Барриос объявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

Теги Зенит премьер-лига Россия Вильмар Барриос Матч ТВ Футбол

Вильмар Барриос заявил, что продолжит выступать за «Зенит».

Действующий контракт колумбийца рассчитан до конца июня 2027 года.

Останешься ли в Зените на следующий сезон?

– Да, конечно, – сказал полузащитник «Зенита».

В нынешнем сезоне 30‑летний опорник провел за сине-бело-голубых 39 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Его статистика – здесь.

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21 комментарий
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Пожалейте Москву , они надеялись на разваленный Зенит после ухода Малкома , потом надежда на уход Вендела , потом приступ от 6 чемпионства , затем кубок , где половину независимых уже не откачать , а сейчас еще Барриос выдал , как и Вендел, что останется ….. так никакого здоровья говорящих за всю страну не хватит
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Ответ Рокко Сиффредди
Всё, что находится за МКАД, москвичам не интересно. Лучше заберите назад всех своих деятелей.
РЖД , ВТБ , Лукойл тож забираем , или это типично московское - это другое )))?
+10
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+9
Думаю, будет самым титулованным легионером в истории РПЛ. У него еще контракт на 3 года и скорее всего он закончит в Зените.

Гарантированное место в основе, много португало-язычных игроков и бро из Колумбии, регулярно вызывают в сборную из Зенита, зарплата "выше рынка" с учетом низкого подоходного налога в РФ, стабильные результаты у клуба и полная ясность с тренером.

Я просто не вижу смысла ему метаться в 30 лет.
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Бетон в центре !
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Барриос из тех игроков,которые свой класс и уровень держат во всех матчах.
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Отлично. Шестикратный чемпион будет семикратным
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Бедный Борзыкин два сезона уже как все провожает и провожает Барриоса из Зенита - то в Бешикташ, то в Ньюкастл, а воз, в смысле Барриос, и ныне там. Так от Миши вся паства разбежится, на какие деньги он тогда пить будет?
+3
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+3
Ответ Злодей Спб
Думаю, будет самым титулованным легионером в истории РПЛ. У него еще контракт на 3 года и скорее всего он закончит в Зените. Гарантированное место в основе, много португало-язычных игроков и бро из Колумбии, регулярно вызывают в сборную из Зенита, зарплата "выше рынка" с учетом низкого подоходного налога в РФ, стабильные результаты у клуба и полная ясность с тренером. Я просто не вижу смысла ему метаться в 30 лет.
В сборную он справедливости ради вызываться перестал ..хз почему , там играет Кастаньо из Краснодара
+4
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+3
Уже почти все ведущие легионеры объявили о желании остаться. Ещë пара- тройка усилений, и за следующий сезон можно быть спокойным. Там правда Спартак надувает щëки, но это уже не впервой, каждый сезон повторяется, результат тот же
+3
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+2
Ответ Владимир Владимирович
Барриос это местный Оби Микел во времена Челси, мало о нём говорят, но он постоянно в страте, много атак соперника разрушает и во всей полузащите держит баланс
Барриос всегда признавался одной из главных звёзд чемпионата
+4
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Ответ Юрий Кечко
Барриос всегда признавался одной из главных звёзд чемпионата
В последние сезоны о нём что мало говорят, а он так же пашет. То что Барриос лучший опорник в рпл вопросов даже нет
+2
0
+2
Барриос это местный Оби Микел во времена Челси, мало о нём говорят, но он постоянно в страте, много атак соперника разрушает и во всей полузащите держит баланс
+6
-5
+1
Ответ Валерий Глубокий
5-6 эфиопов надо брать , лимит увеличивают )))
"5-6 эфиопов надо брать"
В Зените нет и никогда не было африканцев, мукунки - это чисто спартаковская тема.
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Ответ Рокко Сиффредди
Всё, что находится за МКАД, москвичам не интересно. Лучше заберите назад всех своих деятелей.
Один из этих «деятелей» является президентом нашей страны, я правильно понимаю, что ты что-то имеешь против него?
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Ответ Владимир Владимирович
Барриос это местный Оби Микел во времена Челси, мало о нём говорят, но он постоянно в страте, много атак соперника разрушает и во всей полузащите держит баланс
Что он сейчас разрушает, все соперники по РПЛ автобусники. Для РПЛ он практически бесполезныц игрок.
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Барриос красавец, и свой уровень держит всегда👍
При наличии в Зените всегда самых лучших опорников (Хави Гарсия,Витсель,Денисов,Барриос),не забыть какого уровня топ-игру показывал в Локомотиве 10 лет назад Ласс Диарра🔥
Ну и Жоау Мариу очень впечатлял.
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Посмотрим в августе 😁😁😁
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Один из лучших полузащитников в РПЛ если не лучший
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