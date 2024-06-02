Барриос объявил, что останется в «Зените» на следующий сезон

Вильмар Барриос заявил, что продолжит выступать за «Зенит».

Действующий контракт колумбийца рассчитан до конца июня 2027 года.

– Останешься ли в Зените на следующий сезон?

– Да, конечно, – сказал полузащитник « ».

В нынешнем сезоне 30‑летний опорник провел за сине-бело-голубых 39 матчей, в которых отдал две голевые передачи. Его статистика – здесь.

Игнашевич после 1:2: «Играют 22 футболиста, побеждает «Зенит». После такого финала можно уверенно сказать, что у «Балтики» есть будущее»