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Владимир Быстров поздравил «Зенит» с тем, что Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

«Отличные новости для питерской команды – два сильных футболиста теперь не считаются легионерами ☝🏻 

Поздравляю с таким прекрасным приобретением 🇷🇺😄. Кто следующий? Промес?» – написал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».

Сегодня президент России Владимир Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.

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26 комментариев

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poolshh
Ответ Злодей Спб
Надо Родригао натурализовать по ускоренной схеме как предпринимателя. 3 года всего из которых полтора он уже может числиться как ИП (оформим задним числом).
На упрощёнке?)
Мож проще самозанятым оформить?
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Злодей Спб
Ответ Lanc
Всем новым гражданам можно выдать ключи от квартир в Херсоне.
Да чо в Херсоне, прямо в Киеве выдадим. Попозже.
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Пользователь Имени
Ответ Злодей Спб
Ренан вряд ли. Его скорее всего заиграют за основную сборную Бразилии чисто "про запас". Родригао возможно или кто-то из новых кого летом подвезут на длинный контракт.
Родригао весьма средний игрок, зачем такого кормить бонусами?
На Ренана возможно и найдут золотую клетку, если его потенциал действительно уровень сборной и интерес Реала
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Dan Kennedy
Ответ Игорь Новиков
Промесу можно хоть 5 гражданств дать, он уже не перестанет быть легионером. Плотно заигран за Голландию.
Плохая селекция у Спартака. Вроде все легионеры уже заиграны, недоработка.

Надо срочно звонить Луису Робсону, пусть подыскивает бразильцев не заигранных за родную сборную. Интересно, можно сходу натурализовать Великого Кариоку? Как никак 6 лет в России играл, надо возвращать на родину, в Тарасовку. Заодно научит наших Умяровых с Литвиновыми пуки-каку играть. Глядишь Бубнов еще ролики начнет снимать.
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В Питере Пять
Ответ Тайосич
У Промеса больше оснований для гражданства. Он в России прожил больше, чем Малком и Клаудиньо вместе взятые.
Клаудиньо и Малком в наркоторговле не замешаны, родственников не резали. Но если для КБ важнее количество лет в России, то конечно.
+3
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-3
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Dan Kennedy
Ответ Ильдар Фарукшин
Что так мелко всем бразилам дайте гражданство. Тогда сколько можно выпускать 18,20,25.Не весь Рио-де-жанейро дайти гражданство 😊 А забыл бакаева туда
Бакаева надо было зимой Коринтиансу спихнуть.
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Сергей Ульянов
Ответ Игорь Новиков
Промесу можно хоть 5 гражданств дать, он уже не перестанет быть легионером. Плотно заигран за Голландию.
Отправить уголовников домой
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Джононбек Тоиров
Быстрова забыли спросить, твой переход в Спартак, это намного хуже б..
0
-1
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В Питере Пять
Ответ Злодей Спб
В РПЛ 16 клубов, в ФНЛ 20. Почему молодёжь должен готовить именно Зенит и только он?
При том, что в РПЛ воспитанников Зенита не меньше, чем остальных клубов.
+3
-7
-4
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Злодей Спб
Ответ Пользователь Имени
Дальше Вендел, если дела пойдут, то и Ренан, кто же от "бонусов" откажется
Ренан вряд ли. Его скорее всего заиграют за основную сборную Бразилии чисто "про запас". Родригао возможно или кто-то из новых кого летом подвезут на длинный контракт.
0
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0
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Дмитрий9779
Промес,пока находится под следствием по вменяемым статьям не может получить гражданство РФ,а если его осудят там то только по погашении судимости.
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ТрактоПоктер
Уголовник, наркоторговец ещё и рэпер....
Отличный кандидат в депутаты Госдумы
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Злодей Спб
Ответ Isshin88
Вот как система подготовки молодёжи работает. Не зря великие умы лимит вводили.
В РПЛ 16 клубов, в ФНЛ 20.
Почему молодёжь должен готовить именно Зенит и только он?
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь Имени
Дальше Вендел, если дела пойдут, то и Ренан, кто же от "бонусов" откажется
0
0
0
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Новиков
Промесу можно хоть 5 гражданств дать, он уже не перестанет быть легионером. Плотно заигран за Голландию.
перестанет. отменим эти гейропеские законы о легмонерах и заявим Промеса на матч с Эритреей
0
-2
-2
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Isshin88
Вот как система подготовки молодёжи работает. Не зря великие умы лимит вводили.
+14
-1
+13
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Злодей Спб
Надо Родригао натурализовать по ускоренной схеме как предпринимателя. 3 года всего из которых полтора он уже может числиться как ИП (оформим задним числом).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайосич
У Промеса больше оснований для гражданства. Он в России прожил больше, чем Малком и Клаудиньо вместе взятые.
+6
-4
+2
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Амин Чич
Когда пытаешься скрыть свою тупость, но не выходит! Промес давно заигран
+3
-2
+1
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Ильдар Фарукшин
Что так мелко всем бразилам дайте гражданство. Тогда сколько можно выпускать 18,20,25.Не весь Рио-де-жанейро дайти гражданство 😊 А забыл бакаева туда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Промесу можно хоть 5 гражданств дать, он уже не перестанет быть легионером. Плотно заигран за Голландию.
+9
-3
+6
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Lanc
Всем новым гражданам можно выдать ключи от квартир в Херсоне.
+13
-5
+8
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Kenny De Schepper
этот уголовник должен сидеть, какое ему гражданство
+2
-6
-4
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В Питере Пять
Наркоторговец и дротист ножей не достоин быть россиянином.
+4
-7
-3
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Дзюбиньо
Промес пусть дальше наркотой торгует👍🏿
+1
-5
-4
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