Быстров о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Поздравляю «Зенит». Кто следующий? Промес?»
Владимир Быстров поздравил «Зенит» с тем, что Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
«Отличные новости для питерской команды – два сильных футболиста теперь не считаются легионерами ☝🏻
Поздравляю с таким прекрасным приобретением 🇷🇺😄. Кто следующий? Промес?» – написал экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака».
Сегодня президент России Владимир Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России.
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.
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Надо срочно звонить Луису Робсону, пусть подыскивает бразильцев не заигранных за родную сборную. Интересно, можно сходу натурализовать Великого Кариоку? Как никак 6 лет в России играл, надо возвращать на родину, в Тарасовку. Заодно научит наших Умяровых с Литвиновыми пуки-каку играть. Глядишь Бубнов еще ролики начнет снимать.
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