Барриос объявил, что останется в «Зените» на следующий сезон
Вильмар Барриос заявил, что продолжит выступать за «Зенит».
Действующий контракт колумбийца рассчитан до конца июня 2027 года.
– Останешься ли в Зените на следующий сезон?
– Да, конечно, – сказал полузащитник «Зенита».
В нынешнем сезоне 30‑летний опорник провел за сине-бело-голубых 39 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Его статистика – здесь.
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Гарантированное место в основе, много португало-язычных игроков и бро из Колумбии, регулярно вызывают в сборную из Зенита, зарплата "выше рынка" с учетом низкого подоходного налога в РФ, стабильные результаты у клуба и полная ясность с тренером.
Я просто не вижу смысла ему метаться в 30 лет.
В Зените нет и никогда не было африканцев, мукунки - это чисто спартаковская тема.
При наличии в Зените всегда самых лучших опорников (Хави Гарсия,Витсель,Денисов,Барриос),не забыть какого уровня топ-игру показывал в Локомотиве 10 лет назад Ласс Диарра🔥
Ну и Жоау Мариу очень впечатлял.