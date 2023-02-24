Быстров о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Поздравляю «Зенит». Кто следующий? Промес?»

поздравил «Зенит» с тем, что и стали гражданами России.

«Отличные новости для питерской команды – два сильных футболиста теперь не считаются легионерами ☝🏻

Поздравляю с таким прекрасным приобретением 🇷🇺😄. Кто следующий? Промес?» – написал экс-полузащитник « » и « ».

Сегодня президент России Владимир Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.